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6 de octubre de 2026

AVANCES EN LA SENDA VICUÑA–YENDEGAIA SON ABORDADOS EN VISITA DE AUTORIDADES A TERRENO

​La jornada permitió realizar un levantamiento de información junto al municipio y abordar distintas materias vinculadas al desarrollo de la comuna, entre ellas conectividad, turismo, seguridad, ganadería y actividad económica, fortaleciendo la coordinación entre las autoridades regionales, provinciales y comunales.

Visita avances en la senda Vicuña-Yendegaia 3

Hasta el sector de Yendegaia llegó la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto al alcalde de Timaukel, Luis Barría, y su equipo municipal, además de los seremis de Economía, Fomento y Turismo; Bienes Nacionales; Medio Ambiente; y Transportes y Telecomunicaciones, con el objetivo de conocer en terreno el avance de los trabajos que desarrolla el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) en la senda de penetración Estancia Vicuña–Yendegaia.

 
La jornada permitió realizar un levantamiento de información junto al municipio y abordar distintas materias vinculadas al desarrollo de la comuna, entre ellas conectividad, turismo, seguridad, ganadería y actividad económica, fortaleciendo la coordinación entre las autoridades regionales, provinciales y comunales.

 
Actualmente, los trabajos se desarrollan en el kilómetro 89920 de la senda de penetración Estancia Vicuña–Yendegaia, donde cerca de 50 personas, entre personal civil, militar y soldados conscriptos, participan de las labores de habilitación de esta importante vía. El convenio vigente contempla la continuidad de los trabajos hasta marzo de 2027.

 
Durante la visita se destacó la importancia que tiene esta obra para mejorar la conectividad de Tierra del Fuego y fortalecer la integración territorial. La habilitación de nuevos tramos permitirá generar mejores condiciones para el desplazamiento y, a futuro, contribuir al desarrollo de actividades vinculadas al turismo, el comercio y otros sectores productivos.

 
La Delegada Presidencial Provincial, Margarita Norambuena Caviedes, valoró especialmente el trabajo que realiza el Cuerpo Militar del Trabajo en este territorio y señaló que “se está haciendo un trabajo monumental que nos va a permitir tener mayor conectividad y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de Tierra del Fuego”.

 
Por su parte, la presencia de los distintos seremis permitió abordar de manera coordinada las necesidades identificadas en terreno, con una mirada intersectorial que busca acompañar el desarrollo de Timaukel y de la Provincia de Tierra del Fuego.

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