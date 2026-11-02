EX SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA CUESTIONA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y ACUSA FALTA DE CONDUCCIÓN POLÍTICA Y COMUNICACIONAL “TODAVÍA ESTÁN A TIEMPO DE PODER HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS”

Una crítica evaluación de los primeros siete meses de la administración del presidente José Antonio Kast realizó esta mañana el exseremi y exvocero de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el exrepresentante del Gobierno del presidente Gabriel Boric abordó distintos acontecimientos de la contingencia nacional, planteando cuestionamientos a las decisiones del actual Ejecutivo en materia de políticas públicas, comunicaciones, seguridad, educación y manejo de los recursos fiscales.

Asimismo, se refirió a la controversia generada por la rebaja de condenas a 56 personas, situación que, a su juicio, dejó en evidencia problemas de coordinación y conducción al interior del Gobierno. En el ámbito regional, manifestó preocupación por la respuesta de Cancillería ante los recientes episodios relacionados con Argentina, el estrecho de Magallanes y la defensa de la soberanía nacional.

Oposición al Gobierno: cuestionamientos a los primeros siete meses de administración

Al comenzar el análisis, Mimica explicó que desde la oposición han retomado espacios de participación pública para entregar opiniones y fiscalizar las decisiones del Ejecutivo, una vez transcurrido el período inicial de instalación de la nueva administración.

En ese contexto, sostuvo que el actual Gobierno ha enfrentado una serie de dificultades que, desde su perspectiva, han sido consecuencia de decisiones propias y de problemas en la conducción política.

Entre los hechos que mencionó se encuentran las declaraciones sobre un supuesto Estado en quiebra, las iniciativas legislativas que posteriormente debieron ser retiradas, los recortes presupuestarios y las controversias relacionadas con programas públicos y establecimientos educacionales.

“Y han sido situaciones creadas por ellos, o sea, recordemos desde marzo hasta el día de hoy, lo que ha significado el bencinazo. El estado en quiebra, lo que significa para la gente que quiere invertir desde afuera hacia adentro y te viene el Gobierno a decir, ¿sabes qué? Estamos quebrados. Eso es una voz de alerta para que no puedan venir”, afirmó.

El exvocero también cuestionó la reducción de recursos destinados a iniciativas regionales, poniendo como ejemplo el proyecto del parque Club Hípico y los recursos que, según indicó, fueron retirados del presupuesto de Magallanes.

En esa línea, manifestó reparos frente a los anuncios de financiamiento para organizaciones religiosas, señalando que el Estado debe fortalecer los organismos públicos que ya tienen competencias en áreas como prevención del consumo de drogas, alcohol y apoyo a las personas mayores.

Mimica sostuvo que la discusión sobre el tamaño y funcionamiento del Estado debe considerar el conjunto de sus responsabilidades, entre ellas la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción de infraestructura y la entrega de soluciones habitacionales.

“El Estado es Carabineros, el Estado es la Policía de Investigaciones, el Estado son los hospitales, la salud pública, el Estado son los colegios que son hoy día del Servicio Local de Educación Pública. El Estado construye carreteras, el Estado entrega viviendas, ese es el Estado”, señaló.

Comunicaciones del Ejecutivo: críticas a la falta de coordinación y conducción

Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue el manejo comunicacional del Gobierno. Desde su experiencia como exvocero regional, Mimica sostuvo que la coordinación entre los equipos políticos y comunicacionales resulta fundamental para mantener una agenda clara y entregar información coherente a la ciudadanía.

Como ejemplo, recordó la dinámica de trabajo que desarrollaban durante la administración anterior en Magallanes, con reuniones periódicas entre los equipos de comunicaciones, el gabinete regional y los partidos políticos.

“Nosotros acá en la región todos los días viernes nos juntábamos con los equipos comunicacionales y todos los días lunes nos juntábamos en conjunto con nuestro exdelegado José Ruiz, con todo el gabinete y después también en la noche con los partidos. Y era una forma de poder mantener control de agenda”, explicó.

A partir de esa experiencia, cuestionó los cambios que ha experimentado la vocería nacional durante los primeros meses de la actual administración y las dificultades que, a su juicio, han surgido para establecer una línea comunicacional común.

