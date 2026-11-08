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8 de noviembre de 2026

CEIA DE PUNTA ARENAS BUSCA AUMENTAR SU MATRÍCULA Y MANTENER SUS TRES JORNADAS EDUCATIVAS

La Educación en Magallanes

CEIA

El Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIA) de Punta Arenas busca fortalecer su matrícula para 2027 y dar continuidad a sus tres jornadas educativas, considerando las distintas realidades de quienes necesitan completar sus estudios. Así lo explicó su director, Luis Vargas Báez, en el programa La Educación en Magallanes de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, el director abordó las características de esta modalidad educativa, que recibe a jóvenes que han interrumpido su trayectoria escolar, personas migrantes que buscan regularizar sus estudios y trabajadores que necesitan completar su enseñanza para acceder a mejores oportunidades laborales. En ese contexto, destacó el papel del establecimiento como una alternativa para retomar la formación académica y proyectar nuevos objetivos personales.

Uno de los temas centrales fue la continuidad de la jornada de la tarde, que atiende a estudiantes con situaciones particulares que les impiden asistir en otros horarios. Vargas explicó que actualmente se encuentran presentando los antecedentes correspondientes al sostenedor para mantener este servicio, cuya matrícula representa un desafío para el establecimiento.

En La Educación en Magallanes, el director también se refirió a la diversidad de realidades presentes en las salas de clases y a la necesidad de entregar herramientas a los equipos educativos. En esa línea, anunció una capacitación prevista para fines de noviembre, enfocada en aulas heterogéneas, distintas formas de aprendizaje y estrategias de evaluación.

Finalmente, Luis Vargas Báez hizo un llamado a quienes aún no han terminado sus estudios para acercarse al CEIA de Punta Arenas. Además, adelantó que el establecimiento informará a través de sus redes sociales sobre una prematrícula virtual, como parte de sus esfuerzos para captar nuevos estudiantes y fortalecer su labor educativa durante 2027.






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