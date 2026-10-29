EMERGENCIA EN LA RUTA CH-255: COLISIÓN CON CAMIÓN DE COMBUSTIBLE DEJA UNA VÍCTIMA FATAL

Una persona fallecida y otra lesionada dejó una grave colisión vehicular registrada durante la mañana de este jueves en la Ruta CH-255, a la altura del kilómetro 93, en la comuna de San Gregorio, en la Región de Magallanes. El accidente involucró a una van y un camión cisterna destinado al transporte de combustible.

Debido a la gravedad del siniestro y a los posibles riesgos asociados al transporte de sustancias inflamables, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas despachó hasta el lugar a la Unidad de Rescate de la Primera Compañía y a la unidad de Materiales Peligrosos (HazMat) de la Séptima Compañía.

Los equipos de emergencia acudieron para apoyar las labores de rescate, evaluar las condiciones de seguridad en el área y prevenir eventuales riesgos derivados de la presencia de combustible en el vehículo de carga.

En el lugar también se desplegó una ambulancia de la posta de salud de San Gregorio, cuyo personal brindó atención inicial a la persona lesionada, con el objetivo de estabilizarla y coordinar su eventual traslado a un centro asistencial de mayor complejidad.

Por su parte, Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente, resguardando el sitio del accidente y regulando el tránsito en esta ruta internacional, que conecta con el paso fronterizo Integración Austral, en el sector de Monte Aymond.

Debido a las características de la colisión, se esperaba la realización de las diligencias investigativas correspondientes para establecer la dinámica y las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como las eventuales responsabilidades.

El procedimiento se mantenía en desarrollo, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en el lugar para atender la situación y garantizar la seguridad en el sector.