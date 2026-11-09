INACH BUSCA FORTALECER LA IDENTIDAD ANTÁRTICA DE MAGALLANES MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La importancia de fortalecer el vínculo de la comunidad con el continente blanco, promover la educación antártica y reconocer el papel histórico de Punta Arenas como ciudad puerta de entrada a la Antártica fueron algunos de los principales temas abordados por Camila Buvinic, periodista del Instituto Antártico Chileno (INACH), durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, realizada este lunes 9 de noviembre.

Durante la conversación, la profesional destacó el papel que cumple Punta Arenas en el desarrollo de la actividad científica y logística antártica, considerando que desde la capital regional parten numerosas expediciones y que alrededor de una veintena de países utilizan la ciudad como punto de conexión antes de trasladarse al continente blanco.

En ese contexto, recordó que el INACH trasladó sus dependencias a Punta Arenas en 2003, convirtiéndose en una de las pocas instituciones de carácter nacional que desarrolla sus funciones fuera de Santiago. Buvinic, quien forma parte del organismo desde 2019, explicó que uno de los principales desafíos institucionales consiste en extender el conocimiento sobre la Antártica hacia el resto del país, considerando que su relevancia científica, ambiental e histórica trasciende ampliamente el territorio de Magallanes.

Identidad antártica y vínculo de la comunidad con el continente blanco

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la necesidad de fortalecer la identidad antártica de la región. En esa línea, Buvinic se refirió a los resultados de una encuesta desarrollada en el marco del proyecto Nodo Antártico, que evidenció que gran parte de la población regional reconoce la importancia de la Antártica para la identidad local, aunque todavía existe desconocimiento respecto de las razones científicas y ambientales que explican esa conexión.

La periodista señaló que el continente antártico cumple un papel fundamental en la regulación del clima global, influyendo en procesos atmosféricos y oceánicos que tienen consecuencias en distintas partes del planeta, incluido Chile. Por ello, comprender la relación entre Magallanes y la Antártica también implica reconocer cómo los fenómenos que ocurren en el continente blanco pueden repercutir en las condiciones ambientales y climáticas de otras zonas.

Asimismo, destacó la cercanía geográfica entre Punta Arenas y la Antártica, considerando que desde el aeródromo Teniente Marsh, ubicado en la isla Rey Jorge, los vuelos permiten conectar ambos territorios en aproximadamente dos horas.

En materia de divulgación, el INACH desarrolla distintas iniciativas destinadas a acercar estos conocimientos a la ciudadanía, entre ellas actividades abiertas como Ciencia y Chocolate, que buscan generar espacios de encuentro entre investigadores y la comunidad.

El reconocimiento histórico al Piloto Pardo y su hazaña antártica

Otro de los temas relevantes de la conversación fue la conmemoración de los 110 años del rescate de la expedición de Ernest Shackleton, protagonizado por el marino chileno Luis Pardo Villalón, conocido como el Piloto Pardo.

Buvinic destacó la importancia de mantener vigente la memoria de esta hazaña, considerando que Pardo lideró una compleja operación de rescate para salvar a los integrantes de la expedición que habían quedado atrapados en la Antártica. También recordó que el marino rechazó recibir una recompensa por su actuación, al considerar que había cumplido con su deber como integrante de la Armada y como chileno.

La profesional planteó que todavía existe espacio para otorgarle un mayor reconocimiento público a su figura, tanto por la dimensión histórica de la operación como por su aporte a la presencia y vinculación de Chile con el territorio antártico.

En ese sentido, mencionó el monumento instalado en la Costanera de Punta Arenas en 2020 y las distintas iniciativas que han contribuido a difundir su historia, entre ellas circuitos históricos, charlas, talleres para niños y actividades impulsadas por instituciones públicas y privadas, la Armada, escritores y la Coalición de Jóvenes Antárticos.

Desde el INACH también se ha buscado incorporar la figura del Piloto Pardo en las actividades de divulgación y en los recorridos que permiten conocer la historia antártica de la ciudad, relevando su participación en uno de los episodios más significativos de la exploración polar.

Educación antártica: materiales gratuitos y trabajo con establecimientos educacionales

La educación y la divulgación científica constituyen otra de las áreas de trabajo del Instituto Antártico Chileno. Durante la entrevista, Buvinic explicó que el organismo dispone de diversos recursos pedagógicos gratuitos, destinados a docentes, estudiantes y comunidades educativas que deseen incorporar contenidos relacionados con el continente blanco.

Estos materiales se encuentran disponibles para descarga en el sitio web institucional, www.inach.cl, particularmente en la sección de Educación y Publicaciones Educativas, que fue renovada en el marco del Mes de la Antártica.

