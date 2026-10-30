DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ACUSA AL GOBERNADOR FLIES DE INTENTAR DESVIAR LA ATENCIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL CON EMPLAZAMIENTO SOBRE RELACIÓN CON ARGENTINA

​El diputado Alejandro Riquelme (REP) cuestionó el emplazamiento realizado por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, al Gobierno por las tensiones diplomáticas con Argentina, acusándolo de intentar desviar la atención de una investigación penal relacionada con la adquisición de un inmueble mediante recursos públicos. La controversia se produce en medio de las advertencias sobre una eventual intervención argentina contra un buque chileno que busca reactivar la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas, situación que ha generado preocupación entre autoridades regionales y parlamentarios.



Frente a este escenario, Riquelme señaló que “me parece que el gobernador Jorge Flies está intentando desviar la atención pública de la investigación penal que se desarrolla por eventuales delitos de fraude al fisco o negociación incompatible, relacionados con la cuestionada adquisición de un inmueble con recursos del Gobierno Regional, investigación que tuvo su origen en una denuncia que personalmente presenté en mayo de 2025”.



Respecto de las relaciones bilaterales, el parlamentario sostuvo que “tanto desde el Congreso como desde Cancillería llevamos más de tres meses siguiendo atentamente los distintos aspectos de nuestra relación con Argentina. Las autoridades regionales pueden tener la tranquilidad de que el presidente José Antonio Kast ha adoptado las medidas diplomáticas y comerciales que corresponden dentro del ámbito de sus atribuciones”. En esa línea, agregó que “la política exterior de un país no se conduce mediante emplazamientos por la prensa. Se ejerce con responsabilidad, seriedad y a través de los canales institucionales. El gobernador tiene la oportunidad de plantear directamente sus inquietudes al canciller, quien precisamente mañana visita nuestra región, o mediante oficios formales, tal como lo he hecho personalmente en mi calidad de diputado”.



Asimismo, Riquelme cuestionó la oportunidad en que se realizaron las declaraciones del gobernador y afirmó que “resulta llamativo que este emplazamiento público ocurra justamente cuando consejeros regionales, según los antecedentes que manejamos, están prestando declaración ante la Fiscalía y la PDI en el marco de la investigación antes mencionada”. En ese sentido, añadió que “este show comunicacional de última hora, en el que el gobernador aparece repentinamente preocupado por la soberanía de nuestro país, yo al menos no me lo creo. A mi juicio, busca desviar la atención de una investigación que requiere explicaciones claras”.



Finalmente, el diputado insistió en la necesidad de esclarecer los hechos investigados y mantener una política exterior responsable frente a las controversias con Argentina. “Magallanes necesita transparencia, responsabilidad y una defensa seria de nuestra soberanía, no cortinas de humo para esconder los problemas del Gobierno Regional”, concluyó.



