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13 de noviembre de 2026

ENSEÑAN OFICIO A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PARA FORTALECER SU REINSERCIÓN SOCIAL

​Diez usuarios del Centro de Educación y Trabajo (CET) Semiabierto de Punta Arenas recibieron recientemente su certificación en "Operaciones Básicas de Panadería".

Ceremonia certificación
Este importante aporte a la reinserción social y, por consiguiente, a la seguridad pública, al contribuir a disminuir la reincidencia y generar nuevas oportunidades de vida, fue posible gracias al trabajo conjunto entre SENCE y Gendarmería.

Tras completar una capacitación de 142 horas lectivas y prácticas, los diez participantes recibieron herramientas concretas para su futura inserción laboral. El logro fue reconocido en una sencilla pero significativa ceremonia realizada en el CET Semiabierto, unidad penal de Gendarmería concebida como una instancia previa al medio libre y que funciona bajo un sistema de autodisciplina que permite a las personas condenadas estudiar, capacitarse y trabajar, dentro o fuera del establecimiento, durante el día, preparándose para su reinserción definitiva en la sociedad.

La capacitación incluyó contenidos técnicos relacionados con la elaboración de productos de panadería, junto con módulos orientados al desarrollo de competencias para la empleabilidad y el apresto laboral.

Durante la ceremonia, el jefe de unidad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacó el impacto que este tipo de iniciativas tiene en los procesos de reinserción. "Hicimos este reconocimiento porque para nosotros es muy importante fortalecer las capacidades de ellos en algo que les servirá para posicionarse laboralmente".

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, relevó la importancia de generar oportunidades que permitan proyectar un futuro distinto para quienes participan en estos programas. "Es un gran avance en el proceso de reinserción de estas personas, porque se entiende como un camino que comienza hoy para aquello que estas personas quieren llegar a ser en el futuro".

La iniciativa consideró una importante inversión de recursos por parte de SENCE, orientada a ampliar las oportunidades de capacitación para personas privadas de libertad y usuarios del sistema penitenciario.

En este contexto, el director regional (s) de SENCE, Roberto Vargas Molina, destacó la continuidad y fortalecimiento de este trabajo institucional. "El desafío permanente de SENCE es poder capacitar y mejorar competencias laborales para todas las personas. El trabajo que estamos haciendo con Gendarmería es un proceso de más de cinco años, en el que se ha duplicado la inversión durante 2026, lo que potencia la posibilidad de que personas privadas de libertad puedan reinsertarse en la sociedad".

Desarrollada en el marco del Programa de Becas Laborales de SENCE, la iniciativa busca fortalecer competencias laborales y generar oportunidades concretas para la reinserción social. En ese sentido, se alinea plenamente con el objetivo institucional de Gendarmería de promover trayectorias de reinserción efectivas mediante el acceso al trabajo, la formación y el desarrollo de habilidades que favorezcan una mejor inclusión social y laboral.
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