La profesional también destacó que durante este año, por primera vez, el Día de la Antártica Chilena fue incorporado como efeméride en el calendario escolar del Ministerio de Educación, lo que representa una oportunidad para reforzar la presencia de estos contenidos en los establecimientos educacionales.

A ello se suma el trabajo que desarrolla el INACH mediante talleres y charlas en colegios, además de la elaboración de un Manual de Educación Antártica, material que entrega orientaciones para que los docentes puedan integrar temáticas vinculadas al continente blanco en sus actividades y programas de enseñanza.

Dentro de estas iniciativas también sobresale la Feria Antártica Escolar (FAE), concurso que permite a estudiantes desarrollar proyectos científicos y que contempla la posibilidad de viajar a la Antártica para conocer directamente el territorio donde se desarrolla gran parte de la investigación polar.

En este contexto, Buvinic mencionó la participación de Benjamín Nosandón, ganador de la FAE, quien presentó su proyecto en una feria científica del Colegio Miguel de Cervantes. También se refirió a la oportunidad que tendrán estudiantes de Coyhaique de conocer el continente antártico a través de estas iniciativas.

La labor educativa no se limita a los establecimientos escolares. El INACH también ha trabajado con guías turísticos, estudiantes de carreras relacionadas con el turismo y la Municipalidad de Punta Arenas, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre la historia antártica de la ciudad y promover el circuito denominado Huellas Antárticas.

En este ámbito, la institución reconoce además el trabajo que realizan jardines infantiles, colegios y otras organizaciones que impulsan sus propias ferias científicas, actividades y recursos educativos relacionados con la Antártica.

La colaboración internacional como uno de los pilares de la ciencia antártica

Durante la conversación, la periodista también compartió parte de su experiencia en visitas al continente blanco, destacando especialmente el trabajo colaborativo que caracteriza a la investigación científica internacional.

En la Antártica, investigadores de diferentes nacionalidades desarrollan sus estudios en un entorno marcado por la cooperación, en concordancia con los principios establecidos en el Tratado Antártico. Esta colaboración permite compartir conocimientos, experiencias y recursos para responder preguntas relacionadas con el continente y comprender los efectos que está generando la crisis climática.

Buvinic relató algunas de sus experiencias en distintas bases internacionales, entre ellas la estación polaca Arctowski, la base china Great Wall y una instalación uruguaya, donde pudo conocer aspectos de la convivencia y las tradiciones de los equipos que trabajan en el territorio.

Estas experiencias reflejan cómo la Antártica constituye un espacio de encuentro entre distintas culturas y comunidades científicas, donde las diferencias de idioma y nacionalidad no impiden el desarrollo de objetivos comunes.

Una invitación a los jóvenes interesados en la ciencia y la divulgación

Otro de los mensajes que dejó la entrevista estuvo dirigido a las nuevas generaciones y a quienes sienten interés por desarrollar una carrera vinculada con la Antártica.

Buvinic invitó a los jóvenes a acercarse a las actividades del INACH, conocer el trabajo de sus investigadores y explorar las distintas áreas profesionales que pueden vincularse con el continente blanco, entre ellas biología marina, agronomía, oceanografía, ciencias de la Tierra, periodismo y divulgación científica.

Desde su propia experiencia profesional, destacó que existen diversas posibilidades para participar en el desarrollo del conocimiento antártico, incluso desde disciplinas que no necesariamente están relacionadas de manera directa con la investigación científica.

En ese sentido, valoró la importancia de generar oportunidades para que estudiantes y jóvenes puedan conocer el trabajo que se realiza en el territorio, acercarse a los investigadores y descubrir nuevas alternativas de formación y desarrollo profesional.

Convocatoria abierta durante noviembre por el Mes de la Antártica

Finalmente, la periodista recordó que el INACH mantiene abierta durante noviembre una convocatoria dirigida a establecimientos educacionales, jardines infantiles, universidades, centros de investigación, fundaciones y juntas de vecinos, entre otras organizaciones, para que inscriban actividades relacionadas con la Antártica en el marco del Mes de la Antártica.

La iniciativa busca reunir y dar visibilidad a las distintas acciones que se desarrollan en las comunidades para promover el conocimiento, la educación y la identidad antártica. Las actividades inscritas podrán ser difundidas a través del sitio web y las redes sociales del Instituto Antártico Chileno.

De esta manera, el organismo busca que noviembre se convierta en una oportunidad para que más personas se involucren con la historia, la ciencia y la importancia ambiental del continente blanco, reforzando el vínculo de Punta Arenas y de la Región de Magallanes con uno de los territorios más relevantes para el futuro del planeta.





​

