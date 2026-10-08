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8 de octubre de 2026

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS PROYECTA SU FUTURO Y ANUNCIA NUEVAS INVERSIONES PARA MAGALLANES

Patagonia on Tour

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La concesionaria Sociedad de Rentas Inmobiliarias participa activamente en la mesa que evalúa los próximos treinta años del recinto comercial más importante de Magallanes. El gerente general de Zona Austral, Eugenio Prieto, destacó el rol articulador del espacio, el cual hoy congrega a más de mil doscientos usuarios y genera cerca de tres mil empleos directos en Punta Arenas.

Durante su participación en Patagonia On Tour, el ejecutivo detalló junto a las conductoras Sara Adema y Daniela Rodríguez que, a poco más de tres años del fin de su actual contrato, continúan las obras de expansión. Recientemente se urbanizaron 22 mil metros cuadrados en el sector norte, atrayendo inversiones privadas como un club de pádel, automotoras y plantas de alimentos, lo que proyecta la creación de unos 200 nuevos puestos de trabajo.

El impacto del recinto trasciende lo comercial, alcanzando más de 10 millones de visitas anuales y aportando cerca de cinco mil millones de pesos cada año al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A través de los distintos canales de Polar Comunicaciones, Prieto reafirmó el compromiso social, destacando iniciativas pioneras como los estacionamientos exclusivos y las actividades del Mes del Adulto Mayor entre otras.



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PRISMA AUSTRAL DESTACA POTENCIAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES PARA ATRAER PESCA, GRANELEROS Y SERVICIOS MARÍTIMOS

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