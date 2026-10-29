DISFRACES, GASTRONOMÍA Y PATINAJE GRATIS: HALLOWEEN "DE MIEDO" ESTE FIN DE SEMANA EN ZONAUSTRAL

Se acerca Halloween y Zonaustral prepara un fin de semana "de miedo" para disfrutar en familia con diferentes panoramas, donde destacan demostraciones de cocina y concursos para buscar el mejor disfraz para "Noche de Brujas".

Desde este jueves, la Feria Gastronómica 2026 reunirá a 30 emprendedores y expositores, en una iniciativa organizada junto a Sercotec, el Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas e INACAP. La feria funcionará los tres días, entre las 10:30 y las 20:00 horas.

El viernes 30, el reconocido chef, Mikel Zulueta, realizará dos demostraciones de cocina en vivo, a las 12:15 y 16:00 horas, utilizando productos regionales. El sábado, docentes de INACAP presentarán preparaciones con identidad patagónica, desde recetas con guanaco y productos del mar hasta panadería y repostería.

Ese mismo viernes, desde las 17:00 horas, el Mercado Zonaustral celebrará el cierre de su mes aniversario con la última DJ Session de la temporada, sumando música a la oferta gastronómica del espacio.

Halloween con concursos, juegos y patinaje gratuito

El sábado 31, desde las 16:00 horas, el Payaso Polvorita animará un show gratuito con concursos de disfraces, premios, juegos y pintacaritas. Pero la diversión no termina ahí: quienes lleguen disfrazados podrán patinar gratis en la Pista de Hielo de Zonaustral. En noviembre, además, vuelve el 2x1 en entradas a la pista, todos los días entre las 10:30 y las 16:00 horas. El beneficio incluye casco, patines y acceso a la pista.

Y para quienes todavía estén preparando la celebración, la Feria de Halloween seguirá abierta en la Sala Zonaustral hasta el domingo 1 de noviembre, con disfraces, maquillajes, accesorios, dulces y decoración.

Mes del Adulto Mayor finaliza con su última actividad

La agenda de esta semana también contempla una jornada gratuita de autocuidado para la comunidad, especialmente para las personas mayores. La actividad se realizará este jueves 29, de 15:00 a 17:00 horas, en el Cowork del segundo piso del Módulo Central, con profesionales de salud, médicos y kinesiólogos del IST, charlas de bienestar, toma de muestras y masajes en silla.

Por último, este domingo 1 de noviembre continuará el Gran Sorteo a lo Grande, con premios semanales de gift cards y el sorteo final de cuatro vehículos 0 km el próximo 27 de diciembre.