Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

13 de noviembre de 2026

GOBIERNO COMPROMETE PAGO DE BONIFICACIÓN DE ZONA A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES

​Tras años de gestiones, se alcanzó un acuerdo que establece el inicio del pago de la bonificación en noviembre y la cancelación de los montos retroactivos en enero de 2027. El delegado presidencial Liber Lazo destacó la voluntad del Gobierno de escuchar y entregar soluciones concretas a las demandas de los trabajadores.

asistentesnatales

Un importante avance para los asistentes de la educación de Puerto Natales se concretó tras una reunión encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto al director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín Aguirre; el director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, y representantes de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Puerto Natales, encabezados por su presidente, Osvaldo Sánchez Vásquez.


El encuentro permitió formalizar el compromiso del Ministerio de Educación de dar cumplimiento al pago de la bonificación de zona convencional, respondiendo así a una demanda que los trabajadores venían planteando desde hace años y que se había mantenido pendiente tras el traspaso de la educación pública al nuevo sostenedor.


De acuerdo con los compromisos establecidos, el pago de la bonificación comenzará a incorporarse en las remuneraciones a partir del 30 de noviembre de 2026, mientras que las diferencias retroactivas correspondientes al período entre febrero y octubre de este año serán canceladas al 30 de enero de 2027. Asimismo, se revisará el procedimiento administrativo para que cada trabajador conserve el beneficio que le resulte más favorable.


El delegado presidencial Liber Lazo Navarro valoró el resultado de las gestiones y destacó la disposición del Gobierno para avanzar en soluciones a las necesidades de los trabajadores. “Desde la provincia tenemos la responsabilidad de hacer llegar a nuestras autoridades centrales las situaciones particulares que vivimos en nuestro territorio. Esta es una problemática que se arrastraba hace años y hoy me siento muy contento de haber podido participar en esta resolución. Estamos mandatados a buscar soluciones, mejorar la calidad de vida de las personas y responder a sus demandas. Lo importante es que hoy tenemos compromisos concretos y fechas definidas”, señaló.


Por su parte, el director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, reafirmó la voluntad del Ministerio de Educación de materializar los compromisos. “Estamos en Puerto Natales para concretar una voluntad y un compromiso con los asistentes de la educación. Hemos establecido un calendario de pago para que durante noviembre se retome la bonificación mensual y podamos concluir en enero el pago de las diferencias retroactivas que correspondan. Este resultado es fruto del diálogo y del trabajo conjunto entre los dirigentes y las instituciones involucradas”, indicó.


En tanto, el presidente de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y agradeció la disposición de las autoridades. “Es una emoción tremenda poder firmar hoy un documento histórico, que entrega seguridad a los asistentes de la educación de Puerto Natales respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Agradecemos la voluntad y el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, de la Delegación Presidencial y de todas las autoridades que han participado en este proceso”, manifestó.


En tanto, el director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, manifestó su satisfacción por los avances y destacó el trabajo administrativo desarrollado para concretar los compromisos. “Estamos muy contentos. Hemos recibido la visita del director nacional, quien ha venido a respaldar el trabajo que hemos desarrollado durante meses y semanas. Han sido muchas horas de trabajo y gestión para llegar a un resultado como el de hoy. Como Servicio Local nos corresponde llevar adelante la parte administrativa y ya estamos trabajando para concretar de la mejor manera el pago comprometido”, indicó.


Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se relevó que este acuerdo refleja la importancia de mantener un diálogo directo con las organizaciones de trabajadores y gestionar respuestas ante las autoridades nacionales.

El Gobierno reafirma así su voluntad de escuchar, trabajar y avanzar en soluciones concretas para las demandas del territorio, con el compromiso de acompañar el proceso hasta el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

vicuñayendegaia

RUTA VICUÑA-YENDEGAIA PROYECTA SU CONEXIÓN DEFINITIVA PARA DICIEMBRE DE 2029 Y ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

RUTA VICUÑA-YENDEGAIA PROYECTA SU CONEXIÓN DEFINITIVA PARA DICIEMBRE DE 2029 Y ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

El Gobierno busca adelantar su materialización mediante nuevas estrategias de trabajo y una mayor capacidad operativa, con el propósito de concretar la unión terrestre entre el norte y el sur de Tierra del Fuego durante diciembre de 2029.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
El operativo de busqueda y salvamento marítimo se activo en horas de la madrugada

RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
asistentesnatales

GOBIERNO COMPROMETE PAGO DE BONIFICACIÓN DE ZONA A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
pescadoresartesanales

SOBERANÍA MARÍTIMA E INFRAESTRUCTURA REGIONAL MARCARON REUNIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CON MINISTRO DE DEFENSA

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
redgastro

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALISTAS ACUERDAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DIGESTIVA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.