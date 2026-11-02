DE PUNTA ARENAS A LA ANTÁRTICA: EMPRESA MAGALLÁNICA BAUTIZARÁ MODERNO CRUCERO CONSTRUIDO EN CHILE

Antarctica21, compañía que nació hace 23 años en la capital regional, presentará este viernes 6 de noviembre el Magellan Discoverer, el primer crucero polar de expedición híbrido-eléctrico azimutal construido en América. La nueva embarcación representa un paso importante en la historia de una empresa que comenzó con capitales magallánicos y que hoy lleva turistas de distintas partes del mundo al Continente Blanco.

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Lo que comenzó en 2003 como un emprendimiento de empresarios magallánicos se ha convertido en una compañía reconocida internacionalmente por sus expediciones a la Antártica. Más de dos décadas después, Antarctica21 se prepara para celebrar un nuevo capítulo de esa historia, con el bautizo del Magellan Discoverer, su segundo crucero construido en Chile, cuya ceremonia se realizará este viernes 6 de noviembre en Punta Arenas, enmarcada en el Día de la Antártica Chilena.

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La llegada de la embarcación que zarpó este fin de semana desde Valdivia, tiene un significado especial para la región. Fue precisamente en Punta Arenas donde nació Antarctica21, una empresa que durante sus primeros 15 años operó únicamente con capital regional y que desarrolló un modelo de turismo que, hasta entonces, no existía: trasladar pasajeros en avión desde la capital magallánica hasta la isla Rey Jorge, para continuar desde allí una expedición marítima por la península Antártica.

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Aquella iniciativa, que comenzó con un avión y un barco arrendado, se transformó con los años en una operación internacional que mantiene a Punta Arenas como su principal base logística y punto de partida de sus expediciones.

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El Magellan Discoverer es el resultado más reciente de ese crecimiento. Construido por el astillero ASENAV, en Valdivia, se trata del primer crucero de expedición polar híbrido-eléctrico azimutal construido en América. La nave tiene 94 metros de eslora, 48 cabinas y cuenta con un sistema de propulsión que combina motores eléctricos, generadores diésel y baterías, permitiendo mejorar la eficiencia energética de sus operaciones.

A esto se suma un laboratorio de Ciencia a Bordo, impulsado por la Fundación Antártica21, cuya iniciativa utilizará las naves como plataformas operativas para ejecutar al menos ocho proyectos científicos.

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Su incorporación se suma al Magellan Explorer, embarcación que también fue construida en Chile y que comenzó a operar en 2019.





Una actividad que también mueve la economía regional





Aunque las expediciones antárticas están dirigidas principalmente a un mercado turístico internacional, su operación involucra servicios que se desarrollan en Magallanes, desde alojamiento y gastronomía hasta transporte, abastecimiento y logística.

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De acuerdo con un estudio realizado por Econsult Capital, la actividad de Antarctica21 podría generar un impacto económico estimado en US$574 millones para la región durante el período 2026-2036. La proyección considera los efectos de sus operaciones e inversiones sobre distintos sectores de la economía local.





En ese contexto, la llegada del Magellan Discoverer no solo significa ampliar la flota de la compañía, sino también fortalecer una actividad turística que ha encontrado en Punta Arenas una plataforma para conectar a visitantes de distintas partes del mundo con la Antártica.

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La empresa también mantiene en la ciudad su centro de atención a pasajeros Explorers House, donde los viajeros reciben orientación y realizan los preparativos antes de iniciar sus expediciones.

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Un nuevo capítulo para Antarctica21





El interés internacional por la nueva embarcación ya se refleja en su calendario de viajes. Las tres primeras expediciones se encuentran agotadas y su navegación inaugural está programada para el 15 de diciembre de 2026.

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La ceremonia de bautizo del próximo viernes reunirá en Punta Arenas a representantes de la compañía e invitados vinculados a este proyecto, en una jornada que marcará la incorporación oficial del nuevo crucero a su flota.

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A 23 años de su fundación, Antarctica21 continúa desarrollando desde Magallanes una actividad que ha llevado el nombre de Punta Arenas al circuito internacional del turismo antártico. El Magellan Discoverer será ahora parte de esa historia, con la capital regional como punto de partida de sus próximas expediciones al continente blanco.



