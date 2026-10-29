ENERGÍA, MINERÍA Y FORMACIÓN TÉCNICA: LOS DESAFÍOS REGIONALES ABORDADOS POR EL SEREMI MARCO ANTONIO PINTO EN POLAR COMUNICACIONES

El escenario energético de Magallanes, las iniciativas de integración con Argentina y los desafíos para fortalecer la formación técnica y el desarrollo minero fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, quien además se encuentra ejerciendo como subrogante en la cartera de Minería.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad entregó detalles sobre las actividades que se han desarrollado en ambas áreas, explicando el estado de distintos proyectos y las gestiones que buscan responder a las necesidades energéticas y productivas de la región.

Entre los principales asuntos abordados estuvieron la discusión presupuestaria relacionada con el gas, las dificultades que han enfrentado los parques solares comunitarios, la posibilidad de recuperar una alternativa de suministro eléctrico desde Río Turbio y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional como herramienta para preparar a los futuros trabajadores de Magallanes.

Aporte compensatorio al gas: presupuesto disminuiría de $72 mil a $62 mil millones

Uno de los temas que genera mayor interés entre los habitantes de Magallanes es el financiamiento destinado al gas domiciliario y la continuidad del mecanismo de aporte compensatorio para la producción de este recurso.

Al respecto, Pinto explicó que la disminución de los recursos considerados para el próximo período responde principalmente a una evaluación de los costos actuales de producción, los que permitirían mantener el funcionamiento del sistema con un presupuesto menor al contemplado anteriormente.

La autoridad precisó que se pasó de una estimación de $72 mil millones a aproximadamente $62 mil millones, considerando que ENAP ha logrado mejorar sus condiciones de producción y reducir los costos asociados.

“Se hizo el cálculo, se barajó bien, se evaluó bien cuáles eran los costos hoy día de producción y teníamos una mejor producción, a menos costo. Entonces, obviamente, eso se refleja en que no necesitamos tanta cantidad de fondos para poder mantener el aporte compensatorio que tenemos para la producción de gas”, explicó.

El seremi también buscó entregar tranquilidad respecto de las posibles interpretaciones que podrían surgir ante la reducción presupuestaria, aclarando que el sistema cuenta con una regulación específica y que las tarifas del gas domiciliario no experimentan modificaciones automáticas por la variación de estos recursos.

“Todo esto también está regulado. Existe una ley que es la que regula todo esto y el gas domiciliario está regulado a través del IPC. No es un cambio que porque suba o baje el gas va a haber un cambio en la tarifa. Las tarifas también se revisan cada cierto periodo de tiempo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que el presupuesto contempla además un monto de resguardo para enfrentar eventuales situaciones que pudieran elevar los costos de producción.

“Se coloca un porcentaje en caso de que hubiéramos tenido algún evento que tuviera que disparar el precio de la producción del gas, un porcentaje de 3.000 millones de pesos para sustentar esta posible variación”, agregó.

Pinto puntualizó que la propuesta todavía se encuentra en revisión parlamentaria, por lo que se deberá esperar la resolución correspondiente para conocer si los montos considerados serán aprobados.

Parques solares comunitarios: proyectos de Punta Arenas y Puerto Natales enfrentan dificultades

Otro de los asuntos abordados fue el estado de los parques solares comunitarios que habían sido anunciados para Punta Arenas y Puerto Natales, iniciativas que buscaban contribuir al desarrollo energético local y beneficiar a los vecinos mediante infraestructura de generación fotovoltaica.

Sobre el proyecto contemplado para Punta Arenas, el seremi explicó que la empresa que se adjudicó la licitación decidió desistir de su ejecución, argumentando que no contaba con los plazos suficientes para concretar las obras.

“Me gusta ser transparente también en esto. La empresa que se ganó la licitación simplemente lo bajó. ¿Por qué? Porque dijo que no le daban los tiempos y, obviamente, tomó esos fondos y los devolvió a la agencia, y la agencia los devolvió a Dipres, y esa plata la devolvieron al Gobierno central”, señaló.

Esta situación significó que la iniciativa no pudiera materializarse bajo las condiciones originalmente previstas, pese a que había sido anunciada durante la administración anterior y contaba con el respaldo de autoridades locales.

En el caso de Puerto Natales, la dificultad se relaciona con el terreno donde estaba proyectada la instalación, debido a que su inscripción y uso de suelo presentan incompatibilidades con la construcción de este tipo de infraestructura.

