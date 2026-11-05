CARLOS MLADINIC ADVIERTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y CUESTIONA DECISIONES DE INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO

El escenario económico que enfrenta Chile, las decisiones del Gobierno en materia de gasto público, la inversión privada y las recientes pérdidas de los fondos de pensiones fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el economista y exministro Carlos Mladinic Alonso, durante una nueva conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En el espacio, que periódicamente permite revisar la contingencia nacional desde una perspectiva económica e histórica, Mladinic entregó un diagnóstico crítico sobre la situación del país, apuntando a problemas estructurales que, a su juicio, no han sido suficientemente abordados por las distintas administraciones.

El economista sostuvo que el actual escenario resulta especialmente difícil de explicar, considerando que no existe una crisis internacional de características similares a las que acompañaron otros períodos de bajo crecimiento en Chile.

Estancamiento económico y pérdida de productividad

Al comenzar su análisis, Mladinic manifestó preocupación por el desempeño de la economía nacional, señalando que el país acumula varios trimestres con cifras negativas de crecimiento, junto con indicadores de desempleo que se mantienen por sobre los promedios históricos.

A su juicio, el estancamiento de las exportaciones en términos de volumen también refleja las dificultades que enfrenta la actividad productiva, debido a que los mayores precios de algunos productos no necesariamente representan un aumento de la producción real.

Para explicar este fenómeno, el economista distinguió entre el crecimiento del valor de los productos exportados y el incremento efectivo de las cantidades producidas.

“Cuesta explicar el momento económico en que nos encontramos. Yo creo que, además, decir que no es un buen momento. Estamos teniendo ya prácticamente un tercer trimestre con caída del producto. Eso técnicamente es lo que define una recesión. Leve, pero recesión al fin”, afirmó.

Mladinic comparó el escenario actual con otros períodos complejos de la economía chilena, como la crisis asiática, la crisis financiera internacional y los efectos económicos de desastres naturales, señalando que en esas ocasiones existían factores externos que permitían explicar parte importante de las dificultades.

Sin embargo, sostuvo que la situación actual presenta características distintas, especialmente porque las expectativas de recuperación económica asociadas al cambio de Gobierno no se habrían materializado como se esperaba.

“Cuesta entender por qué estamos en esta mala situación. En el pasado esto nos pasó otras veces, pero siempre estuvo asociado a malos momentos internacionales”, indicó.

Entre los problemas estructurales que identificó mencionó la pérdida de productividad que arrastra Chile desde hace más de 15 años, además de los cambios demográficos y las dificultades para gestionar adecuadamente la migración.

En ese sentido, planteó que las medidas económicas deben ir más allá de los ajustes tributarios y concentrarse en recuperar la capacidad productiva del país.

“Yo he sostenido una explicación de hace mucho tiempo que Chile tiene un defecto grave, que lo arrastra por más de 15 años, que es su pérdida de productividad”, expresó.

Cambio de Gobierno y el fenómeno del voto castigo

Otro de los puntos abordados fue la relación entre los cambios de administración y las expectativas ciudadanas. Mladinic planteó que, a su juicio, durante los últimos años los resultados electorales no necesariamente reflejan un desplazamiento permanente de la ciudadanía entre sectores políticos, sino una tendencia a votar contra el Gobierno saliente.

El economista sostuvo que este fenómeno se ha repetido en distintas elecciones presidenciales, donde los candidatos ganadores han conseguido reunir apoyos de personas que no necesariamente comparten su programa, sino que buscan impedir la continuidad de la administración anterior.

“La gente ha sido extremadamente constante en quedarse en la oposición. Cuando se presentó y ganó por primera vez el presidente Piñera, ganó la oposición; cuando se presentó después y ganó la presidenta Bachelet, su segundo mandato, ganó la oposición; cuando después volvió a ganar Piñera, volvió a ganar la oposición. Cuando después ganó Boric, volvió a ganar la oposición y ahora que gana Kast, volvió a ganar la oposición”, señaló.

En su análisis, esta dinámica responde principalmente a las promesas que no se cumplen y al desgaste que experimentan los gobiernos durante el ejercicio del poder.

“Mi decisión es que la gente ha escuchado de los mandatarios promesas que no se han cumplido y la forma de responder a que no le cumplieran las promesas es votando por alguien que no sea la continuidad de esa persona. Voto castigo”, afirmó.

Asimismo, advirtió que los triunfos en segunda vuelta no necesariamente representan un respaldo sólido a los programas de gobierno, debido a que una parte importante de los votos puede responder al rechazo hacia el candidato contrario.

En esa línea, sostuvo que las nuevas administraciones deben comprender que los apoyos obtenidos durante una elección pueden ser frágiles si no se cumplen las expectativas ciudadanas.

