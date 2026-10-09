CONVERSANDO CON CRISTINA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL ENVEJECIMIENTO Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES

La importancia de la compañía, el afecto y la autonomía en la tercera edad fueron algunos de los principales temas abordados esta tarde en el programa Conversando con Cristina, conducido por Cristina Mancilla en Polar Comunicaciones. En conversación con Auristela Godoy, adulta mayor y ex cuidadora de personas mayores, se reflexionó sobre los desafíos del envejecimiento, la necesidad de mantener una vida activa y la importancia de cuidar tanto la salud física como la mental y emocional.

Durante el espacio, ambas destacaron el valor de participar en actividades recreativas, realizar ejercicios adecuados, fortalecer las relaciones sociales y desarrollar intereses personales, sin dejarse condicionar por los prejuicios asociados a la edad. Asimismo, abordaron las dificultades que pueden enfrentar las personas mayores, como la soledad, las enfermedades crónicas y la pérdida de autonomía, haciendo hincapié en la importancia de respetar sus decisiones, evitar la sobreprotección y promover entornos que favorezcan su independencia y bienestar.

En el programa también se compartieron experiencias vinculadas al cuidado de personas mayores en residencias, relevando el impacto positivo de las visitas familiares, la escucha activa y los gestos de afecto en su calidad de vida. Finalmente, se invitó a la comunidad a mantenerse atenta a las necesidades de las personas mayores de su entorno, reforzando los lazos de apoyo y compañía, especialmente con quienes viven solos. La conversación se enmarcó en la conmemoración del Mes de las Personas Mayores, destacando que el respeto, la inclusión y el buen trato deben mantenerse durante todo el año.





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