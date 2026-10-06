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6 de octubre de 2026

CONCEJAL BECERRA PIDE REVISAR RECORTE PROPUESTO DEL 86% A TENENCIA RESPONSABLE Y ASEGURAR FINANCIAMIENTO PARA MAGALLANES

El concejal de Punta Arenas advirtió que los municipios necesitan apoyo permanente para sostener las esterilizaciones y enfrentar la sobrepoblación canina, mientras el municipio ya compromete más de $309 millones para operar su Centro de Rescate Canino.

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El concejal José Becerra manifestó su preocupación por la propuesta del Gobierno de reducir los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el proyecto de Presupuesto 2027.

Según los antecedentes publicados, el financiamiento nacional pasaría de $3.634 millones asignados para 2026 a $514 millones para 2027. Esto representa una disminución aproximada del 86%, equivalente a $3.120 millones. La propuesta aún debe discutirse en el Congreso.

"Las prioridades de un gobierno se expresan en su presupuesto. Una reducción de esta magnitud exige explicar cómo se mantendrán las esterilizaciones, la atención veterinaria y las acciones preventivas. Evaluar y mejorar el programa es necesario, pero también debemos asegurar la continuidad de las prestaciones", señaló Becerra.

La autoridad comunal destacó que el programa de esterilizaciones que se ejecuta actualmente en Punta Arenas se financia con $41.650.000 de Subdere asignados en 2025.

"Es importante distinguir entre ejecutar recursos anteriores y contar con financiamiento nuevo. Ese aporte nos permite avanzar este año, pero cuando se termine necesitaremos recursos para los próximos operativos. La prevención requiere continuidad", sostuvo.

Becerra recordó que el municipio comprometió $309.400.000 de su presupuesto para la administración, mantención y operación del Centro de Rescate Canino durante 20 meses. Precisó que este contrato se financia con recursos municipales y no depende directamente de la asignación nacional del PTRAC.

"Punta Arenas ya está haciendo un esfuerzo concreto. Mantener el centro de rescate es fundamental, pero debemos complementarlo con esterilizaciones, educación y fiscalización. Necesitamos que el Gobierno y el Gobierno Regional aseguren un apoyo estable a nuestras comunas", expresó.

El concejal también vinculó la necesidad de prevención con la preocupación por las mordeduras. Según información oficial de la Seremi de Salud de Magallanes, durante 2025 se notificaron 1.501 eventos de mordeduras de animales, mientras que hasta julio de 2026 se habían registrado 743 casos. Estas cifras corresponden a notificaciones sanitarias recibidas por la autoridad y dan cuenta de la necesidad de reforzar la prevención, la vigilancia y la atención oportuna.

"Estamos hablando de bienestar animal, salud pública y seguridad de los vecinos. La sobrepoblación, el abandono y los perros sin supervisión requieren una respuesta coordinada, junto con la responsabilidad de los propietarios", afirmó.

Finalmente, Becerra pidió revisar la rebaja durante la discusión presupuestaria y transparentar los recursos y prestaciones que se asegurarán para Magallanes en 2027.

"Mi llamado es a establecer financiamiento permanente, con metas verificables y rendición de cuentas. Los municipios necesitan herramientas para prevenir y responder a una problemática que afecta diariamente a nuestras comunidades", concluyó.

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