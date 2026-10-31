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31 de octubre de 2026

MINVU ABRIRÁ EN NOVIEMBRE POSTULACIONES AL NUEVO SUBSIDIO TRAMO 4.000 EN MAGALLANES

​El beneficio permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.500 UF, con un subsidio fijo de 550 UF para la región. Las postulaciones en línea estarán disponibles entre el 17 y el 27 de noviembre, mientras que el trámite presencial comenzará el día 18.

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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura de postulaciones al nuevo subsidio Tramo 4.000 del Programa para Sectores Medios y Emergentes (D.S. N.º 1), que permitirá a familias y personas de Magallanes adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.500 UF. El anuncio fue realizado por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, junto a su par de Gobierno, Ángel Roa Alegría, durante una visita al proyecto habitacional Reserva Magallanes, en Punta Arenas.

De acuerdo con lo informado por el Minvu, el beneficio contempla un subsidio fijo de 550 UF para la Región de Magallanes. La medida amplía las alternativas de acceso a la vivienda para sectores medios y considera también proyectos habitacionales de distintas inmobiliarias que cuenten con oferta disponible.

Las postulaciones en línea estarán abiertas entre el 17 y el 27 de noviembre, a través de la plataforma de postulación del Minvu. En tanto, quienes prefieran realizar el trámite presencial podrán hacerlo entre el 18 y el 27 de noviembre en las oficinas del Serviu de Punta Arenas y Puerto Natales, previa reserva de hora. Durante el mismo periodo también estarán disponibles las postulaciones a los tramos 1, 2 y 3 del programa.

Entre los requisitos para acceder al Tramo 4.000 se encuentra contar con un ahorro mínimo de 200 UF, sin necesidad de acreditar una antigüedad de 12 meses. Para la postulación presencial se deberá presentar una cartola bancaria que acredite el ahorro depositado hasta el último día hábil de octubre, antes de las 14:00 horas, además de una copia de la cédula de identidad. En caso de discapacidad, se deberá presentar la credencial correspondiente.

Durante la actividad, la ejecutiva de Socovesa Sur, Haidy Bórquez, informó que el proyecto Reserva Magallanes mantiene cinco viviendas disponibles, con valores cercanos a las 4.400 UF, y proyecta una nueva etapa de 85 unidades que podría comenzar a construirse en enero de 2027. Las viviendas piloto cuentan con tres dormitorios, tres baños y cocina americana.


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SUBSIDIO PARA MEJORAR VIVIENDAS ABRIRÁ POSTULACIONES EN NOVIEMBRE EN MAGALLANES

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