DOS MUJERES DETENIDAS TRAS SER SORPRENDIDAS ENCENDIENDO UNA VELA EN LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

Dos mujeres fueron detenidas tras ser sorprendidas encendiendo una vela en la Reserva Nacional Magallanes, conducta que constituye un delito al tratarse de un área silvestre protegida.

El hecho ocurrió durante la tarde del 31 de octubre, luego de una alerta emitida por guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En ese contexto, los funcionarios detectaron una vela encendida en plena reserva, lo que motivó la intervención de Carabineros, considerando que se trata de una conducta tipificada y sancionada como delito en la legislación ambiental chilena.

Las imputadas, identificadas con las iniciales N.V.M. y M.L.C., fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su respectiva audiencia de control de detención, instancia en la que se declaró legal su captura en flagrancia.

La formulación de cargos

En la instancia judicial, el Ministerio Público formalizó investigación contra las mujeres en calidad de autoras del delito consumado previsto en el artículo 22 bis de la Ley de Bosques. Dicha normativa sanciona el uso indebido de fuego o fuentes de calor en reservas y parques nacionales.

Tras la formulación de cargos, y con el acuerdo del tribunal y la defensa técnica, la Fiscalía propuso una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.

La salida alternativa estableció que las imputadas deberán fijar domicilio ante el tribunal y tendrán prohibido ingresar a la Reserva Nacional Magallanes por 12 meses.

Como condición económica reparatoria, cada una deberá pagar $500 mil a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, un total de $1 millón entre ambas, fijándose como plazo para acreditar el depósito el 5 de junio de 2027.

Además, se advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría revocar el beneficio y dar paso a la reanudación del procedimiento penal.

Fuente: biobiochile.cl

