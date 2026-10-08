DÉFICIT DE PERSONAL EN SENAPRED MAGALLANES MANTIENE EN ESTADO DE ALERTA A FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN

Eliana Gallardo, dirigenta de Senapred en la región de Magallanes, expuso la crítica situación de dotación que enfrenta el servicio, limitando su accionar operativo. Durante su entrevista en el programa La voz de la ANEF, emitido por las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, la funcionaria advirtió que actualmente cuentan con solo 20 trabajadores para coordinar las emergencias en todo el territorio austral.

La representante sindical detalló que la Unidad de Alerta Temprana, vital para monitorear riesgos las 24 horas, opera con apenas ocho personas en turnos rotativos. Gallardo enfatizó que este déficit genera colapsos cuando existen licencias médicas o vacaciones, afectando la capacidad preventiva ante contingencias climáticas complejas, como las recientes alertas rojas decretadas por el inminente desborde de ríos en Punta Arenas.

Frente a esta realidad institucional, los trabajadores mantienen un estado de movilización activa respaldados por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. A través de los micrófonos de Radio Polar, la dirigenta confirmó que ya iniciaron mesas de trabajo con la dirección del servicio y esperan dialogar prontamente con autoridades del Ministerio del Interior para buscar soluciones concretas en beneficio de la comunidad.

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