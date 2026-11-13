GOBIERNO COMPROMETE PAGO DE BONIFICACIÓN DE ZONA A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES

Un importante avance para los asistentes de la educación de Puerto Natales se concretó tras una reunión encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto al director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín Aguirre; el director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, y representantes de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Puerto Natales, encabezados por su presidente, Osvaldo Sánchez Vásquez.





El encuentro permitió formalizar el compromiso del Ministerio de Educación de dar cumplimiento al pago de la bonificación de zona convencional, respondiendo así a una demanda que los trabajadores venían planteando desde hace años y que se había mantenido pendiente tras el traspaso de la educación pública al nuevo sostenedor.





De acuerdo con los compromisos establecidos, el pago de la bonificación comenzará a incorporarse en las remuneraciones a partir del 30 de noviembre de 2026, mientras que las diferencias retroactivas correspondientes al período entre febrero y octubre de este año serán canceladas al 30 de enero de 2027. Asimismo, se revisará el procedimiento administrativo para que cada trabajador conserve el beneficio que le resulte más favorable.

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El delegado presidencial Liber Lazo Navarro valoró el resultado de las gestiones y destacó la disposición del Gobierno para avanzar en soluciones a las necesidades de los trabajadores. “Desde la provincia tenemos la responsabilidad de hacer llegar a nuestras autoridades centrales las situaciones particulares que vivimos en nuestro territorio. Esta es una problemática que se arrastraba hace años y hoy me siento muy contento de haber podido participar en esta resolución. Estamos mandatados a buscar soluciones, mejorar la calidad de vida de las personas y responder a sus demandas. Lo importante es que hoy tenemos compromisos concretos y fechas definidas”, señaló.

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Por su parte, el director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, reafirmó la voluntad del Ministerio de Educación de materializar los compromisos. “Estamos en Puerto Natales para concretar una voluntad y un compromiso con los asistentes de la educación. Hemos establecido un calendario de pago para que durante noviembre se retome la bonificación mensual y podamos concluir en enero el pago de las diferencias retroactivas que correspondan. Este resultado es fruto del diálogo y del trabajo conjunto entre los dirigentes y las instituciones involucradas”, indicó.

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En tanto, el presidente de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y agradeció la disposición de las autoridades. “Es una emoción tremenda poder firmar hoy un documento histórico, que entrega seguridad a los asistentes de la educación de Puerto Natales respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Agradecemos la voluntad y el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, de la Delegación Presidencial y de todas las autoridades que han participado en este proceso”, manifestó.

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En tanto, el director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, manifestó su satisfacción por los avances y destacó el trabajo administrativo desarrollado para concretar los compromisos. “Estamos muy contentos. Hemos recibido la visita del director nacional, quien ha venido a respaldar el trabajo que hemos desarrollado durante meses y semanas. Han sido muchas horas de trabajo y gestión para llegar a un resultado como el de hoy. Como Servicio Local nos corresponde llevar adelante la parte administrativa y ya estamos trabajando para concretar de la mejor manera el pago comprometido”, indicó.

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Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se relevó que este acuerdo refleja la importancia de mantener un diálogo directo con las organizaciones de trabajadores y gestionar respuestas ante las autoridades nacionales.

El Gobierno reafirma así su voluntad de escuchar, trabajar y avanzar en soluciones concretas para las demandas del territorio, con el compromiso de acompañar el proceso hasta el cumplimiento de los acuerdos establecidos.