PARTIDO CRISTIANO DE CHILE REÚNE 540 INSCRIPCIONES Y ESPERA AVANZAR EN SU CONSTITUCIÓN EN MAGALLANES

El proceso de inscripción del Partido Cristiano de Chile en la Región de Magallanes, sus principales lineamientos políticos y las actividades que desarrollan en el ámbito social y comunitario fueron algunos de los temas abordados esta mañana por su coordinadora regional, Javiera Calvo Rifo, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la representante informó que la colectividad ha alcanzado 540 inscripciones en la región y que se encuentra reuniendo los últimos antecedentes para iniciar formalmente el proceso ante el Servicio Electoral (Servel). Asimismo, explicó que el partido busca consolidar una presencia regional con una agenda vinculada a la defensa de la vida, la familia, la libertad de conciencia y la seguridad.

Partido Cristiano de Chile reúne 540 inscripciones en Magallanes

Uno de los principales anuncios de Calvo fue el avance del proceso de constitución regional del partido, que ya cuenta con 540 inscripciones, según el último cómputo realizado por la organización.

La coordinadora explicó que durante esta semana continuarán reuniendo antecedentes y que esperan ingresar la documentación correspondiente durante la próxima semana. Posteriormente, deberán esperar la resolución definitiva del Servel, trámite que, de acuerdo con sus estimaciones, podría demorar alrededor de dos meses.

“Ya el último cómputo que hicimos de las inscripciones fueron 540, así que estamos esta semana recolectando las últimas para que la próxima semana ya se inscriba oficialmente el partido en la región”, señaló.

Calvo destacó que el Partido Cristiano de Chile nació desde las regiones y que busca representar las particularidades territoriales, considerando que las necesidades de Magallanes pueden ser diferentes a las de la zona central del país.

“Un partido que nace desde las regiones para los vecinos. También sepa, porque igual es importante decirlo, ya que hoy día vivimos en un país, muchas veces con tanto centralismo, que partidos que nazcan desde regiones, yo creo que tiene mucha riqueza porque lo que se vive acá en la región, lo que se vive en las distintas regiones, siempre tiene una mirada distinta o problemas distintos de los que suceden en Santiago”, expresó.

La representante agregó que Magallanes sería la quinta región en completar este proceso a nivel nacional, mientras la colectividad prepara actividades de presentación y lanzamiento oficial una vez que cuente con la resolución correspondiente.

Prevención del suicidio y fortalecimiento de las redes comunitarias

Durante la entrevista también se recordó una capacitación realizada por el partido, enfocada en entregar herramientas para la prevención del suicidio, actividad que fue desarrollada por una profesional del área de la psicología vinculada a la colectividad.

Calvo valoró la instancia, señalando que permitió reflexionar sobre la importancia de reconocer señales de alerta y fortalecer los vínculos entre vecinos, especialmente frente a situaciones de aislamiento y dificultades emocionales.

La coordinadora sostuvo que la prevención no debe entenderse únicamente como una responsabilidad de las instituciones públicas, sino que también requiere participación de las familias y de las comunidades.

“Entonces es algo que nos golpea a todos, como vecinos, como comunidad. Y básicamente esas herramientas fueron, yo diría que, para abrirnos los ojos. Y poder preocuparnos no solamente de lo que sucede en casa, que es muy importante, sino también de qué está pasando el vecino”, comentó.

En esa línea, hizo un llamado a prestar atención a las personas que puedan estar atravesando situaciones complejas y a buscar espacios de acompañamiento mediante agrupaciones deportivas, culturales, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores e iglesias.

“Empatizar con el dolor del otro, creo que es algo que todos como sociedad tenemos que hacerlo. No es una responsabilidad solamente del Estado, sino también de nosotros como individuos, de poder reconocer alertas, reconocer señales que a veces las personas envían, pero nosotros por estar desconectados emocionalmente muchas veces las dejamos pasar”, manifestó.

Conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Otro de los temas abordados fue la conmemoración del 31 de octubre, fecha en que se reconoce en Chile el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Calvo explicó que esta jornada recuerda la Reforma Protestante iniciada en 1517, cuando Martín Lutero presentó sus 95 tesis, un acontecimiento histórico que marcó el surgimiento de distintas iglesias protestantes.

En Magallanes, las actividades contemplan la participación de diversas congregaciones y de la confraternidad de pastores. Entre las actividades mencionadas se encuentra el izamiento de la bandera cristiana en el edificio de la Gobernación, programado para las 10:00 horas, seguido de un encuentro en la plaza a las 11:00 horas.

Además, para las 19:00 horas se anunció una reunión y culto conjunto, instancia en la que se entregarán reconocimientos a aproximadamente seis pastores que cuentan con más de 40 años de servicio en Punta Arenas.

La coordinadora precisó que estas actividades no son organizadas directamente por el partido, sino por las congregaciones y organizaciones religiosas de la región.

Los principios del Partido Cristiano y su apertura a distintos credos

Consultada sobre la identidad religiosa y política de la colectividad, Calvo explicó que el partido se inspira en los valores cristianos y en el ejemplo de servicio de Jesús, pero que no limita la participación exclusivamente a personas pertenecientes a iglesias evangélicas o protestantes.