“Entonces, finalmente hay un descontrol total al interior del Gobierno y eso te habla que no es solamente desde la vocería, sino que es desde los propios dispositivos que están en el interior, un Gobierno que no aprovecha su aparataje público para comunicar”, afirmó.

Para Mimica, la controversia por las rebajas de condenas a 56 personas constituye uno de los ejemplos más evidentes de esas dificultades, debido a las declaraciones contradictorias entre autoridades y a la falta de una explicación institucional que permitiera aclarar oportunamente lo sucedido.

Becas TIC y políticas públicas: cuestiona el término de programas educativos

En materia de educación, el exseremi manifestó su preocupación por las modificaciones y recortes que afectan a programas públicos, especialmente aquellos orientados a reducir las brechas tecnológicas entre estudiantes.

Uno de los ejemplos que abordó fue el programa de entrega de computadores de las Becas TIC de Junaeb, iniciativa que, según recordó, busca facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes que no cuentan con los mismos recursos económicos que otros sectores de la población.

Mimica sostuvo que las dificultades administrativas o eventuales problemas de implementación deben investigarse y corregirse, pero no necesariamente justifican terminar con una política pública que considera relevante para la igualdad de oportunidades.

“Si tú crees que era un mal programa y que tenía una mala evaluación, perfecto, mejorémoslo, pero no es una mala política pública”, planteó.

En ese sentido, enfatizó que el acceso a herramientas digitales constituye una necesidad para el desarrollo educativo y la futura inserción laboral de niños, niñas y jóvenes.

“Hoy día la vida se hace a través de la tecnología, los futuros profesionales, técnicos y gente que salga al campo laboral necesita conocer de la tecnología, sino ya quedó tres, cuatro, cinco, seis pasos atrás que son irrecuperables”, sostuvo.

El exvocero insistió en que los problemas relacionados con computadores defectuosos o entregas pendientes deben abordarse mediante investigaciones y medidas correctivas, sin perjudicar a todos los estudiantes que podrían beneficiarse de la iniciativa.

“Llegó algún niño que le llegó un computador defectuoso, veamos cómo podemos ir mejorando ese tipo de situaciones, pero no hagamos que por algunas problemáticas que haya tenido un programa que todos lo pueden tener, se queden todos los niños de séptimo básico sin computador”, afirmó.

También cuestionó la falta de sensibilidad que, a su juicio, ha mostrado el Ejecutivo frente a las dificultades económicas que enfrenta la ciudadanía, mencionando los aumentos de los combustibles, el desempleo y los problemas en los servicios públicos.

Seguridad pública: necesidad de políticas con acuerdos y continuidad

Durante la entrevista, Mimica también abordó las iniciativas del Gobierno en materia de seguridad, planteando que las propuestas deben contar con contenido técnico y medidas concretas, más allá de los anuncios realizados durante las campañas electorales.

En particular, cuestionó la iniciativa que contemplaba facultades relacionadas con la interceptación de comunicaciones y sostuvo que algunas de sus disposiciones podían afectar garantías democráticas.

El exvocero señaló que las políticas de seguridad requieren planificación, coordinación institucional y acuerdos amplios, especialmente cuando se trata de medidas que pueden incidir en derechos fundamentales.

“Entonces, claro, a través de las campañas, hoy día muchas veces más elaboradas, compuestas en escenas importantes, logran que la gente se convenza. El problema es cuando te toca y entras a gobernar y cuando entras a gobernar solo con eslogan te das cuenta de lo que le pasó a la ministra Steinert, que no existía ningún plan de seguridad, nada, no había absolutamente nada”, manifestó.

Asimismo, recordó que durante el Gobierno anterior se impulsó una agenda legislativa de seguridad que, según indicó, permitió aprobar más de 60 leyes mediante conversaciones y acuerdos con distintos sectores políticos.

En esa línea, defendió la importancia de mantener espacios de diálogo en el Congreso, incluso entre fuerzas que mantienen diferencias ideológicas.

“Yo extraño muchísimo estas discusiones en el Parlamento que se podían dar donde se sacan frutos. Sin ir más lejos, la misma reforma de pensiones, la reforma de pensiones bajo nuestro Gobierno, el proyecto original, un proyecto muy distinto al que sale. Pero se abren los caminos de discusión para que puedan aportar los parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI”, comentó.

