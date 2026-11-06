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6 de noviembre de 2026

FUERZA AÉREA DE CHILE EFECTUÓ CAMBIO DE MANDO EN BASE FREI Y TRASLADO DE LA NUEVA DOTACIÓN ANTÁRTICA 2026–2027

El Comandante de Grupo (A) Pablo Jorquera asumió la conducción de la instalación el martes 3 de noviembre, sucediendo al Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

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​El martes 3 de noviembre, en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, recibió a los integrantes de la nueva dotación de la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei, quienes se preparaban para iniciar su período de servicio en el Continente Blanco.
En esa misma jornada, en un avión C-130 Hércules del Grupo de Aviación N°10 se trasladó a un grupo de los Aviadores Militares, como también carga destinada al funcionamiento del recinto de la Fuerza Aérea en la Antártica.

 
Más tarde, se concretó la ceremonia de cambio de mando de la Base Frei, instancia en la que el Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes entregó la conducción de la Unidad, la que fue asumida por el Comandante de Grupo (A) Pablo Jorquera, a quien corresponderá la responsabilidad de encabezar la Dotación Antártica 2026–2027 de la Fuerza Aérea de Chile.

 
Tras regresar a Punta Arenas, la aeronave efectuó un segundo desplazamiento el miércoles 4 de noviembre, aterrizando en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, en la Isla Rey Jorge. En esta oportunidad, transportó al resto de la dotación entrante, junto con suministros y equipamiento necesarios para sostener las actividades de la instalación.

 
El personal que cumplirá funciones durante el período 2026–2027 está compuesto por hombres y mujeres, incluyendo integrantes de apoyo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes permanecerán durante un año en territorio antártico. Entre sus principales responsabilidades se encuentran mantener las capacidades operativas y logísticas de la Base Frei, facilitar el desarrollo de investigaciones científicas y brindar apoyo a instituciones nacionales e internacionales que realizan actividades en la zona.

 
Respecto de los desafíos de su gestión, el Comandante Jorquera señaló que “nuestra principal expectativa como dotación es que la Base Frei mejore su funcionamiento y fortalezca sus capacidades actuales, considerando los proyectos contemplados. Esperamos concretar esas mejoras y avanzar en objetivos establecidos, porque también queremos dejar el camino preparado para las futuras dotaciones”.

 
Durante su permanencia en el extremo austral, los Aviadores Militares deberán desenvolverse en condiciones de aislamiento geográfico y meteorología extrema, cumpliendo funciones fundamentales para la presencia nacional en la Antártica y la continuidad de las actividades aéreas y logísticas que desarrolla la Fuerza Aérea de Chile.

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