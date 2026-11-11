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11 de noviembre de 2026

MÁS DE 60 ESTUDIANTES DEL LICEO INDUSTRIAL VIVEN LA RUTA DEL HORMIGÓN Y LA RUTA DEL AGUA

​Estudiantes de 3° y 4° medio de las especialidades de Construcción e Instalaciones Sanitarias recorrieron plantas de empresas socias CChC para conocer en terreno procesos clave de la industria.

Ruta del Hormigón 2026 (51)
Más de sesenta estudiantes de 3° y 4° medio del Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada Acharán participaron en las Rutas Formativas 2026, iniciativa de la Comisión Construyo Mi Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes que busca acercar a los jóvenes de la educación técnico-profesional al quehacer real del sector.

Las rutas combinan visitas a terreno y charlas técnicas para que los alumnos conozcan, de forma práctica, el ciclo completo de un proceso ligado a su especialidad. Este año se desarrollan dos: la Ruta del Hormigón y la Ruta del Agua.
"Las rutas formativas fueron diseñadas para que los estudiantes puedan conocer de manera práctica el ciclo de vida de algún proceso relacionado con la especialidad que están estudiando. Se componen de visitas a terreno y charlas técnicas en las que se les van explicando las distintas etapas", explicó Patricia Donoso, presidenta de la Comisión Construyo Mi Futuro de la CChC Magallanes.

La autoridad gremial describe cómo la iniciativa beneficia a todos sus participantes: "Los alumnos conocen entornos reales de trabajo, lo que también los ayuda en su orientación vocacional. Adicionalmente, los profesores se mantienen actualizados en procesos, materiales y tecnologías para traspasarlos al aula. Y para las empresas, los establecimientos educacionales son una fuente de talento que podemos atraer hacia la industria, para contar más adelante con ellos como mano de obra calificada".

Ruta del Hormigón

Los estudiantes de la especialidad de Construcción recorrieron gran parte del proceso del hormigón: la producción de materias primas, su fabricación y los ensayos de laboratorio. Para ello visitaron las plantas de las empresas socias CChC Melón y Concremag. La ruta se cerrará próximamente con una visita a una obra en ejecución, donde conocerán en terreno la colocación del hormigón.

En Concremag conocieron los procesos de fabricación del hormigón, elaboración de prefabricados y producción de áridos, además del laboratorio de autocontrol. "Hace muchos años que tenemos las puertas abiertas a la academia de nuestra región, porque valoramos la experiencia que se llevan los alumnos al conocer en la práctica, y desde el relato de los propios trabajadores, los procesos donde podrán aplicar sus conocimientos", señaló Álex Vidal, jefe del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de Concremag.

Desde Melón, José Márquez, ejecutivo de ventas de la planta Punta Arenas, destacó: "Melón está comprometido con la educación y con el programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Es muy importante el acercamiento entre las empresas y los liceos técnico-profesionales. Los alumnos se fueron muy contentos con la experiencia".

Para los docentes, la visita permitió llevar a terreno lo visto en clases. "Tenemos varios ramos relacionados con el hormigón, y esta posibilidad nos ha ayudado mucho. Los muchachos vieron in situ qué es una piedra chancada, los tipos de arena y la elaboración del hormigón. Muchas veces decían: 'el profe nos dijo esto', relacionando las clases con la visita", comentó Esteban Sánchez, profesor de la especialidad de Construcción en Terminaciones.

La maquinaria fue lo que más impresionó a los estudiantes. "Me gustaron mucho todas las maquinarias. Uno entiende más si lo ve. Me encantaría seguir y estudiar Ingeniería en Construcción", dijo Mariana Álvarez, de 3° medio. Agustín Sabando, de 3° medio B, agregó: "Me enseñaron cosas que no sabía y que me pueden servir a futuro si quiero sacar un título, entrar a la universidad y conseguir trabajo".

Ruta del Agua

Veintidós estudiantes de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, junto a su docente, visitaron la planta de Aguas Magallanes. Allí, fueron recibidos por el Departamento de Producción de la Subgerencia de Operaciones. En una charla técnica, el equipo les explicó las etapas del proceso de potabilización del agua: la captación, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución del agua potable a la comunidad.

Luego recorrieron las instalaciones para conocer de manera directa el funcionamiento de la planta y los procesos que permiten garantizar la calidad del agua. También conocieron el trabajo del laboratorio y resolvieron sus dudas con los profesionales de la compañía. La ruta se cerrará próximamente con una visita a una obra de urbanización, instancia en que los estudiantes podrán conocer en terreno aspectos de la ejecución e inspección de redes sanitarias, lo que complementará los contenidos de su formación técnica.

Para Aguas Magallanes, este tipo de iniciativas es una oportunidad para acercar a los estudiantes al quehacer diario de la empresa y aportar a la formación de los futuros profesionales técnicos de la región.

"Como compañía apoyamos y siempre estamos disponibles para generar estos espacios de encuentro con los estudiantes, porque nos permiten mostrarles en terreno la importancia que tiene nuestro trabajo para la comunidad y, al mismo tiempo, acercarlos a una industria que requiere cada vez más profesionales técnicos preparados. Queremos que puedan conocer de primera fuente los procesos, las tecnologías y el compromiso que existe detrás de algo tan fundamental como la producción y distribución de agua potable", señaló Christian Adema, gerente regional de Aguas Magallanes.
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