KUSANOVIC SE REÚNE CON CANCILLER Y PLANTEA INCORPORAR LA MIRADA DE MAGALLANES A LA POLÍTICA EXTERIOR

El senador Alejandro Kusanovic se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, para abordar los desafíos geopolíticos y estratégicos de la zona austral.

Durante el encuentro conversaron sobre el papel de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, la importancia del Estrecho de Magallanes, la conectividad austral y las relaciones con Argentina. También abordaron las repercusiones de la futura navegación comercial de una embarcación chilena hacia las islas Malvinas.

El parlamentario planteó la necesidad de incorporar la perspectiva regional en las decisiones de política exterior y sostuvo que la ubicación geográfica de Magallanes requiere considerar sus particularidades en materias de soberanía, comercio, ciencia y conectividad. Respecto de Argentina, llamó a resguardar los vínculos históricos de amistad y cooperación, y a abordar las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

En materia marítima, Kusanovic propuso fortalecer la Marina Mercante Nacional y estudiar la creación de una bandera de la Provincia Antártica Chilena, bajo soberanía y legislación nacional. La iniciativa considera evaluar beneficios tributarios y facilidades administrativas para atraer actividad naviera, generar empleo y fortalecer los servicios marítimos australes y antárticos.

Finalmente, el senador valoró la disposición del canciller para conocer los planteamientos regionales y señaló que la experiencia de Magallanes debe ser considerada en la construcción de la política exterior del país.

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