DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA JUNTO A ESTUDIANTES DE CERRO CASTILLO PARTICIPÓ EN PLANTACIÓN SIMBÓLICA DE LENGAS EN TORRES DEL PAINE

Con el propósito de fortalecer la restauración ambiental de las áreas silvestres protegidas y promover una cultura de respeto y cuidado por el patrimonio natural desde las nuevas generaciones, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, participó en una plantación simbólica de lengas en el Parque Nacional Torres del Paine, específicamente en el sector Camping Pehoé, junto a estudiantes y profesores de la Escuela Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo.

La iniciativa, impulsada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se enmarca en un proyecto de restauración ecológica que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y que busca contribuir a la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios forestales, además de generar instancias de educación ambiental y participación comunitaria.

La jornada contó también con la participación de la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; la superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine, Mónica Alvarado; y Patricio Salinas, encargado provincial del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, quien estuvo a cargo de dirigir la actividad.

Durante el encuentro, el delegado presidencial Liber Lazo destacó el valor de acercar a niños, niñas y adolescentes a experiencias concretas de conservación, señalando que estas instancias permiten generar aprendizajes que trascienden la actividad misma.

“Estamos en el parque más emblemático de Chile, el que nos hace conocidos en todo el mundo, participando en una actividad junto a los niños de la Escuela de Villa Cerro Castillo. Es una oportunidad importantísima para ellos y también para el parque, porque estamos sembrando una semilla en la conciencia de estas nuevas generaciones”, expresó.

La autoridad recordó que Torres del Paine ha enfrentado devastadores incendios forestales y que su recuperación requiere no solamente de acciones concretas de restauración, sino también del compromiso de la comunidad.

“Lo más importante es que los niños puedan entender, sentir y ver cómo se planta un árbol, y reconocer cuál puede ser su aporte real al cuidado de la naturaleza. Queremos que comprendan la importancia de proteger nuestros espacios de biodiversidad y que sean conscientes de que el medioambiente necesita del compromiso de todos. Esperamos que estas iniciativas puedan seguir desarrollándose no solamente aquí, sino también en los parques nacionales de todo Chile”, agregó el delegado.

Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, relevó la importancia de involucrar a las comunidades educativas en el cuidado del parque, especialmente considerando los riesgos asociados a los incendios forestales.

“Es un trabajo muy importante para que nuestros niños vayan comprendiendo lo fundamental que es cuidar este parque. Estamos muy expuestos a los incendios y hoy estamos restaurando y plantando lengas para que este lugar siga conservando su belleza. El llamado es a cuidar, especialmente durante la temporada alta de turismo, cuando las condiciones climáticas nos exigen mayor responsabilidad y prevención”, señaló.

Asimismo, agradeció el financiamiento del Gobierno Regional, que ha permitido dar continuidad a las labores de producción de plantas en los viveros de CONAF, destacando la necesidad de mantener este tipo de iniciativas para avanzar en la recuperación de los sectores afectados por siniestros.

Cerca de 1,2 millones de lengas plantadas en casi dos décadas

Uno de los aspectos relevantes de esta actividad es que se inserta en un proceso de restauración ecológica que CONAF desarrolla desde hace casi 20 años en el Parque Nacional Torres del Paine. Según explicó Patricio Salinas, encargado provincial del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, durante este período se han concretado plantaciones en una superficie que supera las 470 hectáreas, con más de 1.200.000 ejemplares de lenga establecidos.

El profesional explicó que durante los últimos dos años estas labores han contado con recursos del Gobierno Regional, permitiendo dar continuidad a un trabajo fundamental para la recuperación de los ecosistemas del parque.

Salinas precisó que, si bien las cifras corresponden al total de plantas establecidas, los procesos de monitoreo registran una sobrevivencia cercana al 50%, porcentaje que calificó como positivo considerando las condiciones naturales en que se desarrollan estas plantaciones.

Respecto de la participación de los estudiantes, destacó que el propósito de las plantaciones simbólicas va mucho más allá de incrementar la cantidad de árboles o la superficie restaurada.

“Estas actividades las realizamos una o dos veces al año y nuestro principal objetivo no es sumar plantas ni hectáreas, sino transmitir un mensaje y dejar una huella en los jóvenes. Son ellos quienes probablemente tendrán que hacerse cargo de este parque en el futuro. Queremos que comprendan la importancia de cuidar el medioambiente y que se sientan parte de las acciones que contribuyen a recuperar nuestros ecosistemas”, sostuvo.

Las nuevas generaciones como protagonistas de la conservación

La participación de los estudiantes de la Escuela Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo fue uno de los aspectos centrales de la jornada, permitiéndoles conocer directamente las acciones de restauración que se desarrollan en el parque y asumir un rol activo en el cuidado de su entorno natural.

En representación de sus compañeros, la estudiante Josefa Vidal Mayorga valoró la oportunidad de participar en esta experiencia y destacó el vínculo que mantienen con el parque, al que reconocen como parte de su propio territorio.

“Me parece una actividad muy buena, porque podemos conocer más de nuestro parque nacional. Como hemos dicho en nuestros seminarios de ciencias, este es el patio de nuestra casa y, si no lo cuidamos, quizás no dure. Queremos que las futuras generaciones también puedan conocer estos lugares maravillosos de nuestra Patagonia y de nuestra comuna”, manifestó.

La estudiante agregó que la plantación representa una oportunidad concreta para contribuir a la recuperación de los bosques afectados por incendios forestales, permitiendo que nuevos árboles y especies vegetales vuelvan a crecer y den vida al territorio.

La actividad reafirma la importancia de articular el trabajo de las instituciones públicas, los organismos especializados y las comunidades educativas en torno a un objetivo común, proteger el patrimonio natural de Última Esperanza.

Desde la Delegación Presidencial Provincial se relevó el valor de estas iniciativas, que combinan la restauración de los ecosistemas con la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable, entendiendo que la conservación de las áreas silvestres protegidas no solo requiere inversión y trabajo técnico, sino también educación, conciencia y compromiso de las nuevas generaciones.