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30 de octubre de 2026

DIPUTADO BIANCHI Y CONCEJAL FLORES, SOLICITAN EXPLICACIONES POR FUERTES ALZAS EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DE MAGALLANES

Piden revisar el modelo tarifario y buscar mecanismos especiales para Magallanes ante el sostenido incremento en las cuentas de electricidad.

concejaldiputadoedelmag

​Una importante reunión sostuvieron con la gerencia de la Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG), el diputado Carlos Bianchi junto al concejal Germán Flores, cuyo el propósito fue abordar la preocupación por las constantes alzas que han experimentado las tarifas eléctricas en nuestra región y el nuevo incremento anunciado para los próximos meses.

Durante el encuentro el parlamentario y el edil, platearon la inquietud que existe entre las familias magallánicas frente a aumentos de las tarifas eléctricas que, según los antecedentes expuestos en la reunión, llegan a un 62%, en los últimos dos años, específicamente desde julio del años 2024. A esto se suma un nuevo reajuste que comenzaría a regir en enero, estimado preliminarmente entre un 2,4% y un 2,7%.

Al término de este encuentro, el diputado Carlos Bianchi, señaló que es importante precisar que EDELMAG no determina directamente los valores de las tarifas, sino que aplica los precios establecidos conforme al marco regulatorio nacional. “Por esta razón, acordamos solicitar formalmente los antecedentes técnicos que permitan conocer con exactitud cómo se calculan estos incrementos y cuáles son los factores que explican su magnitud”.

Y agregó, “consideramos necesario abrir una discusión con la Comisión Nacional de Energía y las autoridades correspondientes para evaluar un modelo tarifario que considere las particularidades de territorios extremos como Magallanes, donde factores como la indexación de los costos, los combustibles y el gas tienen una incidencia directa”.

EL IMPACTO TAMBIÉN SE REFLEJA EN LOS MUNICIPIOS Y LOS ADULTOS MAYORES

En tanto el concejal Flores, manifestó que, “especialmente mi preocupación es por el impacto que estas alzas están provocando en los hogares y, particularmente, en nuestros adultos mayores. Hoy tenemos vecinos y vecinas que reciben pensiones cercanas a los $230.000 y que han visto cómo sus cuentas de electricidad pasan, por ejemplo, de aproximadamente $20.000 a $32.000 mensuales en el transcurso de estos dos últimos años”

Seguidamente el concejal Germán Floree, señaló que, la realidad del municipio tampoco se escapa de esta alza, puesto que, hace dos años el promedio mensual del costo por alumbrado público bordeaba los $80 millones mensuales, hoy asciende a los $120 millones mensuales, una situación que afecta directamente los recursos municipales y la capacidad de financiar otras necesidades de la comunidad.

Finalmente, el diputado Carlos Bianchi, señaló que, “no estamos hablando solamente de las cuentas de los hogares. Estamos hablando también de las pequeñas y medianas empresas, del comercio, de las industrias y del alumbrado público, que cumple un papel fundamental para la seguridad de nuestros barrios. La electricidad es un servicio esencial y no podemos permanecer indiferentes frente a una situación que afecta directamente el presupuesto de miles de familias magallánicas”, concluyó.

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