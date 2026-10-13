ESTUDIANTES DEL COLEGIO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS CONOCIERON LA LABOR DE LOS METEORÓLOGOS NAVALES EN MAGALLANES

Durante dos jornadas, alumnos de primer ciclo básico visitaron el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, donde se acercaron al trabajo que la Armada de Chile realiza para la seguridad de la navegación en el extremo austral del país.

Entre el 6 y el 7 de octubre, la comunidad educativa del Colegio Británico de Punta Arenas visitó las instalaciones del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena. La actividad reunió a estudiantes de primer ciclo de educación básica, quienes llegaron acompañados por sus profesores y apoderados.

Durante el recorrido, los niños conocieron los instrumentos meteorológicos, las dinámicas de la atmósfera y la importancia de la meteorología para la Armada de Chile y su aporte al desarrollo del país. También aprendieron sobre el hielo marino y las labores que cumplen los especialistas en meteorología durante las operaciones en el Territorio Chileno Antártico. De esta forma, en dos jornadas, pudieron enriquecer sus conocimientos y sentirse mucho más cerca de lo que significa ser meteorólogo de la Armada de Chile.

La profesora Macarena Leiva, docente del Colegio Británico de Punta Arenas, destacó que "esta visita al centro meteorológico nos permite unir los diferentes contenidos que hemos visto en el colegio, como la comprensión de cómo funciona el mundo, con la labor de los meteorólogos de la Armada de Chile. Es una tremenda oportunidad para reforzar el proceso de aprendizaje".

Por su parte, la Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez señaló que "como Centro Meteorológico buscamos ampliar la conciencia marítima. Por eso hemos recibido a la comunidad educativa del Colegio Británico de Punta Arenas, que ha recorrido nuestras instalaciones, y hemos podido mostrar la labor que realizamos en cuanto a la emisión de pronósticos, cartas e instrumental, y cómo aportamos a la seguridad de la navegación en el territorio más austral de Chile".

Así, los estudiantes comprendieron un poco más del trabajo de los meteorólogos navales y, al mismo tiempo, conocieron su vocación de servicio: una labor que, en silencio, guía a los navegantes y a quienes toman decisiones en el poder naval, contribuyendo de manera multidimensional al desarrollo nacional.