A su juicio, la construcción de acuerdos constituye una condición necesaria para avanzar en políticas públicas que tengan continuidad y respondan a las necesidades de la ciudadanía.

“Y eso te hace avanzar y eso es lo que yo extraño hoy día del Partido Republicano, que tenga una intención y una apertura de hablar, de conversar, de enriquecer las posturas políticas”, agregó.

Controversia por las rebajas de condenas: Mimica apunta a responsabilidades del ministro de Justicia

Uno de los momentos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la decisión de rebajar las condenas de 56 personas, controversia que ha generado cuestionamientos políticos y solicitudes de explicaciones al Gobierno.

Mimica sostuvo que existían antecedentes y criterios institucionales que, según su interpretación, no obligaban al ministro de Justicia a adoptar las decisiones que finalmente se concretaron. Para respaldar su planteamiento, comparó las posiciones que habrían mantenido autoridades de distintas administraciones frente a solicitudes de esta naturaleza.

El exvocero cuestionó especialmente las explicaciones entregadas por el Ejecutivo y rechazó que se atribuyera la decisión a una obligación impuesta por el funcionamiento del Estado.

“Y eso es una postura que tiene el Estado de Chile y que incluso este ministro Rabat los primeros tres meses también lo mantuvo. Si después lo cambia, ¿por qué lo cambia? ¿Cuál es su decisión de cambiarlo?”, planteó.

En esa línea, pidió que se transparenten los antecedentes que llevaron a modificar los criterios aplicados y solicitó conocer la posición de las autoridades regionales que participaron en el proceso.

“Yo creo que acá en Punta Arenas también falta un actor clave. ¿Cuál fue la opinión del seremi de Justicia? Porque los seremis de Justicia también tienen opinión. Esa opinión se va a Santiago y toman decisiones. Yo quiero saber cuál es la opinión del seremi de Justicia de que haya liberado a un violador sexual acá en la región de Magallanes”, expresó.

Mimica agregó que las autoridades regionales deben asumir responsabilidades políticas y explicar cuáles fueron sus actuaciones frente a decisiones que tienen repercusiones en sus respectivos territorios.

Respecto de la continuidad del ministro de Justicia, sostuvo que el manejo de la controversia dejó al descubierto problemas de coordinación entre las distintas autoridades del Ejecutivo.

A su juicio, el momento en que el presidente José Antonio Kast reconoció que se había cometido un error era una oportunidad para tomar decisiones políticas que permitieran contener la crisis.

“Si el presidente José Antonio Kast no sabía de la firma de estos indultos y además él cree y entiende que es un error, era el momento de sacar al ministro y de decir: perfecto, esto no sucede nunca más, no vamos a firmar ni uno más y además vamos a ingresar una modificación constitucional que nos permita mejorar la ley”, señaló.

“La bomba ya explotó”: cuestionamientos a la conducción política del Gobierno

Consultado sobre si la controversia podría transformarse en una crisis mayor para el Ejecutivo, Mimica consideró que sus efectos ya se estaban manifestando al interior de La Moneda.

El exvocero apuntó a las declaraciones contradictorias entre el ministro de Justicia, la vocería y el propio presidente, indicando que las diferencias públicas dificultaron la entrega de una explicación coherente.

“Yo creo que la bomba ya explotó al interior de La Moneda. Va a ser muy difícil que puedan sacarse esto de encima. Tomaron muy malas decisiones”, afirmó.

También cuestionó que el vocero de Gobierno debiera defender públicamente la actuación del ministro, mientras que posteriormente el propio mandatario reconoció la existencia de un error.

“Entonces, ¿cuál es la línea de conducción en esto? ¿Quién es el que está bajando la línea? ¿Dónde está la Secretaría de Comunicaciones para entregar los insumos? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién no está entregando la información?”, cuestionó.

Mimica sostuvo que la controversia podría adquirir nuevas dimensiones durante la discusión parlamentaria de una eventual acusación constitucional, instancia en la que, según su planteamiento, podrían conocerse antecedentes adicionales sobre el proceso.

