CONSEJO DE DESARROLLO DE CESFAM IBÁÑEZ PROPONE URGENTE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN MAGALLANES

El presidente del Consejo de Desarrollo de Salud del CESFAM Carlos Ibáñez, Daniel Oyarzo Vargas, expresó públicamente su agradecimiento y felicitaciones al Servicio de Salud Magallanes por la esperada reactivación del Consejo Integrador de la Red Asistencial (CIRA). Esta instancia intersectorial, que se encontraba inactiva desde hace más de dos años, es considerada por la directiva del CESFAM como un espacio insustituible para avanzar en la resolución de los nudos críticos que afectan a la salud pública de la región.



Durante la sesión, los representantes del Consejo de Desarrollo destacaron que el retorno de esta mesa operativa marca un hito para retomar el diálogo resolutivo. Sin embargo, aprovecharon la oportunidad para plantear una demanda estructural orientada a la modernización y eficiencia del sistema: la imperativa necesidad de consolidar una sola red de salud mediante la integración de las plataformas informáticas Rayen y Telemedical.



Actualmente, los equipos clínicos de atención primaria enfrentan un grave aislamiento informativo debido a la nula interoperabilidad de los softwares utilizados en los distintos niveles de atención.



"Hoy en día, el sistema Rayen y Telemedical simplemente no conversan, no comulgan. Es imposible hacer un seguimiento adecuado porque no se puede saber qué está pasando con un paciente", señaló Daniel Oyarzo Vargas durante su intervención. "Lo que estamos exigiendo es que se integren de una vez por todas. Un equipo médico de nuestro CESFAM debe tener la capacidad técnica de saber en tiempo real en qué estado se encuentra la derivación de una usuaria o usuario hacia la atención secundaria o terciaria".



El dirigente social enfatizó que esta desconexión tecnológica tiene un costo humano directo que afecta principalmente a los pacientes más vulnerables o con problemas de movilidad, obligándolos a realizar trámites presenciales innecesarios para obtener información que debería estar digitalizada y disponible en red.



"El impacto de esto es cotidiano y de sentido común. Si una persona vive a dos cuadras del CESFAM y está esperando una atención de especialidad, lo más lógico, humano y eficiente es que pueda acercarse a su consultorio y consultar en qué estado se encuentra su interconsulta. Hoy, por la falta de un sistema integrado, ese vecino tiene que cruzar la ciudad y trasladarse hasta el hospital solo para hacer una consulta administrativa. La tecnología tiene que acortar las distancias y los tiempos de espera, no burocratizarlos", concluyó el presidente del Consejo.



El Consejo de Desarrollo del CESFAM Carlos Ibáñez reafirmó su compromiso de seguir participando activamente en el CIRA, velando por que los compromisos adquiridos en materia de conectividad clínica y reducción de tiempos de espera se traduzcan en cartas Gantt ejecutables a corto y mediano plazo.





