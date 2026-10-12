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12 de octubre de 2026

MÁS DE 200 MUJERES PARTICIPARON EN JORNADA DE AUTOCUIDADO EN PUNTA ARENAS

La actividad “Reconecta: Bienestar en Movimiento”, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer, contempló cinco talleres enfocados en el bienestar emocional y físico.

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Más de 200 mujeres participaron este sábado en “Reconecta: Bienestar en Movimiento”, una jornada organizada por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Punta Arenas para conmemorar el Día de la Salud Mental. La actividad se realizó en la Academia de Patricia Muñoz e incluyó talleres orientados al autocuidado y la gestión del estrés.

La programación contempló cinco actividades: mindfulness, Zumba Toning, Movimiento Consciente, Body Jam y Body Combat. A través de estas disciplinas, las asistentes pudieron participar en espacios de actividad física, conexión emocional y bienestar personal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria y señaló que más de 200 mujeres se inscribieron en los cinco módulos. Además, valoró la posibilidad de ofrecer instancias para compartir, salir de la rutina y realizar actividad física.

Por su parte, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, explicó que la programación consideró distintos intereses y necesidades, incorporando tanto actividades vinculadas al bienestar emocional como alternativas para mantenerse activas físicamente.

La jornada se enmarcó en las acciones municipales de promoción de la salud mental y el autocuidado, mediante espacios de encuentro y participación dirigidos a las mujeres de la comuna.

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