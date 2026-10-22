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22 de octubre de 2026

DIEZ ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE ÚLTIMA ESPERANZA RECIBEN $8,9 MILLONES PARA DESARROLLAR PROYECTOS COMUNITARIOS

El Fondo Nacional del Adulto Mayor, impulsado por SENAMA, permitirá a clubes y agrupaciones de la provincia concretar iniciativas sociales, culturales y recreativas que promueven la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores.

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Con una alta participación e interés de las organizaciones de personas mayores por concretar nuevas iniciativas para sus socios y socias, se desarrolló el lunes recién pasado, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, la ceremonia de entrega de resultados del Fondo Nacional del Adulto Mayor, programa administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).


En la instancia, representantes de los diez clubes y agrupaciones beneficiadas recibieron un diploma que acredita la adjudicación de recursos por un total de $8.910.000, destinados a desarrollar proyectos autogestionados que contribuyen a fortalecer la vida comunitaria, la integración social y el desarrollo integral de las personas mayores de la provincia.


El fondo busca apoyar a las organizaciones para que puedan concretar sus propias ideas y proyectos, generando espacios de encuentro, recreación, cultura y vida saludable, además de fortalecer la convivencia, la autonomía y los vínculos entre sus integrantes.


El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de este apoyo y el compromiso de las agrupaciones por seguir impulsando actividades en beneficio de sus integrantes.


“Estamos muy contentos hoy día de entregar los resultados de los proyectos del Fondo Nacional de Adultos Mayores. Estamos compartiendo con las personas que representan a las agrupaciones que se adjudicaron estos proyectos. Y recordar que siempre va a haber una mano para ellos, siempre va a estar este apoyo, ya que ellos son los que construyeron este país y nos apoyaron desde hace muchos años. Así que nos toca devolver las manos y compartir”, señaló.


Por su parte, la coordinadora regional de SENAMA, Rebeca Aguilante Canales, valoró la posibilidad de acompañar a las organizaciones de la provincia en la concreción de sus iniciativas.


“Para nosotros es una alegría inmensa estar acá en la provincia de Puerto Natales entregando el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que son proyectos autogestionados que apoyan a los dirigentes, a los clubes, para que puedan hacer realidad sus sueños y, sobre todo, promover su autonomía”, expresó.


Proyectos que fortalecen la vida comunitaria


El interés de los clubes por participar se refleja en iniciativas que responden directamente a sus necesidades, intereses y tradiciones. Los recursos permitirán financiar actividades de celebración, encuentros y adquisición de equipamiento, contribuyendo a mantener espacios de convivencia y participación activa.


Francisco Medina Cortés, presidente del Club Adulto Mayor El Ave Fénix, agradeció la adjudicación de recursos para adquirir un equipo de música, elemento que será utilizado en distintas actividades de la agrupación.


“Nosotros en esta oportunidad postulamos a un equipo de música, por cuanto siempre estamos celebrando las fechas más connotadas, como el 18 de septiembre, los cumpleaños de los socios o socias, la despedida del año y algunas actividades que podamos desarrollar. El equipo nos va a servir para animar y alegrar el alma, como decía nuestro objetivo del plan que hemos postulado. Así que estamos felices por habernos adjudicado este proyecto y, de hecho, nos va a servir de sobremanera”, manifestó.


En tanto, Lidia Bravo Melo, presidenta del Club Adulto Mayor Nueva Patagonia, explicó que su proyecto está orientado a celebrar el aniversario de la organización, una actividad que ha tenido una positiva recepción entre sus integrantes.


“Nuestro proyecto consiste en celebrar nuestro aniversario, que es el 17 de noviembre. El año pasado lo hicimos y a las señoras les quedó gustando, así que vamos a seguir este año igual. Es muy bueno esto, porque nos sirve a nosotros; a veces con música, con canto, se lo pasa bien”, comentó.


Diez organizaciones beneficiadas en Última Esperanza


En esta convocatoria, los recursos adjudicados en la provincia se distribuyeron entre las siguientes organizaciones: Club de Ancianos Don Bosco, Club de la Tercera Edad Los Años Dorados, Club Adulto Mayor El Ave Fénix, Club Adulto Mayor Las Margaritas, Club Adulto Mayor Tiempos Nuevos de Última Esperanza, Club de Adulto Mayor Luceros del Alba, Club de Adulto Mayor Nueva Patagonia, Club Adulto Mayor Jesús Nazareno, Grupo Sociocultural Padre Alberto Hurtado y el Club de Ancianos Padre Pedro María Rossa.


La entrega de estos recursos reafirma la importancia de respaldar el trabajo que realizan las organizaciones de personas mayores, cuyos dirigentes impulsan iniciativas que fortalecen la participación, el compañerismo y la integración social.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se releva el valor de continuar promoviendo espacios y oportunidades para que las personas mayores desarrollen sus intereses, compartan experiencias y mantengan una participación activa en sus comunidades.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (2)

MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A 11 ORGANIZACIONES DE PUNTA ARENAS

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