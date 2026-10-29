SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LLAMA A COMPLETAR EL FUAS ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE Y DESCARTA RECORTES EN BENEFICIOS ESTUDIANTILES

La extensión del plazo para postular a beneficios estudiantiles, las alternativas para regularizar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, realizada vía telemática, la autoridad hizo un llamado a los estudiantes de la Región de Magallanes a aprovechar la ampliación del período de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), cuyo plazo se extendió hasta el 5 de noviembre, para acceder a los beneficios estatales correspondientes al año académico 2027.

FUAS 2027: llamado a postular antes del cierre del proceso

La subsecretaria explicó que el FUAS constituye la principal vía de acceso a los beneficios de financiamiento para la educación superior, entre ellos la gratuidad, las becas y el Crédito con Aval del Estado. Por esta razón, enfatizó la importancia de completar el formulario con anticipación, revisar los antecedentes solicitados y tener claridad sobre las alternativas a las que se busca acceder.

Durante la entrevista, Valdés manifestó su preocupación por los niveles de participación registrados en algunas comunas de Magallanes, donde se observa una menor cantidad de estudiantes que han ingresado al sistema para completar su postulación.

De acuerdo con los antecedentes regionales revisados durante la conversación, Puerto Natales y Cabo de Hornos presentan un mayor acceso al formulario, mientras que en Punta Arenas, Porvenir, San Gregorio, Primavera y Timaukel se identifica una menor participación.

Frente a este escenario, la autoridad reiteró el llamado a los estudiantes y sus familias a ingresar a la plataforma oficial www.fuas.cl y realizar el trámite dentro del plazo establecido, evitando dejarlo para los últimos días.

Asimismo, aclaró que el proceso no está dirigido exclusivamente a quienes egresan de cuarto medio, sino que también contempla a personas que terminaron la enseñanza escolar en años anteriores, trabajadores que buscan compatibilizar sus actividades laborales con los estudios y estudiantes que actualmente cursan una carrera y necesitan acceder a nuevos beneficios o modificar los que reciben.

Gratuidad, becas y actualización del Registro Social de Hogares

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de comprender las diferencias entre los beneficios disponibles y mantener actualizada la información socioeconómica de los postulantes.

Valdés explicó que el FUAS permite centralizar los antecedentes necesarios para evaluar el acceso a las distintas ayudas estatales, evitando que los estudiantes deban realizar procesos independientes para cada beneficio.

En ese contexto, recordó que la gratuidad contempla el financiamiento de la matrícula y el arancel durante la duración formal de la carrera, por lo que existen beneficios que pueden superponerse entre sí.

Junto con completar el formulario, la subsecretaria recomendó actualizar el Registro Social de Hogares, trámite que puede realizarse gratuitamente a través de la plataforma Ventanilla Única del Estado o directamente en los municipios.

Esta actualización resulta relevante porque los antecedentes declarados en el FUAS son posteriormente contrastados con la información disponible en el Registro Social de Hogares, permitiendo evaluar de mejor manera la situación socioeconómica de cada postulante.

Deudas del CAE: facilidades para regularizar los pagos

Durante la conversación también se abordaron las medidas contempladas para las personas que mantienen deudas del Crédito con Aval del Estado, en el marco de la Ley de Reconstrucción promulgada el pasado 17 de octubre.

La subsecretaria explicó que estas disposiciones consideran alternativas para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes, pero aclaró que no corresponden a una condonación total de las deudas.

Según detalló, existen mecanismos diferenciados dependiendo de la situación en que se encuentre cada deudor. En el caso de quienes mantienen obligaciones cuya cobranza ya fue asumida por el Estado, existe la posibilidad de acercarse a la Tesorería General de la República para revisar alternativas de pago y establecer convenios en cuotas.

Por otra parte, quienes todavía mantienen sus deudas con las instituciones bancarias y registran dos o más cuotas atrasadas pueden acceder a la posibilidad de suscribir nuevos convenios, que permiten postergar las cuotas pendientes hacia el final del período de pago, sin intereses ni recargos, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Valdés también destacó la importancia de informar oportunamente cualquier modificación en la situación económica o laboral, como la pérdida del empleo o una disminución de los ingresos, antecedentes que deben ser considerados al momento de evaluar las alternativas de regularización.

La autoridad insistió en que las medidas buscan entregar facilidades para que los deudores puedan ponerse al día con sus compromisos financieros y evitar que se confundan estos mecanismos con una eliminación completa de las obligaciones del CAE.

Agenda Chile Crece Técnico Profesional busca fortalecer la formación regional

En otro ámbito, la subsecretaria se refirió a la agenda Chile Crece Técnico Profesional, iniciativa que busca fortalecer la formación técnica y mejorar su vinculación con las necesidades del mercado laboral y los sectores productivos de cada región.

Valdés planteó que los cambios tecnológicos, el avance de la inteligencia artificial y las transformaciones en las formas de trabajar y estudiar hacen necesario actualizar los programas de formación, de manera que respondan a los requerimientos actuales de las distintas industrias.

En ese sentido, destacó la importancia de considerar las características productivas de cada territorio, mencionando actividades como la minería, el sector portuario, la agricultura, la salmonicultura, la pesca y la logística, áreas que requieren trabajadores con competencias técnicas específicas.

La agenda busca visibilizar experiencias exitosas de formación, promover su replicabilidad en otras regiones y fortalecer la pertinencia de los programas educativos respecto de las necesidades de las empresas y los sectores productivos.

La autoridad también destacó que la educación técnico-profesional representa una oportunidad para personas de distintas edades, especialmente adultos que buscan retomar sus estudios, mejorar sus competencias laborales o acceder a nuevas oportunidades de desarrollo.

En este contexto, relevó la participación de personas mayores de 30 años y de mujeres que, tras finalizar responsabilidades de cuidado familiar, buscan incorporarse a procesos de formación y ampliar sus posibilidades laborales.

Cooperación con la Unión Europea y oportunidades del programa Erasmus

La entrevista también contempló las oportunidades de cooperación internacional en educación superior, particularmente aquellas vinculadas a la Unión Europea mediante el programa Erasmus.

La subsecretaria explicó que esta iniciativa ofrece alternativas de intercambio académico, investigación e innovación, tanto para estudiantes universitarios como para quienes cursan carreras técnico-profesionales y para integrantes de las comunidades académicas.

Los programas contemplan financiamiento para desarrollar proyectos de colaboración, investigación e iniciativas de innovación, aunque requieren propuestas competitivas que demuestren un aporte concreto a los territorios donde se ejecutan.

En el caso de Magallanes, estas oportunidades podrían contribuir al fortalecimiento de las capacidades regionales y, al mismo tiempo, profundizar los vínculos culturales, educativos y de cooperación con Europa.

Subsecretaria descarta recortes en beneficios estudiantiles

Antes de finalizar la entrevista, Fernanda Valdés se refirió a las inquietudes que podrían existir entre los estudiantes y sus familias debido al actual escenario fiscal y a la discusión presupuestaria.

Al respecto, aseguró que no se contemplan recortes en los beneficios estudiantiles, entregando tranquilidad a quienes necesitan acceder a la gratuidad, becas o al Crédito con Aval del Estado.

La autoridad precisó que, pese al contexto económico y a las medidas de responsabilidad presupuestaria, se mantendrán las condiciones de acceso a estos instrumentos para quienes cumplan con los requisitos correspondientes.

De esta manera, la subsecretaria reiteró el llamado a completar el FUAS antes del 5 de noviembre, mantener actualizados los antecedentes del Registro Social de Hogares y revisar oportunamente las alternativas disponibles para regularizar las deudas del CAE.





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