Inversión privada, ENADE y el papel del Estado en la reactivación

Durante la entrevista también se refirió a ENADE 2026 y a las señales entregadas por el mundo empresarial respecto de la inversión en Chile.

Mladinic manifestó que no encontró en el encuentro el ambiente de entusiasmo que podría esperarse de una instancia orientada a promover nuevas inversiones. Además, cuestionó la idea de que los empresarios deban invertir en el país solamente por un llamado o una motivación patriótica.

“Los empresarios invierten cuando ven que un buen negocio y así funciona la economía. No estoy haciendo ningún juicio peyorativo ni mucho menos. Los empresarios invierten cuando el retorno de las inversiones es mejor que la alternativa que tienen”, explicó.

A su juicio, el desafío consiste en generar condiciones que hagan atractiva la inversión, considerando que los recursos privados pueden dirigirse hacia otros países o instrumentos financieros si ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad.

En este contexto, planteó que la inversión pública también debe ser considerada como una herramienta para impulsar la actividad económica, recordando experiencias de administraciones anteriores.

“Está probado en el mundo y lo aprobó el presidente Piñera, el presidente Aylwin, el presidente Lagos, esto que en estos momentos usar la inversión pública es un reactivador”, sostuvo.

El economista cuestionó que los esfuerzos por reducir el gasto fiscal puedan terminar afectando los recursos destinados a infraestructura y proyectos que contribuyen al crecimiento económico.

“Cuando se habla de reducir el gasto público, uno tiene que aplicar reducciones en el gasto corriente, no tiene sentido reducir el gasto capital porque el gasto capital ayuda a que el país crezca”, afirmó.

En su opinión, el ajuste debe concentrarse en revisar la estructura administrativa, los programas y la eficiencia de los equipos del Estado, procurando mantener e incluso fortalecer los recursos destinados a obras públicas e inversiones.

Como ejemplo, planteó la necesidad de evaluar si determinadas estructuras regionales requieren mantener la cantidad actual de cargos y autoridades, sin que ello implique desconocer las particularidades de cada territorio.

Precio histórico del cobre y cumplimiento de las metas fiscales

Otro de los temas centrales fue la situación fiscal y el cumplimiento de las metas de déficit. Mladinic se refirió a los anuncios del ministro de Hacienda respecto de la reducción del gasto público y sostuvo que el resultado fiscal también debe analizarse considerando el comportamiento del precio internacional del cobre.

El economista recordó que las proyecciones presupuestarias habían considerado un valor del metal considerablemente inferior al registrado durante el período analizado.

“Porque una cosa que no contaba el ministro es que el dólar, el cobre, perdón, la libra de cobre, en vez de estar a 5, como más o menos se promedió en el cálculo presupuestario, está a 6”, señaló.

Para Mladinic, este escenario hace aún más llamativo el bajo desempeño económico del país, considerando la importancia del cobre para los ingresos fiscales y las exportaciones nacionales.

En ese contexto, recordó su experiencia como ministro durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, período en que el precio del cobre se mantuvo en niveles considerablemente inferiores a los actuales.

“A mí me tocó ser ministro durante el Gobierno de Frei, nunca los seis años de gobierno, nunca el cobre llegó a un dólar la libra. Ahora la libra está a 6. O sea, ¿se imagina con lo que nosotros logramos hacer en ese gobierno hubiéramos tenido el cobre seis veces más?”, comentó.

El economista recordó que durante esa administración se logró mantener una situación fiscal que permitió acumular recursos y fortalecer las finanzas públicas, aunque también manifestó que siempre ha sido partidario de mantener ahorros para enfrentar períodos económicos complejos, sin descuidar las necesidades de inversión del país.

Presupuesto 2027: austeridad y prioridad para la inversión

Respecto de la discusión presupuestaria para 2027, Mladinic sostuvo que Chile enfrenta una situación fiscal que obliga a actuar con prudencia, especialmente frente al costo que representa continuar aumentando el endeudamiento público.

Si bien reconoció que la deuda chilena todavía es manejable en comparación con la de otros países de la región, advirtió que el país no debería seguir incrementándola de manera significativa, considerando el impacto que tienen los intereses sobre los recursos disponibles.

“Chile no puede darse el lujo de seguirse endeudando. La deuda que tiene Chile comparada con la que tiene Brasil, Argentina y otros es muy, muy manejable. Pero no estamos en condiciones de seguir endeudando mucho”, señaló.

El economista explicó que el pago de intereses reduce los recursos que podrían destinarse a necesidades prioritarias, como infraestructura, educación y salud.

Por ello, consideró adecuado mantener un presupuesto austero, aunque insistió en que el ajuste debe distinguir entre gasto corriente y gasto de capital.

