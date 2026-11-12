UMAG CONCRETÓ IMPORTANTE DONACIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE PUNTA ARENAS

Como parte de las actividades de conmemoración de sus 65 años, la Universidad de Magallanes (UMAG) realizó una importante donación de artículos de higiene y cuidado personal al Complejo Penitenciario Femenino de Punta Arenas, gracias a una campaña solidaria que logró reunir alrededor de 470 productos, aportados por integrantes de la comunidad universitaria.

La iniciativa fue impulsada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria (URSU), y convocó a las distintas alianzas universitarias, cuyos integrantes, en la semana del 26 al 30 de octubre pasado, se sumaron a esta acción colaborativa destinada a apoyar las necesidades de las mujeres del recinto penitenciario.

La entrega fue encabezada por la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Mariela Alarcón, quien estuvo acompañada por las profesionales Nicolh Montecinos y Nicole Yáñez. Los productos fueron recibidos por Jessica Toro, gestora de caso del Área Técnica y encargada del Programa Creciendo Juntos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Según informó la jefa de la URSU UMAG, Nicolh Montecinos, esta colaboración entre la casa de estudios y el recinto penitenciario se mantiene desde 2023, año en que la Unidad recibió una solicitud de apoyo en favor de la población penitenciaria femenina, dando origen a un vínculo que se ha traducido en acciones de colaboración de este tipo.