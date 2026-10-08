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8 de octubre de 2026

DIPUTADO RIQUELME (REP) DEFIENDE SOBERANÍA DE CHILE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y RECHAZA DICHOS DE EMBAJADOR JUDD

El parlamentario por Magallanes recordó que advirtió a Cancillería sobre los riesgos para la navegación de una embarcación chilena hacia las islas Falkland y sostuvo que una simple nota de protesta resulta insuficiente frente a las declaraciones del representante de Estados Unidos.

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​El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme (Partido Republicano), defendió la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y el libre tránsito marítimo, tras los antecedentes difundidos por la prensa sobre un posible “evento crítico” con Argentina vinculado al zarpe de una embarcación nacional hacia las islas Falkland. Asimismo, cuestionó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

 
Respecto de la embarcación, Riquelme señaló que había advertido públicamente sobre esta situación y que formalizó sus planteamientos mediante un oficio enviado a la Cancillería chilena el 2 de octubre.

 
“Esto no es ninguna sorpresa. Lo advertimos públicamente hace dos semanas atrás y lo formalizamos mediante un oficio enviado a Cancillería chilena el 2 de octubre. Hoy, los antecedentes de inteligencia conocidos por la prensa confirman la seriedad de nuestra advertencia al Ejecutivo”, afirmó.

 
El legislador sostuvo que el libre tránsito hacia y desde el Estrecho de Magallanes constituye una obligación internacional y citó el Tratado de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como fundamento de su posición.

 
“Argentina no tiene atribuciones para detener, interceptar ni obstaculizar arbitrariamente un buque chileno por comerciar con las Islas Falkland. Si lo hace, por ese motivo estaría violando expresamente los tratados internacionales y bilaterales vigentes con Chile. Ningún decreto argentino puede estar por encima de un tratado internacional”, sostuvo.

 
Riquelme llamó a Argentina a respetar sus compromisos y agregó que “Chile no puede aceptar que se amenace a una embarcación de bandera nacional por ejercer una actividad comercial legítima”.

 
En relación con el embajador Judd, el diputado calificó sus intervenciones como una injerencia recurrente en los asuntos internos del país. “La conducta del embajador Judd ya sobrepasó todos los límites diplomáticos. No estamos frente a un hecho aislado, sino ante una intervención permanente y recurrente en los asuntos internos de Chile, que motiva reiteradas quejas y advertencias de nuestra Cancillería”, expresó.

 
Finalmente, Riquelme sostuvo que “Chile es una nación soberana, no una colonia ni un país que un embajador extranjero pueda darle instrucciones ni condicionar la defensa de su territorio. A esta altura, una simple nota de protesta resulta insuficiente”.

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