Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

12 de noviembre de 2026

UMAG CONCRETÓ IMPORTANTE DONACIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE PUNTA ARENAS

​La campaña solidaria, impulsada por la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, permitió reunir 470 productos gracias al aporte de las distintas alianzas y de la comunidad universitaria.

umagdonacion

Como parte de las actividades de conmemoración de sus 65 años, la Universidad de Magallanes (UMAG) realizó una importante donación de artículos de higiene y cuidado personal al Complejo Penitenciario Femenino de Punta Arenas, gracias a una campaña solidaria que logró reunir alrededor de 470 productos, aportados por integrantes de la comunidad universitaria.

La iniciativa fue impulsada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria (URSU), y convocó a las distintas alianzas universitarias, cuyos integrantes, en la semana del 26 al 30 de octubre pasado, se sumaron a esta acción colaborativa destinada a apoyar las necesidades de las mujeres del recinto penitenciario.

La entrega fue encabezada por la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Mariela Alarcón, quien estuvo acompañada por las profesionales Nicolh Montecinos y Nicole Yáñez. Los productos fueron recibidos por Jessica Toro, gestora de caso del Área Técnica y encargada del Programa Creciendo Juntos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Según informó la jefa de la URSU UMAG, Nicolh Montecinos, esta colaboración entre la casa de estudios y el recinto penitenciario se mantiene desde 2023, año en que la Unidad recibió una solicitud de apoyo en favor de la población penitenciaria femenina, dando origen a un vínculo que se ha traducido en acciones de colaboración de este tipo.

La donación contempló artículos de primera necesidad, entre ellos papel higiénico, jabón, toallas higiénicas, desodorantes, pasta dental, shampoo, acondicionador y otros productos de higiene personal.
muralumag

CARTA AL DIRECTOR | AGRUPACIONES DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN SANCIONES POR DESTRUCCIÓN DE MURAL EN MEMORIA DE FRANCISCO BETTANCOURT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE

Leer Más

​Durante la inauguración del Magellan Discoverer, Jaime Vásquez destacó la capacidad de los empresarios regionales para desarrollar proyectos de nivel internacional y puso sobre la mesa uno de los principales desafíos para concretar inversiones de gran envergadura: el acceso al financiamiento bancario y la necesidad de contar con mecanismos de respaldo estatal.

antarctica21
nuestrospodcast
porvenir101126

HALLAZGO DE 126 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA DURANTE CONTROL VEHICULAR TERMINA CON TRES DETENIDOS EN PORVENIR

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
umagdonacion

UMAG CONCRETÓ IMPORTANTE DONACIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
asoducam

MIGUEL CÁRDENAS ADVIERTE QUE EL ALZA DEL DIÉSEL MANTIENE EN UNA COMPLEJA SITUACIÓN A LAS PYMES DEL TRANSPORTE

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
utramagmovilizacion

UTRAMAG ADHIERE A MOVILIZACIÓN NACIONAL Y EXIGE RESPUESTAS AL GOBIERNO POR ALZA DE COMBUSTIBLES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.