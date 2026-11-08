Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

8 de noviembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | LA CABEZA PIENSA ALLÍ DONDE LOS PIES PISAN

Por: Marcos Buvinic Martinic

Marcos Buvinic

Un millón de cesantes hay actualmente en el país, dicen las estadísticas. También dicen que eso afecta a unos tres millones de familiares de esos hombres y mujeres que están sin trabajo.

¿Qué hacen para seguir viviendo y salir adelante si no tienen trabajo? Alguna changa, cualquier cosa que permita salir adelante mientras “la misteriosa economía” vuelva a crear empleos. ¿Cuándo será eso? Nadie lo sabe. En el lugar donde habitualmente acostumbro hacer las compras, en la entrada solía estar una señora que vendía milcaos, cuando fui la semana pasada había cinco personas vendiendo milcaos, empanadas, pan amasado, fruta picada.

Las autoridades han dicho que “no hay nada de qué preocuparse, todo va a estar bien”. ¿A quién se dirigen esas palabras? Por su contexto parecen ser palabras para los grandes empresarios, no para los millones de personas afectadas por la cesantía. ¿Alguien va a darles dinero o pagar sus cuentas a fin de mes? Y, ¿el alza del combustible que hace subir todas las cosas? Otra autoridad justificó el alza de la parafina diciendo que en estos meses “ya nadie consume parafina”; probablemente donde habita no se consume parafina.

Entonces, es muy claro que la cabeza piensa allí donde pisan los pies. Desde donde estamos parados y su entorno miramos y pensamos la realidad; desde allí también -ingenuamente- se uniformiza toda la realidad a la que están pisando los pies. También donde pisan sus pies transcurre el diario vivir de los cesantes y sus familias, de los pensionados afectados porque quienes debían resguardar sus fondos hicieron malos negocios. ¿Quién responde por los fondos de los pensionados? Cuando la economía destruye vidas y sus proyectos, generando crisis familiares y otros problemas, hay mucho de qué preocuparse. Pero, claro, la cabeza va a pensar según el lugar que pisen los pies.

Para la fe cristiana y su Doctrina Social de la Iglesia (DSI), los pies tienen que estar siempre puestos junto a los más desfavorecidos y afectados por los aparentemente misteriosos vaivenes de la economía. Eso es lo que la DSI llama “la opción preferencial por los pobres”. Hace siglos, el texto bíblico decía: “Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. Si no, ¿sobre qué se acostará? Clamará a mí, y Yo lo escucharé, porque soy compasivo” (Ex 22, 25–26).

Si la cabeza no piensa pisando el suelo de quienes están en las orillas de los beneficios de la sociedad, acontece lo que el Papa Francisco llamaba “la cultura del descarte”, denunciando una economía y sociedad en que las personas que ya no son funcionales o productivas son molestas, o son ignoradas y marginadas. 

Por eso, la DSI apunta al centro de esa economía selectivamente marginadora. En un importante documento, la carta “Evangelii gaudium” (“La alegría del Evangelio”), el Papa Francisco decía: “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. (…) Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. (…) Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, ‘sobrantes’” (n° 53).

Así, el Papa Francisco expresaba la misión de la DSI: “el Señor promete descanso y liberación a todos los oprimidos, pero nos necesita a nosotros para que su promesa sea eficaz. Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los hermanos y hermanas. Necesita nuestras manos para socorrerlos. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas ante el silencio de muchos”.

Hoy la Iglesia Católica inicia el Mes de María, un mes en que, conociendo más a la Madre del Señor Jesús, podamos avanzar confiando en su auxilio e intercesión. A la Madre del Señor le presentamos el problema que viven tantas familias en nuestro país, las familias de los cesantes y los pensionados. En este mes, especialmente, miramos a María -con palabras del Papa Francisco- como “la Madre de los descartados, de los que nosotros descartamos. Ella no conoce la actitud de descartar a nadie. Y como es Madre, sabe escuchar tantas cosas, tantas peticiones, incluso cuando nacen de un corazón doble, de un corazón no coherente consigo mismo, o de un corazón injusto que hace daño”.

8 noviembre 2026

ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | LA GENERACIÓN DE LAS VACACIONES: CUANDO EL FUTURO SE VUELVE DEMASIADO CARO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

GOBIERNO DESTACA AVANCE DE PROYECTO QUE FORTALECE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Leer Más

​La iniciativa modifica la Ley N° 21.802 y contempla facilitar la contratación de inspectores municipales, ampliar las alternativas de financiamiento y flexibilizar los requisitos para conformar equipos de seguridad local.

Seguridad municipal ante Punta Arenas
nuestrospodcast
gimnasio

SERNAC ENTREGA RECOMENDACIONES Y RECUERDA LOS DERECHOS AL CONTRATAR UN GIMNASIO

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | LA CABEZA PIENSA ALLÍ DONDE LOS PIES PISAN

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
director indh

DIRECTOR DEL INDH EXPUSO SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN COMISIÓN DE PRESUPUESTO QUE SE EXTIENDA EL SUBSIDIO AL GAS PARA WILLIAMS Y PUERTO EDÉN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.