Magallanes y la relación con Argentina: pide una posición más firme de Cancillería

En el ámbito regional, el exvocero abordó los episodios recientes relacionados con las declaraciones provenientes de Argentina y las discusiones sobre soberanía, el estrecho de Magallanes y la proyección territorial hacia la Antártica.

Si bien valoró el compromiso de mantener el feriado regional permanente y las señales de continuidad de proyectos de infraestructura, manifestó preocupación por lo que considera una respuesta insuficiente del Gobierno central frente a las controversias con el país vecino.

En particular, cuestionó el papel que ha desempeñado Cancillería y sostuvo que han sido los alcaldes de la región quienes han asumido un protagonismo importante en la defensa de los intereses territoriales de Magallanes.

“Pero más allá de aquello, yo veo una Canciller totalmente desaparecida frente al conflicto de lo que hemos tenido, o ni siquiera quiero llamar conflicto, el impasse que hemos tenido con los argentinos. Nos ha faltado defensa”, señaló.

Como ejemplo, mencionó las intervenciones de los alcaldes de Cabo de Hornos y Punta Arenas frente a situaciones que han generado preocupación en la región, incluyendo las declaraciones sobre Puerto Williams y la discusión vinculada al tránsito marítimo y las actividades comerciales con las islas Falkland/Malvinas.

Para Mimica, la defensa de la soberanía debe expresarse mediante una posición diplomática clara, sin que ello implique necesariamente una escalada de tensiones ni un aumento del gasto en armamento.

“Y cuando uno habla de una voz fuerte o decidida, en ningún caso es volver a llegar a una guerra o un no por ningún motivo, pero es dejar absolutamente en claro cuáles son las potestades de nuestro país. La soberanía que tiene nuestro país y que las vamos a defender”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó que se planteen grandes inversiones en materia militar mientras persisten necesidades presupuestarias en salud y educación.

“Y esa la vamos a defender, no significa el estar comprando más armamento como algunos han querido levantar ni gastarnos de que no hay plata para salud, para educación, pero sí para comprar F-35, o sea, yo no, eso no lo comparto bajo ningún punto de vista”, afirmó.

El exvocero también destacó los vínculos cotidianos entre las comunidades de ambos lados de la frontera, señalando que la relación entre los habitantes de Magallanes y Argentina no debe confundirse con las diferencias que puedan surgir entre los gobiernos centrales.

“Yo le decía: no, si nosotros ya no tenemos conflicto. O sea, el intercambio para nosotros es natural. Entre los hermanos argentinos, nosotros vamos, ellos vienen constantemente, hay familias en los dos lados. Acá hay un problema que se traspasa al poder central y que lo tiene que ver La Moneda, lo tiene que ver la Casa Rosada”, comentó.

Por ello, insistió en que el Gobierno chileno debe asumir un papel más activo en la defensa de los intereses nacionales y entregar señales claras frente a las declaraciones que puedan afectar la posición del país en el extremo austral.

Infraestructura regional y compromisos pendientes

La conversación también incluyó referencias a los anuncios sobre infraestructura para Magallanes, particularmente la continuidad de la ruta Vicuña-Yendegaia, el desarrollo de proyectos estratégicos y el compromiso de mantener el feriado regional permanente.

Mimica calificó positivamente la continuidad de este último, aunque reconoció que durante la administración anterior pudieron haber impulsado con mayor fuerza su consolidación.

Sin embargo, manifestó que la región requiere señales concretas y compromisos sostenidos, especialmente en materia de inversión pública y conectividad.

En ese sentido, sostuvo que los anuncios deben traducirse en acciones y que la defensa de los intereses regionales no puede depender exclusivamente de las autoridades locales.

“Todavía están a tiempo de poder hacer los cambios necesarios”

Al finalizar la entrevista en Buenos Días Región, Andro Mimica señaló que sus críticas buscan contribuir al debate público y que, desde su perspectiva, el Gobierno todavía tiene posibilidades de corregir el rumbo de su administración.

El exvocero manifestó preocupación por las consecuencias que las decisiones políticas y económicas puedan tener sobre la ciudadanía, especialmente en materia de desigualdad, desempleo, salud y educación.

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