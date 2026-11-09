MAGALLANES CONMEMORA POR PRIMERA VEZ EL DÍA NACIONAL DEL ENCUENTRO FAMILIAR CON UN LLAMADO A SUMAR FAMILIAS DE ACOGIDA

Con un llamado a fortalecer los vínculos familiares, la solidaridad y el compromiso comunitario, Magallanes celebró este domingo por primera vez el Día Nacional del Encuentro Familiar, iniciativa que se conmemorará cada domingo siguiente a la Teletón, bajo el concepto "Chile, una gran familia".

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En Punta Arenas, la conmemoración tuvo como eje central un conversatorio sobre el programa Familias de Acogida, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que permite que niños, niñas y adolescentes separados de su familia de origen por decisión de un tribunal, puedan permanecer transitoriamente en un hogar, evitando su ingreso a una residencia.

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La delegada presidencial regional, Ericka Farías, explicó la cercanía de esta conmemoración con el Día Nacional de la Teletón, que se realizó el sábado 7 de noviembre. "El espíritu solidario que demostramos como país durante la Teletón no puede apagarse cuando se apagan las cámaras; tiene que habitar nuestros espacios cotidianos y transformarse en acción. En este primer Día Nacional del Encuentro Familiar, celebramos la unión de los hogares magallánicos poniendo al centro a quienes más nos necesitan. Que 107 niños y adolescentes crezcan hoy protegidos por una familia es un gran logro, pero saber que aún hay 40 niños y adolescentes en residencias nos convoca a un acto urgente de solidaridad y comunidad. Abrir las puertas de un hogar temporal no es solo un acto de amor, es asumir que la infancia en Magallanes es responsabilidad de todos", señaló.

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A su vez, el secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, destacó que "como Ministerio tenemos la convicción de que el arte es un puente fundamental para fortalecer los vínculos en instancias tan significativas como el Día Nacional del Encuentro Familiar. Integrar expresiones escénicas, como el cuentacuentos que presenciamos durante esta jornada, nos permite abrir espacios de reflexión didáctica sobre los derechos de las infancias. La familia posee un valor patrimonial incalculable para nuestra sociedad; es el primer núcleo vivo donde se resguarda, nutre y transmite nuestra memoria e identidad. Por ello, propiciar que las artes acompañen estos espacios de cuidado es vital para construir una comunidad más empática, unida y protectora de sus niños y niñas".

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La instancia permitió conocer el testimonio de las familias de acogida, quienes compartieron su experiencia, aprendizajes y desafíos, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad respecto de la importancia de brindar un hogar temporal. Este encuentro también congregó a representantes de organizaciones sociales, iglesias, juntas de vecinos y otros actores, quienes fueron invitados a transformarse en embajadores del programa, difundiendo su mensaje y acercando esta información a más personas dentro de sus territorios.

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Campaña de difusión en la boleta de agua





Asimismo, durante la jornada se presentó la campaña de difusión que desarrolla la empresa Aguas Nuevas, a través de sus seis filiales, incluida Aguas Magallanes, para promover el programa Familias de Acogida. La iniciativa contempla incorporar mensajes y piezas gráficas informativas en las boletas de consumo de los hogares de distintas regiones del país, acercando esta alternativa de cuidado a más personas y familias.





Desde Aguas Magallanes, el subgerente de Clientes, Cristian Oyarzún, destacó que "como Aguas Magallanes estamos muy contentos de ser parte de este primer Encuentro Familiar y apoyar una iniciativa tan importante para nuestra comunidad. Nuestro compromiso también se refleja en la difusión del programa Familias de Acogida a través de nuestras boletas de consumo, lo que nos permite llegar a miles de hogares de la región y contribuir a que más personas conozcan esta iniciativa y se motiven a ser parte de ella".

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Como parte de la jornada, la conmemoración consideró además una intervención especialmente destinada a niñas y niños, la cual estuvo a cargo del espacio cultural Casa Nómada. Durante la instancia, el elenco presentó el cuentacuentos "Chorlitos en la cabeza", una cautivadora narración que invitó a las familias asistentes a reflexionar y concientizar respecto a los derechos de los niños, reforzando así el mensaje de cuidado, protección y bienestar que promueve la iniciativa.

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Con esta primera celebración del Día Nacional del Encuentro Familiar, el Gobierno de Chile busca consolidar una instancia permanente que promueva el encuentro familiar y el acceso a actividades gratuitas, como parques nacionales, museos, espacios culturales, entre otros.