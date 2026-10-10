COLEGIO ALEMÁN GANA EL TODE PUQ 2026 CON RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

El Colegio Alemán de Punta Arenas se coronó campeón del Torneo de Debate Competitivo Interescolar de Punta Arenas (TODE PUQ) 2026, realizado el viernes 2 y sábado 3 de octubre. La competencia, organizada por la Sociedad Austral de Debate (SAUD), reunió a 26 equipos de 13 establecimientos educacionales, incluido el Colegio Champagnat de Villa Alemana, único representante de fuera de la región.

El certamen se desarrolló bajo el formato World Schools Debating Championships (WSDC), con tres rondas clasificatorias que definieron a los equipos que avanzaron a cuartos de final, semifinales y final. La primera jornada tuvo lugar en el INSUCO, mientras que las etapas eliminatorias y la premiación se realizaron en el Colegio Pierre Faure.

El equipo campeón estuvo integrado por Alonso González Garbarino, Martina Lagos Contreras e Ignacio Venegas Vera, bajo la dirección del profesor Matías Carvajal Radic. En la final enfrentaron al Colegio Champagnat de Villa Alemana, que obtuvo el segundo lugar. Además, González Garbarino consiguió la distinción de mejor orador del torneo, con 223 puntos.

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