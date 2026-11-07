SUBSECRETARÍA DE TURISMO Y PROCHILE FIRMAN CONVENIO PARA PROMOVER A CHILE COMO DESTINO INTERNACIONAL

La Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, y el director general de ProChile, Ignacio Fernández, firmaron un convenio marco de colaboración para fortalecer la promoción internacional de Chile como destino turístico. La iniciativa busca coordinar el trabajo de ambas instituciones y ampliar la presencia del país en mercados internacionales.

El acuerdo considera la coordinación de iniciativas de promoción, el intercambio de información estratégica, la elaboración de estudios de mercado y la participación conjunta en ferias, misiones comerciales y eventos internacionales vinculados al turismo.

La subsecretaria María Paz Lagos señaló que el convenio permitirá aprovechar la red internacional de ProChile para abrir nuevos mercados y posicionar la oferta turística nacional. Además, destacó que el sector genera actualmente 680.200 puestos de trabajo, cifra que representa un crecimiento de 4,4% en doce meses, equivalente a 28.540 empleos adicionales.

Por su parte, Ignacio Fernández destacó el trabajo coordinado con la Subsecretaría de Turismo y Sernatur para promover los destinos chilenos en el extranjero. También señaló que, mediante las oficinas comerciales de ProChile, se buscará conectar a empresas y organizaciones nacionales con nuevos mercados y potenciales socios internacionales.

Entre las medidas contempladas se encuentra el aprovechamiento de la red de 51 oficinas comerciales de ProChile, además de la participación en iniciativas como Chile Week y encuentros empresariales. El convenio también apunta a fortalecer los vínculos entre empresas turísticas chilenas y actores de la industria internacional.

​

