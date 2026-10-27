SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD REGIONAL DESPLIEGA CONTROLES INTERAGENCIALES EN TIERRA, AIRE Y MAR

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública de todo Magallanes, esta semana se desarrolla un Servicio Especial de Seguridad Regional que reúne a distintas instituciones para ejecutar controles y fiscalizaciones interagenciales en los ámbitos terrestre, aéreo y marítimo.



La planificación busca profundizar el alcance de los operativos mediante el perfilamiento de sectores y puntos estratégicos, la coordinación de las capacidades institucionales y la focalización de los recursos donde se requiere reforzar el control y la prevención de delitos. A través de este despliegue, se busca aumentar la presencia policial e institucional, fortalecer la capacidad de detección de ilícitos y contribuir a una mayor sensación de seguridad en la comunidad.



La programación comenzó este lunes con una sesión del Comité Policial Regional en la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, instancia que permitió coordinar el despliegue inicial, centrado en el ámbito marítimo. Durante la jornada se realizaron controles en barcazas y ferris, además de una revista de fondeo en Puerto Natales.



En uno de los controles efectuados en Bahía Chilota, se detectó a un ciudadano paraguayo en situación migratoria irregular. Asimismo, Gendarmería realizó un allanamiento en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, procedimiento que permitió detectar pequeñas cantidades de cannabis sativa.



Este martes, las acciones continuaron en el ámbito aéreo, con controles en el Aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y en los aeródromos de Puerto Natales y Puerto Williams.



En el terminal aéreo de Punta Arenas estuvo presente el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien, en su rol coordinador de esta planificación, revisó los procedimientos de seguridad junto a los equipos desplegados. En este contexto, se detuvo a un hombre mayor de edad que mantenía una orden de detención vigente por el delito de hurto simple, emanada del Juzgado de Garantía de Coyhaique.



El seremi Ronald López destacó el valor de la coordinación entre las instituciones para ampliar el alcance de las fiscalizaciones y obtener resultados más efectivos.



“Estas acciones interagenciales buscan obtener resultados más efectivos, donde las instituciones complementan sus atribuciones y podemos llegar más profundo contra el delito. No se trata solamente de realizar controles, sino de orientar los despliegues hacia sectores y puntos previamente perfilados, sumando las capacidades de cada institución para fortalecer la prevención y la detección de ilícitos”, señaló.



Asimismo, valoró el compromiso de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Pública Regional y la disposición de sus funcionarios para desarrollar un trabajo coordinado y con objetivos comunes.



“Este despliegue demuestra el compromiso del Sistema de Seguridad Pública Regional, que pone a disposición sus funcionarios y capacidades para llegar donde se necesita. Además, esta presencia fortalece la sensación de seguridad de las personas, que ven a las policías y a las instituciones colaboradoras trabajando de manera coordinada, con un mismo propósito: aumentar la seguridad en nuestra región”, agregó.



El Servicio Especial de Seguridad Regional considera la participación de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Policía Marítima, Gendarmería, Aduanas y Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). También se incorporaron el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mediante el equipo de rayos X instalado en el aeropuerto de Punta Arenas y su binomio canino, y el Servicio de Impuestos Internos (SII).



La programación continuará durante la semana con controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la región, abarcando rutas, pasos fronterizos y sectores estratégicos del territorio. El propósito es consolidar un trabajo interagencial que permita optimizar los recursos disponibles, ampliar la profundidad de las intervenciones y reforzar la presencia del Estado en materia de seguridad pública.



