PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP PROMUEVE LA SALUD MENTAL Y LA SOLIDARIDAD ENTRE PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS

​Fortalecer el bienestar, cuidar la salud mental y generar espacios de encuentro y solidaridad entre las personas mayores es el propósito del proyecto “Seamos felices tejiendo y cuidando nuestra salud mental”, impulsado por el Club de Adulto Mayor Para Que No Me Olvides de Punta Arenas, organización que se adjudicó $2.500.000 a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026, de la Secretaría General de Gobierno.



La iniciativa contó con la participación de 20 personas mayores, cinco hombres y 15 mujeres, quienes desarrollaron talleres de tejido a crochet, aprendiendo nuevas técnicas y confeccionando cuadritos de lana que posteriormente se unieron para elaborar pieceras. El proyecto contempló la confección de 60 unidades, de las cuales 20 serán entregadas a personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad, postración o soledad, transformando el trabajo colectivo en una acción concreta de apoyo y solidaridad.



El representante de la organización destacó la importancia de contar con estos recursos para desarrollar actividades que contribuyan al bienestar de las personas mayores. “La verdad es que es un tremendo aporte para los adultos mayores, para las organizaciones en general, recibir este dinero, porque nos permite poder trabajar en algunas actividades que tienden a apoyarlos, ya sea en el área cognitiva, pero también en el área de manualidades. Aquí el grupo hizo tejido de pieceras, y esas piezas van a ser regaladas a otros adultos mayores que lo requieran, más vulnerables o que estén con necesidades distintas, para poder ayudarlos con este regalito y generar en ellos una sonrisa”, señaló.



Junto con el aprendizaje de manualidades, las jornadas incorporaron ejercicios de estimulación cognitiva y actividades lúdicas orientadas a fortalecer la memoria, la atención, la concentración y otras funciones cognitivas. Sobre este trabajo, el representante agregó que “la parte cognitiva se trabajó intensamente, porque hay que cuidar la salud mental también de los adultos mayores, y qué mejor que aprovechar esta instancia para motivarlos, para que se atrevan a tener otros desafíos”.



Por su parte, el Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó el aporte de este tipo de iniciativas al bienestar de las comunidades y el rol que cumplen las organizaciones sociales. “Estos proyectos permiten que las organizaciones sigan desarrollando actividades que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Detrás de cada iniciativa hay compromiso, participación y preocupación por los demás. En este caso, vemos cómo el aprendizaje y la convivencia se convierten también en una oportunidad para acompañar y ayudar a otros adultos mayores de nuestra región”, indicó.



Desde la Seremi de Gobierno destacaron que el FFOIP busca fortalecer el trabajo de las organizaciones de interés público, entregándoles recursos para desarrollar proyectos que contribuyan a la participación ciudadana, el fortalecimiento comunitario y el bienestar de las personas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

