FESTIVAL INTERNACIONAL CHILECUENTOS LLEVARÁ FUNCIONES Y TALLERES GRATUITOS A NATALES Y PUNTA ARENAS

La Región de Magallanes será nuevamente escenario del Festival Internacional de Narración Oral ChileCuentos, organizado por la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada. Entre el 26 y el 29 de octubre, el evento desarrollará una programación presencial y gratuita en Puerto Natales y Punta Arenas, con funciones de cuentos, talleres en establecimientos educativos y seminarios de formación.

La iniciativa se enmarca en el Plan Regional de la Lectura, Escritura y Oralidad y cuenta con financiamiento de las seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Programa Fomento LEO, y de Educación. También participa como colaboradora la Fundación José Nuez Martín. Entre los invitados internacionales estarán Pep Bruno, de España; Claudia Stella, de Argentina; y Javier Ceballos, de Colombia.

En Puerto Natales, las actividades comenzarán el lunes 26 de octubre con talleres en establecimientos educacionales y una función de cuentos para toda la familia, programada para las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal. El martes 27, el mismo recinto recibirá el Seminario de Narración Oral y Mediación de la Lectura, entre las 09:00 y las 13:30 horas, dirigido a bibliotecarios, narradores, docentes y personas interesadas en el fomento lector.

En Punta Arenas, la programación comenzará el miércoles 28 de octubre con talleres en establecimientos educativos. Ese día, a las 20:00 horas, se realizará una función de narración oral para público adulto en el bar Olé Tapas & Copas. El jueves 29, entre las 09:00 y las 13:30 horas, tendrá lugar el Seminario de Narración Oral y Mediación de la Lectura en las dependencias del CIJUM, ubicado en avenida Salvador Allende 0291.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que la presencia del festival en ambas comunas contribuye a ampliar el acceso a las artes y fortalecer la narración oral como una forma de preservar la memoria y fomentar la imaginación. Por su parte, Andrés Montero, escritor, narrador y uno de los organizadores, valoró el regreso del encuentro a Magallanes y la recepción del público regional.

Todas las actividades serán gratuitas y presenciales. Las inscripciones están disponibles en los formularios correspondientes a Puerto Natales y Punta Arenas, a través del sitio web chilecuentos.cl.

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