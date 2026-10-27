IGLESIAS EVANGÉLICAS DE PUNTA ARENAS ANUNCIAN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTE 31 DE OCTUBRE

​En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, las congregaciones de Punta Arenas han coordinado una serie de actividades públicas para este sábado 31 de octubre. Las ceremonias congregarán a los fieles de la comuna para conmemorar esta fecha establecida por ley, marcando la presencia histórica de estas instituciones en la región.



La jornada comenzará durante la mañana en el centro cívico de la capital regional, específicamente en la Plaza Muñoz Gamero. En este lugar se llevará a cabo el tradicional izamiento de la Bandera Cristiana, evento organizado por la Confraternidad de Pastores. Posteriormente, la Iglesia Luterana en Magallanes desarrollará el Culto de la Reforma en su templo ubicado en el sector sur de la ciudad, congregando a su respectiva comunidad.

​

Finalmente, las conmemoraciones oficiales concluirán durante la tarde con un Culto de Acción de Gracias. El encuentro religioso está programado para el final del día en las instalaciones situadas en calle Arturo Prat. El detalle de los horarios y ubicaciones para la comunidad es el siguiente:

​

10:00 horas: Izamiento de la Bandera Cristiana en Plaza Muñoz Gamero. Organiza la Confraternidad de Pastores.​





12:00 horas: Culto de la Reforma en el Templo de la Iglesia Luterana, ubicado en calle José Davet 01050. Organiza la Iglesia Luterana en Magallanes.

​

19:00 horas: Culto de Acción de Gracias por el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, en calle Prat 2616 esquina Las Heras. Organiza la Confraternidad de Pastores.