Según explicó Pinto, el lugar considerado figura con un uso asociado a relleno sanitario, condición que impide avanzar directamente con la instalación del parque solar.

“En el caso de Natales, lo que tenemos que ver ahora es buscar un terreno nuevo que podamos entregar. La infraestructura se puede diseñar, el programa, y posterior a eso tratar de sacar ese programa adelante”, indicó.

La autoridad aseguró que ambas iniciativas continúan siendo consideradas una prioridad, debido a que corresponden a compromisos adquiridos con las comunidades y representan una oportunidad para impulsar soluciones energéticas de carácter local.

“En el Ministerio saben que esto es una prioridad y que tiene que venir porque estaba comprometido y es algo que tenemos que terminar”, afirmó.

Integración energética con Argentina: evalúan posibilidad de respaldo desde Río Turbio

En materia de cooperación internacional, Pinto se refirió a las visitas y reuniones desarrolladas con representantes argentinos, particularmente en torno al yacimiento carbonífero de Río Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

La autoridad destacó el trabajo realizado por el área de Minería, encabezada por el seremi Óscar Basualto, para fortalecer los vínculos con la actividad minera argentina y conocer las posibilidades de cooperación en materia productiva y energética.

Recordó que existe una relación histórica entre Río Turbio y Magallanes, especialmente con Puerto Natales, donde durante décadas hubo trabajadores que desarrollaron actividades en la minería del carbón.

En ese contexto, señaló que las conversaciones actuales buscan identificar eventuales alternativas de colaboración entre ambos territorios, considerando también experiencias de integración energética que existieron en el pasado.

Uno de los puntos que se encuentra en evaluación es la antigua conexión eléctrica de 33 kV que vinculó a Río Turbio con Puerto Natales y que permitió el suministro de energía durante algunos años.

Pinto explicó que se debe revisar el estado de esa infraestructura y analizar si podría recuperarse como una alternativa de respaldo para el sistema eléctrico de la provincia de Última Esperanza.

“En el año 70 nosotros sí teníamos esta conexión con Natales y ellos les suministraban, lo tuvieron por 4 o 5 años. Hasta que, obviamente, por temas, eso se cortó y, obviamente, la línea de 33 kV que está ahí hay que revisar el estado”, comentó.

La autoridad aclaró que no se trata de reemplazar los proyectos energéticos que actualmente se encuentran contemplados para la región, sino de estudiar una alternativa complementaria que permita responder con mayor rapidez ante eventuales contingencias.

“Lo que estamos buscando es tener a Natales una posibilidad de respaldo. No descartando los proyectos que ya tenemos en el plan, que es la tubería con el loop que estamos buscando para el sistema de gas, pero tenemos que buscar soluciones rápidas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que ya ha compartido esta posibilidad con la empresa eléctrica y el Gobierno Regional, aunque advirtió que todavía deben desarrollarse distintas conversaciones y evaluaciones antes de que la propuesta pueda avanzar hacia instancias ministeriales y de Relaciones Exteriores.

“Nosotros, como país, estamos con una política de descarbonización, por eso es que esto sería como un backup que podríamos tener, un respaldo en caso de cualquier cosa, pero estamos evaluando, todavía faltan muchas conversaciones de esto”, precisó.

De esta manera, la eventual recuperación de la conexión eléctrica aparece como una alternativa que podría contribuir a la seguridad del suministro en Puerto Natales, siempre que los estudios técnicos y las gestiones binacionales permitan establecer su viabilidad.

Seguridad minera y formación técnico-profesional: destacan interés de estudiantes de Natales

En su calidad de seremi subrogante de Minería, Marco Antonio Pinto también se refirió a las actividades desarrolladas para fortalecer la cultura de seguridad en el sector minero, especialmente entre estudiantes de establecimientos técnico-profesionales.

La autoridad destacó el interés que ha despertado esta temática entre jóvenes de la región, en el marco de actividades impulsadas junto con organismos especializados del sector, como Sernageomin.

Uno de los hitos mencionados fue la participación de estudiantes del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, establecimiento que recibió un reconocimiento por la cantidad de alumnos interesados en conocer y aprender sobre seguridad minera.

“Creo que, como lo conversó en algún momento el director de Sernageomin y también lo nombraba el seremi de Minería, Óscar Basualdo, es la primera vez que hay una cantidad tan grande de alumnos interesados en ocupar un nicho como la seguridad minera y culturizarse y entender lo que es la seguridad minera”, señaló.

