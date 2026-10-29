SEMINARIO DE KARATE JKA FORTALECE LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN PUERTO NATALES

Una exitosa jornada de capacitación y encuentro deportivo se desarrolló en Puerto Natales con el seminario técnico de karate JKA impartido por Sensei Noriko Al Korn y organizado por Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por Sensei Rosana Asencio, 3.er Dan JKA.



La iniciativa convocó a casi 100 practicantes en la clase general y a cerca de 40 mujeres en una sesión exclusiva de karate femenino. También se realizó una clase dirigida a niños de 3 a 6 años utilizando el método Rainbow, orientado al aprendizaje durante la primera infancia.



La actividad tuvo un significado especial para el dojo anfitrión, luego de que su instructora, Sensei Rosana Asencio, completara la formación teórica y práctica para certificarse en el método Rainbow. Según la información proporcionada por la organización, esta metodología se desarrolla en tres dojos a nivel mundial: uno en Japón, otro en Santiago y Dojo Jiyukan Puerto Natales.



El encuentro contó con la participación de escuelas de karate de Magallanes y de otras zonas del país, incluyendo representantes que viajaron desde Santiago y Puyehue. La organización valoró especialmente el apoyo de la Municipalidad de Natales y de los dojos participantes.



Desde la organización señalaron que este tipo de actividades permite elevar el nivel técnico de los practicantes, fortalecer los vínculos entre escuelas y generar nuevas oportunidades de formación para niños, jóvenes y adultos, contribuyendo al desarrollo del karate JKA en la región.