“Yo creo que tener un presupuesto austero es lo correcto ahora. Dentro de eso, nuevamente yo pondría el acento en tratar de tener más gastos de capital, de inversión, y menos gasto corriente”, afirmó.

Desde su perspectiva, la discusión presupuestaria debe concentrarse en cómo utilizar de mejor manera los recursos disponibles, evitando que los recortes afecten proyectos que pueden generar empleo, mejorar la infraestructura y contribuir al crecimiento económico de regiones como Magallanes.

Pérdidas en los fondos de pensiones y cuestionamientos a las AFP

Uno de los momentos más críticos de la entrevista estuvo dedicado a las pérdidas registradas en los fondos de pensiones y a los mecanismos financieros utilizados por las administradoras para gestionar sus inversiones.

Mladinic sostuvo que el episodio evidencia problemas en la supervisión y en la administración de los riesgos, especialmente porque, según explicó, tanto el Banco Central como la Superintendencia habían advertido anteriormente sobre la exposición que estaban asumiendo las administradoras.

El economista señaló que las fluctuaciones en el valor de los fondos son parte del funcionamiento de los mercados financieros, incluso en instrumentos considerados más conservadores. Sin embargo, distinguió esa volatilidad habitual de las estrategias utilizadas para extender los plazos de inversión mediante instrumentos derivados.

“Pero lo que hicieron acá es que con un mecanismo de ingeniería financiera usaron derivados. Para alargar los plazos de estos bonos, son a 10 años, y usaron unos swaps de tasa para alargar los plazos apostando, y voy a usar la palabra apostar porque ellos se molestan cuando uso, pero eso es lo que hicieron apostando a que las tasas iban a bajar”, explicó.

Según su análisis, las administradoras habrían basado parte de sus decisiones en la expectativa de que las tasas de interés disminuirían en Estados Unidos, escenario que finalmente no se produjo de la manera esperada.

Mladinic vinculó esta situación con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que mantuvo una posición restrictiva ante las presiones inflacionarias.

Para ilustrar los riesgos de esa estrategia, utilizó una comparación con las apuestas de casino:

“Apostaron a rojo y salió negro. Y actuaron como los timberos, los casinos, digamos las cosas como son. ¿Qué hace un timbero? Yo nunca juego en los casinos, pero veo lo que hace la gente que juega cuando le va mal y son jugadores dobles. La apuesta, esto de jugar para recuperar, juegos para recuperarme”, señaló.

El economista también cuestionó que las decisiones de inversión se hayan realizado con recursos pertenecientes a los trabajadores, advirtiendo que las consecuencias pueden afectar especialmente a quienes se encontraban próximos a pensionarse o ya tenían sus saldos consolidados.

“Porque cuando lo hace con tu plata... a doblar la apuesta con la plata de otro, súper fácil, ¿no? Entonces yo creo que aquí hubo una falta de prudencia”, afirmó.

Pérdida de confianza y necesidad de recuperar la credibilidad de las administradoras

Más allá del impacto financiero, Mladinic sostuvo que las pérdidas representan un retroceso importante para la confianza pública en las AFP, especialmente después de los cuestionamientos que enfrentó el sistema durante los retiros previsionales y el debate de la reforma de pensiones.

A su juicio, las administradoras habían comenzado a recuperar parte de su legitimidad, pero el episodio vuelve a poner en duda su capacidad para gestionar adecuadamente los ahorros previsionales.

“Yo creo que esto es un retroceso gravísimo. Las AFP tuvieron una pérdida de credibilidad enorme. Después con los retiros, que fueron una locura, yo siempre fui contrario a que ellos en todos los retiros me opuse todo lo que pude. Después de los retiros, como que la gente dijo: ‘Ah, la AFP tiene la plata’, entonces eso le mejoró un poco la credibilidad y con la reforma ya habían empezado de nuevo. Les va a llegar mucho más dinero y se mandan este numerito”, manifestó.

El economista cuestionó también la respuesta pública de las administradoras frente a las pérdidas, planteando que reconocer eventuales errores y buscar mecanismos para compensar a quienes resultaron más perjudicados podría contribuir a recuperar parte de la confianza.

“Si ellos pudieran encontrar un valor razonable, resarcir a esa gente de las pérdidas, hacer un reconocimiento en vez de la soberbia con que han actuado hasta ahora y diciendo: ‘No, si esto no es pérdida, usted tiene que ver la pensión y no el fondo’. Y dice: ‘No, mira, aquí cometimos un error’, que lo está diciendo la Superintendencia, lo está diciendo esto, por algo hay un proceso investigativo”, sostuvo.

Finalmente, Mladinic insistió en que el desafío para las administradoras no se limita a recuperar los resultados financieros, sino que también implica reconstruir la confianza de los afiliados, especialmente de quienes dependen de esos recursos para financiar sus pensiones.



