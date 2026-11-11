MOP ADJUDICA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE PUERTO WILLIAMS QUE FORTALECEN LA CONECTIVIDAD Y LA SOBERANÍA AUSTRAL

​Consolidando una decidida política de infraestructura estratégica para las zonas extremas del país, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante la Dirección de Aeropuertos, concretó la adjudicación de los trabajos para ampliar y mejorar los pavimentos por donde se desplazan las aeronaves en el aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams a la empresa Constructora Vilicic por un monto de $3.568.835.288.



El proyecto, financiado con recursos sectoriales DAP y con inicio programado para principios de diciembre de 2026, contempla una duración de 240 días corridos.



El Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que: "Esta adjudicación forma parte del compromiso del Ministerio de Obras Públicas con el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria en las zonas extremas del país. En Puerto Williams invertiremos más de 3.568 millones de pesos para ampliar y mejorar los pavimentos operacionales del aeródromo Guardiamarina Zañartu, aumentando su capacidad y seguridad para la aviación comercial y de apoyo a la soberanía nacional".



La iniciativa dotará a la ciudad más austral del mundo de una infraestructura robusta mediante la incorporación de pavimentos de adocretos de alta resistencia en superficies útiles destinadas a aeronaves comerciales menores y de las Fuerzas Armadas.



Por su parte, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó que: "Esta inversión en el aeródromo Guardiamarina Zañartu ratifica nuestro compromiso con las zonas extremas. Estamos fortaleciendo una infraestructura estratégica fundamental para la soberanía austral, reforzando nuestra presencia permanente y fortaleciendo la conectividad de los habitantes de Puerto Williams, al tiempo que impulsamos el empleo local y el desarrollo económico de la comuna de Cabo de Hornos con obras concretas que transforman la vida en los territorios".



Con una estimación de 25 puestos de trabajo directos, la obra optimizará los accesos a la Sección Aeronaval y la plataforma comercial de forma coordinada para resguardar la continuidad operacional del recinto, clave para la conectividad regional y el resguardo de la soberanía en la provincia Antártica.



"Para nuestra comuna esta es una excelente noticia. La mejora de la infraestructura del aeródromo Guardiamarina Zañartu permitirá contar con mejores condiciones para la operación aérea, fortaleciendo la conectividad de Puerto Williams con el resto de la región y del país. Valoramos esta inversión porque responde a una necesidad permanente de nuestra comunidad y aporta al crecimiento y desarrollo de la ciudad más austral del mundo, considerándose que los últimos años fueron de crecimiento y avance en el aeródromo que nos permiten hoy seguir proyectando la comuna. Es importante que se pueda tener continuidad del Estado en las buenas políticas públicas”, dijo Patricio Fernández, alcalde de la comuna de Cabo de Hornos.



Finalmente, el Delegado Presidencial Provincial Rodolfo Moncada, quien realizó una visita al aeródromo junto a las autoridades nacionales, regionales y comunales; el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic y el Director Regional de Aeropuertos Fabián Navarro, destacó que “estas obras corresponden al primer contrato en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast que se ejecutará en la provincia, y nos pone como el segundo aeropuerto con mayor inversión en la región, así que estamos muy contentos, muy agradecidos por la decisión, como un acto de soberanía que se está ejerciendo en el territorio al desarrollar una obra tan importante y demanda por los vecinos”.