En ese sentido, señaló que también pueden integrarse personas católicas y de otros credos que compartan los principios que promueve la organización.

“Como partido tenemos el nombre también de Cristiano, primeramente porque nos definimos con el ejemplo de Jesús, de servir a los demás, de poder darle la mano al desvalido, al que está pasando por situaciones de vulnerabilidad, pero también en defensa de los valores”, sostuvo.

Entre los principios mencionados se encuentran la defensa de la vida, la familia, la libertad de conciencia y de expresión, además del fortalecimiento de la seguridad y el respaldo a instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros.

La representante reconoció que gran parte de los fundadores provienen del mundo evangélico, aunque destacó que la colectividad también cuenta con integrantes que no necesariamente pertenecen a esa tradición religiosa.

Asimismo, planteó que uno de los objetivos del partido es fortalecer la representación política de las comunidades cristianas, a través de la formación de nuevos liderazgos que puedan participar en los espacios de decisión.

“Como no venimos del mundo político, no venimos a lo mejor de la casta política, sino desde las calles, desde la iglesia, desde el trabajo social. También estamos hoy en un proceso de formación de liderazgo”, explicó.

Recuperación de espacios públicos y trabajo social en Punta Arenas

En el ámbito regional, Calvo adelantó que el partido también está desarrollando iniciativas de carácter comunitario, entre ellas un proyecto orientado a recuperar espacios del centro de Punta Arenas.

La propuesta considera trabajos de mejoramiento de fachadas y recuperación de sectores urbanos, con especial atención en la calle Errázuriz, iniciativa que se estaría desarrollando en conjunto con la Fundación Sembrando Vida.

La coordinadora explicó que estas acciones buscan contribuir a la revitalización del entorno urbano y generar espacios más agradables para los vecinos, complementando el trabajo político con actividades concretas en beneficio de la comunidad.

Protección de niños, niñas y adolescentes: cuestionamientos a las rebajas de condenas

Durante la conversación también se abordó la preocupación por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos de abuso sexual y violación de menores, luego de que parlamentarias del Partido Cristiano anunciaran una iniciativa legislativa para impedir este tipo de beneficios.

Calvo manifestó que se trata de una situación que debe convocar transversalmente a los distintos sectores políticos, poniendo en el centro la protección de las víctimas y sus familias.

A su juicio, el Estado ha tenido responsabilidades en las situaciones de vulneración y debe avanzar en cambios que eviten que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

“Yo creo que esto es algo transversal, que a todos nos duele. Yo creo que es muy lamentable, acá en la región también se han visto situaciones difíciles. Y aquí el mea culpa, yo creo que tiene que ser del Estado, donde el Estado le falló a las víctimas, le falló a las familias, que han sido vulneradas”, señaló.

La representante sostuvo que es necesario revisar la legislación para asegurar que las penas se cumplan y que no se generen mecanismos que permitan reducir condenas en delitos que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Consultada por la responsabilidad de las distintas administraciones de Gobierno en esta materia, indicó que el partido busca mantener una postura firme para evitar que estas situaciones se repitan, más allá de las diferencias políticas.

“Yo creo que ahora tenemos que pararnos firmes y decir, bueno, nunca más. Cambiemos la legislación, cierto, para que los procesos se deban cumplir, las penas se tengan que cumplir tal como están y no tocar esta área tan sensible para todos”, afirmó.

En ese contexto, mencionó el trabajo de las diputadas del Partido Cristiano Francesca Muñoz y Sara Concha, quienes han manifestado su preocupación por esta materia y la necesidad de impulsar cambios legislativos.

Financiamiento de centros comunitarios vinculados a iglesias

Finalmente, otro de los asuntos abordados fue el debate en torno a los recursos destinados a infraestructura vinculada a organizaciones religiosas, particularmente la propuesta de financiamiento de centros comunitarios de culto.

Frente a las críticas que han surgido respecto de estos recursos, Calvo sostuvo que es importante considerar el trabajo social que históricamente han desarrollado las iglesias en distintas comunidades.

Explicó que estos espacios no están pensados exclusivamente para actividades religiosas, sino que también pueden cumplir funciones comunitarias, como la realización de talleres, charlas, encuentros y acciones de apoyo a familias que enfrentan dificultades.

“Es importante entender que el espíritu de la ley en un inicio fue porque, bueno, hay muchos templos que han sido destruidos desde un poco antes del 2019. Atentados terroristas sobre la iglesia, sobre los templos no solamente evangélicos, sino también católicos”, señaló.

La coordinadora recordó que las congregaciones han desarrollado labores de ayuda social mediante comedores solidarios, entrega de pañales y distribución de canastas familiares, entre otras acciones.

Como ejemplo regional, mencionó un centro comunitario ubicado en Puerto Natales, en avenida España, que a su juicio representa una experiencia del uso de estos espacios en beneficio de la comunidad.

“Y yo creo que sí, a pesar de una crítica que hay a lo mejor en redes sociales o de las personas, creo que viene desde el desconocimiento de toda la ayuda social que finalmente prestan las iglesias”, concluyó.





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