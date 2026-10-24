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24 de octubre de 2026

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN DESTACAN EN ROBÓTICA CON ARNÉS PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL

El equipo de tercero medio diseñó un dispositivo que imita la presión de un abrazo para ayudar a recuperar la calma durante episodios de desregulación emocional. El proyecto fue reconocido a nivel nacional en un evento de robótica escolar.

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Los estudiantes Benjamín Galindo, Relly Bustamante y Pedro Pablo Altamirano, del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas, destacaron a nivel nacional con el diseño de un arnés orientado a apoyar a personas que atraviesan episodios de desregulación emocional. La iniciativa fue desarrollada junto a su profesora guía, la educadora diferencial Claudia Mancilla.

El proyecto surgió a partir de experiencias personales de los jóvenes y de situaciones vividas por compañeros que han necesitado apoyo emocional. Los estudiantes, que forman parte del Programa de Integración Escolar del establecimiento, trabajaron durante varios meses en la investigación y el desarrollo del dispositivo.

Durante el proceso evaluaron distintas alternativas, desde un chaleco hasta el diseño definitivo del arnés, considerando aspectos como los materiales, la comodidad, el consumo de energía y los costos para sus posibles usuarios.

Tras conocer el trabajo, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, visitó el establecimiento para felicitar al equipo y destacar la iniciativa. La autoridad valoró que los estudiantes aplicaran conocimientos de robótica para desarrollar una propuesta accesible, vinculada al bienestar socioemocional de la comunidad escolar.

La visita también permitió conversar sobre nuevas formas de impulsar la robótica en los establecimientos educacionales y promover iniciativas que fomenten la creatividad y la integración en las aulas. Los estudiantes y su profesora agradecieron el encuentro y analizaron posibles caminos para profundizar este trabajo.

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