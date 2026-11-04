ADALBERTO “BETO” PÉREZ SE PREPARA PARA REPRESENTAR A MAGALLANES EN EL MUNDIAL DE JIU JITSU BRASILEÑO EN ABU DHABI

El deportista magallánico Adalberto “Beto” Pérez, multicampeón de Jiu Jitsu brasileño, se encuentra afinando los últimos detalles de su preparación para participar en el Mundial de Abu Dhabi, competencia internacional para la que consiguió clasificar tras completar un exigente circuito de torneos durante el año. El atleta abordó sus próximos desafíos deportivos, su experiencia de entrenamiento en Brasil y el crecimiento de su labor como instructor en Punta Arenas, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Clasificación al Mundial de Abu Dhabi

Uno de los principales temas de la conversación fue la clasificación de Pérez al Mundial de Abu Dhabi, logro que representa un importante hito en su trayectoria deportiva, especialmente al tratarse de su primer año compitiendo en cinturón negro.

El deportista consiguió el cupo luego de participar en aproximadamente seis competencias del circuito AJP durante el año, resultados que le permitieron posicionarse en el quinto lugar del ranking sudamericano y asegurar su presencia en el certamen internacional.

La competencia está programada para el 18 de noviembre y Pérez participará en la categoría de hasta 94 kilogramos, bajo la modalidad tradicional de Jiu Jitsu con kimono. Actualmente, se encuentra en la etapa final de preparación, concentrado en el acondicionamiento físico, el ajuste del peso y la planificación de su rendimiento para llegar en óptimas condiciones al campeonato.

Preparación física y exigencias del corte de peso

Durante la entrevista, el multicampeón también explicó las exigencias que implica competir en distintas categorías de peso, particularmente los procesos de reducción y recuperación que deben enfrentar los deportistas antes de cada combate.

En el caso del Mundial de Abu Dhabi, el pesaje se realiza un día antes de la competencia, situación que permite a los atletas contar con un periodo de recuperación antes de ingresar al tatami. Esto representa una diferencia respecto de otros torneos en los que el pesaje se efectúa el mismo día de los enfrentamientos, reduciendo el tiempo disponible para recuperar energía e hidratación.

Pérez señaló la importancia de realizar estos procesos de manera planificada, considerando la alimentación, la hidratación y el acompañamiento nutricional, ya que una recuperación inadecuada puede afectar el rendimiento físico durante los combates.

Asimismo, destacó que las diferencias de peso tienen una incidencia importante en esta disciplina, donde la fuerza, la resistencia y la capacidad de ejecutar determinadas técnicas pueden marcar diferencias durante un enfrentamiento.

Las diferencias entre federaciones y modalidades de competencia

Otro de los aspectos abordados fue la diversidad de reglamentos que existen dentro del Jiu Jitsu y las distintas modalidades de grappling. El deportista explicó que las condiciones de combate varían dependiendo de la organización que regula cada torneo, tanto en los tiempos establecidos como en las técnicas permitidas.

En el caso de las competencias de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF) y del circuito AJP, existen restricciones específicas respecto de determinadas acciones, especialmente aquellas que pueden representar un riesgo de lesión para los competidores. Entre ellas se encuentran los movimientos de impacto contra el suelo y algunas técnicas de sometimiento que están limitadas según el nivel de experiencia y el cinturón del deportista.

En contraste, otras modalidades, como las competencias ADCC, presentan reglas diferentes y permiten un desarrollo de combate más físico, con mayores posibilidades de continuar las acciones fuera de los límites del área de competencia.

También explicó que el tiempo de lucha modifica considerablemente la estrategia. Mientras algunas competencias contemplan enfrentamientos de diez minutos, en el Mundial de Abu Dhabi los combates de su categoría tendrán una duración de cinco minutos, lo que obliga a administrar cuidadosamente la resistencia física y buscar oportunidades de puntuación o finalización en un periodo más acotado.