Pinto destacó que la formación en prevención de riesgos no debe limitarse exclusivamente a quienes posteriormente se desempeñen en la minería, ya que corresponde a una herramienta transversal para distintas actividades laborales.

En ese sentido, valoró que 64 estudiantes del establecimiento natalino hayan manifestado interés en participar de estas instancias, considerando que la seguridad constituye un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad productiva.

“La seguridad es transversal a todos y creo que estas instancias que genera Minería y Sernageomin aportan un montón”, afirmó.

Educación técnica como respuesta a las necesidades productivas de Magallanes

La conversación también permitió abordar el papel que debería desempeñar la educación técnico-profesional frente a las oportunidades de desarrollo que se proyectan para Magallanes, especialmente en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, electricidad, mecánica, construcción, logística portuaria, acuicultura y energías renovables.

Pinto planteó que la región necesita fortalecer la formación de técnicos capaces de incorporarse rápidamente al mundo laboral y responder a los requerimientos de las nuevas actividades productivas.

Como ejemplo, mencionó la visita realizada a la feria de emprendimiento del Instituto Don Bosco, donde pudieron conocer proyectos e iniciativas desarrolladas por estudiantes de distintas especialidades.

Entre las áreas observadas destacó gastronomía, mecánica, electricidad, hidráulica e innovación, valorando el trabajo que realizan los establecimientos para entregar herramientas prácticas a sus alumnos.

“Cuando tú ves esto y ves que los colegios técnico-profesionales están creciendo, tú como autoridad tienes que apoyarlos, tienes que buscar las herramientas para fortalecerlos y tienes que darles más capacidades para que ellos puedan salir más preparados al mundo laboral”, expresó.

La autoridad también planteó que existe una necesidad de equilibrar la formación universitaria con la educación técnica, considerando los tiempos de preparación y las demandas concretas del mercado laboral.

“Yo estoy convencido de que es necesario. Preparar un profesional son 5 años, 6 años que usted demora en una carrera; un técnico profesional en 2 años, 3 años sale preparado para tomar decisiones y ejecutar. Creo que hoy día Chile tiene, y lo digo con mucha responsabilidad, mucha gente profesional dando vueltas hoy día y necesitamos gente que ejecute, realice las cosas”, sostuvo.

En esa línea, consideró que los liceos técnicos pueden transformarse en una herramienta estratégica para preparar mano de obra local frente a los proyectos que podrían desarrollarse en los próximos años, incluyendo iniciativas vinculadas al hidrógeno verde y la transición energética.

ENEX amplía infraestructura de combustible para la aviación en Punta Arenas

Finalmente, el seremi de Energía se refirió a la reciente habilitación de infraestructura de ENEX destinada al almacenamiento y abastecimiento de combustible para la aviación en Punta Arenas.

Pinto explicó que el proyecto contempló aproximadamente dos años de trabajo y una inversión cercana a los $4.200 millones, permitiendo ampliar la capacidad de almacenamiento y fortalecer el suministro destinado a las operaciones aéreas.

La iniciativa también generó oportunidades de trabajo y participación para empresas regionales durante su ejecución.

“ENEX trabajó durante 2 años potente para ampliar sus sistemas de contención de combustible para aviación. Esta planta lo que viene a entregar es principalmente un sustento importante para la capacidad de aviones que podamos tener y entregar este suministro a la línea aérea”, indicó.

El seremi destacó la importancia de esta infraestructura considerando la ubicación estratégica de Magallanes y su condición de puerta de entrada hacia la Antártica, además de su conexión con el resto del territorio nacional.

En ese contexto, manifestó que espera que próximamente puedan impulsarse mejoras similares en el aeropuerto de Puerto Natales, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento y garantizar un abastecimiento adecuado para las operaciones aéreas.

“Nosotros somos la puerta de entrada para la Antártica, pero también para Chile, entonces con esto nosotros ratificamos y esperemos que prontamente ENEX pueda alcanzar lo mismo y avanzar hacia el aeropuerto Natales para también exactamente el mismo incremento de esta capacidad de almacenamiento”, señaló.

La autoridad sostuvo que el fortalecimiento de este tipo de instalaciones permitiría ampliar las condiciones para recibir vuelos y mantener un suministro constante de combustible, contribuyendo al desarrollo de la conectividad aérea y de las actividades económicas de la región.





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