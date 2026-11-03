3 de noviembre de 2026
MEJOR COMUNICACIÓN Y MAYOR SEGURIDAD EN KARUKINKA: WCS CHILE Y RADIO CLUB PATAGONIA Z8 FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El acuerdo permitirá ampliar la cobertura radial en el sur de Tierra del Fuego, mejorar las condiciones para el trabajo de las y los guardaparques, la coordinación en terreno y la respuesta ante eventuales emergencias en uno de los territorios más aislados de la región de Magallanes.
Con el objetivo de contribuir a una gestión más segura y oportuna en terreno, WCS Chile y Radio Club Patagonia Z8 firmaron un convenio de colaboración que permitirá ampliar la cobertura radial en el Parque Karukinka, ubicado en el sur de Tierra del Fuego.
El acuerdo formaliza un trabajo conjunto que ya ha permitido avances concretos en la infraestructura de radiocomunicaciones del parque, entre los que destaca el levantamiento de una torre de 16 metros, la instalación de una antena VHF de alta ganancia, la reparación de una antena dipolo multibanda HF y la realización de pruebas que permitieron ampliar la cobertura radial hasta aproximadamente 50 kilómetros.
“Las comunicaciones nos ayudan a tomar decisiones de manera más rápida, a que los guardaparques puedan informar cambios, contingencias y situaciones que observan en terreno, y a dar una respuesta más oportuna a las necesidades del trabajo. Esto es especialmente importante en casos de emergencia o cuando hay que coordinar con vecinos alguna acción inmediata”, señaló Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile.
Desde Radio Club Patagonia Z8, su presidente, Sebastián García, valoró la alianza y el aporte de la radioafición para fortalecer la seguridad en lugares remotos. “El objetivo principal de este convenio para nosotros es fomentar la radioafición y, especialmente, aumentar la cobertura en el parque. Ya realizamos un trabajo importante, ampliando el alcance de la frecuencia y queremos seguir avanzando para llegar a una mayor superficie de Karukinka”, explicó.
Este convenio representa también una oportunidad para consolidar una red de colaboración entre organizaciones que comparten el interés por aportar al territorio. Para WCS Chile, disponer de comunicaciones confiables es una condición habilitante para desarrollar las labores de conservación y proteger a quienes trabajan en el parque. Al mismo tiempo, la alianza abre posibilidades para que Radio Club Patagonia Z8 fortalezca su presencia en Tierra del Fuego y contribuya a futuras iniciativas vinculadas a las radiocomunicaciones.
En un territorio extenso como el sur de Tierra del Fuego, donde no siempre existe cobertura de telefonía móvil, fortalecer las comunicaciones significa reducir brechas, mejorar la coordinación y contar con mejores herramientas para actuar a tiempo. Esta colaboración demuestra cómo el trabajo entre organizaciones puede generar soluciones concretas.
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