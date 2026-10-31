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31 de octubre de 2026

SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CORREOS DE CHILE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CIFRAS DE CESANTÍA

​El presidente y el tesorero de la organización, Luis Castillo Aravena y Arturo Cornejo Vargas, respectivamente, difundieron una reflexión en la que llaman a las autoridades y al sector empresarial a buscar soluciones frente al desempleo en el país.

cesantiaa

El Sindicato de Profesionales y Técnicos de Correos de Chile manifestó su preocupación por los niveles de cesantía que existirían actualmente en el país, advirtiendo que, de acuerdo con las cifras que mencionan en su declaración, el número de personas sin trabajo superaría el millón.

En el documento, la organización plantea que esta situación afecta directamente a las personas y sus familias, especialmente por las dificultades para acceder a un empleo digno que permita cubrir sus necesidades y mantener condiciones de vida adecuadas.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades de Gobierno, a quienes tienen responsabilidades legislativas y al sector empresarial a dejar de lado sus diferencias y concentrar sus esfuerzos en buscar soluciones concretas al desempleo. También cuestionan los despidos de trabajadores, señalando que estos no deberían asumir las consecuencias de decisiones administrativas deficientes.

Finalmente, el sindicato sostiene que la cesantía debe convertirse en una prioridad y que su solución requiere medidas concretas, más allá de los discursos políticos. La reflexión está firmada por Luis Castillo Aravena, presidente, y Arturo Cornejo Vargas, tesorero de la organización.


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