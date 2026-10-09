EDELMAG ENTREGA EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO A CLIENTES ELECTRODEPENDIENTES QUE VIVEN EN EDIFICIOS

Con el objetivo de reforzar su compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de los clientes electrodependientes, EDELMAG se encuentra realizando la entrega de equipos de respaldo eléctrico EcoFlow Delta Pro (3600 W/3600 Wh) a personas electrodependientes que viven en edificios.



Estos equipos corresponden a estaciones de energía portátiles de alta capacidad, diseñadas para proporcionar respaldo eléctrico en el hogar ante situaciones de emergencia, permitiendo mantener el funcionamiento de los equipos médicos esenciales.



Una de las personas beneficiadas es Ricardo Ojeda, pareja de Ximena Llancalahuen, quien se encuentra postrado y depende de equipos eléctricos en su vida cotidiana. Ximena manifestó su agradecimiento por la entrega, destacando la importancia de contar con esta solución ante eventuales emergencias, comentado que “estoy súper contenta. Este equipo es muy necesario para nosotros porque mi marido está postrado, y con esto estamos preparados para cualquier emergencia”.



Por su parte, Diego Díaz, gerente comercial de EDELMAG, explicó que “estamos haciendo la instalación de baterías a clientes electrodependientes que viven en edificios. Esta es la tercera instalación que estamos realizando, de un total de cinco, y esta mejora va en el marco del cumplimiento normativo y de la continuidad del suministro eléctrico. Con esto mejoramos la calidad de vida y robustecemos nuestro servicio, con el foco en clientes electrodependientes”.



En tanto, el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, valoró el trabajo que desarrolla la compañía en esta materia y la incorporación de nuevas tecnologías para apoyar a las personas electrodependientes.



“Este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas, sobre todo con las nuevas tecnologías y avances. Además, es muy bueno lo que EDELMAG hace con la comunidad y el trabajo que realiza con los electrodependientes”, expresó.



Asimismo, Fernanda Garrido, directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), destacó la importancia de implementar soluciones seguras y adecuadas para las personas que requieren suministro eléctrico permanente.



“Estamos muy contentos de acompañar a EDELMAG en la realización de este cambio de tecnología para un paciente electrodependiente, ya que, al vivir en un edificio, el equipo generador tradicional no cumple los estándares de seguridad. Por eso, la empresa optó por entregar una UPS que le proporcionará de manera segura el respaldo que necesita”, señaló.



Cada unidad cuenta con una capacidad de 3.600 Wh y una potencia de salida de hasta 3.600 W, según las especificaciones del modelo EcoFlow Delta Pro. La autonomía efectiva dependerá del consumo y de los requerimientos del equipo médico conectado, por lo que es importante verificar la duración estimada para cada caso particular.

