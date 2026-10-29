Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

29 de octubre de 2026

SEMINARIO DE KARATE JKA FORTALECE LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN PUERTO NATALES

La iniciativa convocó a casi 100 practicantes en la clase general y a cerca de 40 mujeres en una sesión exclusiva de karate femenino.

seminariokarate

Una exitosa jornada de capacitación y encuentro deportivo se desarrolló en Puerto Natales con el seminario técnico de karate JKA impartido por Sensei Noriko Al Korn y organizado por Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por Sensei Rosana Asencio, 3.er Dan JKA.

La iniciativa convocó a casi 100 practicantes en la clase general y a cerca de 40 mujeres en una sesión exclusiva de karate femenino. También se realizó una clase dirigida a niños de 3 a 6 años utilizando el método Rainbow, orientado al aprendizaje durante la primera infancia.

La actividad tuvo un significado especial para el dojo anfitrión, luego de que su instructora, Sensei Rosana Asencio, completara la formación teórica y práctica para certificarse en el método Rainbow. Según la información proporcionada por la organización, esta metodología se desarrolla en tres dojos a nivel mundial: uno en Japón, otro en Santiago y Dojo Jiyukan Puerto Natales.

El encuentro contó con la participación de escuelas de karate de Magallanes y de otras zonas del país, incluyendo representantes que viajaron desde Santiago y Puyehue. La organización valoró especialmente el apoyo de la Municipalidad de Natales y de los dojos participantes.

Desde la organización señalaron que este tipo de actividades permite elevar el nivel técnico de los practicantes, fortalecer los vínculos entre escuelas y generar nuevas oportunidades de formación para niños, jóvenes y adultos, contribuyendo al desarrollo del karate JKA en la región.

bbnnnataleslpa

BIENES NACIONALES Y MUNICIPIO DE NATALES CONSOLIDAN ALIANZA PARA CAPACITAR EQUIPOS Y PROTEGER EL PATRIMONIO FAMILIAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

EMERGENCIA EN LA RUTA CH-255: COLISIÓN CON CAMIÓN DE COMBUSTIBLE DEJA UNA VÍCTIMA FATAL

Leer Más

​Bomberos de Punta Arenas despachó unidades de rescate y materiales peligrosos para atender la emergencia y evaluar posibles riesgos asociados al combustible.

​Bomberos de Punta Arenas despachó unidades de rescate y materiales peligrosos para atender la emergencia y evaluar posibles riesgos asociados al combustible.

accidente29102026
nuestrospodcast
cancillermagallanes

CANCILLER FRANCISCO PÉREZ MACKENNA DA INICIO A TEMPORADA ANTÁRTICA EN VISITA DE TRES DÍAS A PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
seminariokarate

SEMINARIO DE KARATE JKA FORTALECE LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN PUERTO NATALES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
InvitacionSeminarioMagallanes

ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES MUESTRAN FORTALEZAS PEDAGÓGICAS Y BRECHAS PARA SOSTENER SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2026-10-27 at 12

CREMATORIO YOPPEN INVITA A LA COMUNIDAD DE MAGALLANES A CONMEMORAR A LAS MASCOTAS FALLECIDAS ESTE 27 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.