El Jiu Jitsu como un deporte de estrategia

Durante el diálogo, Pérez profundizó en el componente táctico de esta disciplina, comparando su desarrollo con una partida de ajedrez, debido a que cada movimiento debe considerar las posibles respuestas del oponente.

El combate no depende exclusivamente de la fuerza física, sino también de la capacidad de anticiparse, reconocer las posiciones y seleccionar correctamente las técnicas disponibles. Desde los derribos y controles hasta los cambios de guardia, las raspadas y las llaves de sometimiento, cada acción puede modificar el desarrollo del enfrentamiento.

En ese sentido, destacó que el Jiu Jitsu permite que deportistas con diferencias importantes de peso puedan enfrentarse y que un competidor de menor tamaño tenga posibilidades de imponerse mediante la técnica, la estrategia y el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan durante la lucha.

La disciplina también contempla diferentes estilos de combate, con deportistas que privilegian las posiciones de control desde arriba y otros que desarrollan su estrategia desde la guardia, buscando revertir situaciones desfavorables y conseguir una posición ventajosa.

Su experiencia de formación en Brasil

Otro de los puntos relevantes de la entrevista fue la experiencia de Pérez en Brasil, país que constituye uno de los principales referentes mundiales del Jiu Jitsu brasileño.

El deportista explicó que durante su proceso de formación tuvo la oportunidad de entrenar junto a competidores de alto nivel, entre ellos campeones mundiales y europeos, en un entorno donde esta disciplina cuenta con una amplia presencia y una fuerte cultura deportiva.

Su estadía le permitió dedicar gran parte de su tiempo al entrenamiento y la competencia, incorporando conocimientos técnicos y metodologías de preparación que posteriormente ha buscado transmitir en Punta Arenas.

Brasil representa para Pérez un espacio fundamental en el desarrollo de este deporte, debido a la cantidad de academias, la especialización de sus entrenamientos y la existencia de escuelas orientadas tanto a quienes practican Jiu Jitsu de manera recreativa como a quienes buscan competir profesionalmente.

Su crecimiento como instructor en Punta Arenas

Además de su trayectoria competitiva, Pérez también se encuentra desarrollando una nueva etapa como instructor, compartiendo sus conocimientos con personas interesadas en conocer y practicar esta disciplina en la capital regional.

El deportista valoró el interés que ha despertado el Jiu Jitsu a partir de sus resultados deportivos y de las distintas entrevistas y apariciones en medios de comunicación, situación que ha contribuido a acercar nuevos alumnos a los espacios de entrenamiento.

Su objetivo es transmitir los conocimientos adquiridos durante sus años de formación, especialmente la experiencia acumulada en Brasil, permitiendo que más personas puedan conocer las técnicas y beneficios de este deporte.

Actualmente, su rutina combina las clases que imparte desde las seis de la mañana, sus responsabilidades laborales y sus propios entrenamientos, por lo que la planificación del descanso y la recuperación física se ha convertido en un elemento fundamental para compatibilizar su labor como instructor con la preparación para el Mundial.

Una invitación a conocer el Jiu Jitsu

En la parte final de la conversación, el deportista extendió una invitación a la comunidad de Punta Arenas para acercarse a las academias locales y probar esta disciplina, destacando que el Jiu Jitsu puede ser practicado por personas con distintos niveles de experiencia y condiciones físicas.

Asimismo, agradeció el respaldo de su familia, equipo de entrenamiento y patrocinadores, tanto de Punta Arenas como de Santiago, cuyo apoyo ha sido importante para sostener su desarrollo deportivo y concretar su participación en competencias nacionales e internacionales.

De esta manera, Adalberto “Beto” Pérez se prepara para representar su trayectoria deportiva en el Mundial de Abu Dhabi, mientras continúa fortaleciendo el desarrollo del Jiu Jitsu brasileño en Magallanes, tanto desde la competencia como desde la formación de nuevos practicantes.



