FOSIS Y ZONAUSTRAL FIRMAN CONVENIO PARA ENTREGAR OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN A EMPRENDEDORES DE MAGALLANES

​Con el objetivo de ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendimientos locales, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y Zonaustral suscribieron un convenio de colaboración. La iniciativa generará nuevas oportunidades para que emprendedores y emprendedoras que participan en los programas del FOSIS exhiban sus productos, lleguen a nuevos clientes y fortalezcan sus negocios en espacios de comercialización y difusión.



Entre las acciones contempladas se encuentran la realización de ferias de emprendimiento y otras actividades que permitan visibilizar el trabajo de los usuarios y usuarias del servicio, para contribuir al desarrollo y consolidación de sus iniciativas económicas.



La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón Silva, destacó la importancia de generar alianzas con actores del sector privado para complementar el apoyo que entrega la institución a las personas emprendedoras. “Como FOSIS, buscamos que las personas no solo puedan iniciar o fortalecer sus negocios, sino que también cuenten con oportunidades concretas para comercializar sus productos y mejorar sus ingresos. Este convenio con Zonaustral nos permitirá abrir nuevos espacios para nuestros emprendedores y contribuir al crecimiento de sus iniciativas”, señaló.



Por su parte, Jorge Tafra, subgerente comercial de Zonaustral, destacó que “tenemos grandes ideas para con el FOSIS, la verdad que esta alianza público-privada pone el foco donde se necesita, que es la solidaridad, el emprendimiento, en la gente que más lo necesita, nos convoca, nos desafía y nos encanta tomar la iniciativa y poder hacerlo. Somos la plataforma comercial más importante de la Patagonia, y como tal, somos el mejor espacio donde los pequeños emprendedores pueden impulsar sus negocios y crecer”.



“Toda alianza, sobre todo con emprendedores nos llena de orgullo y propósito… tenemos muchas ganas de ayudar. Somos una plataforma comercial de todo tipo, con mucho conocimiento, con muchos años de haber funcionado en esta región, en consecuencia, creo yo, podemos ser una ayuda muy efectiva para quienes estén tratando de emprender algo nuevo”, señaló Juan Carlos Goich, gerente de logística de Zonaustral.



A través de esta colaboración, ambas instituciones buscan contribuir al fortalecimiento de los emprendimientos de Magallanes, promoviendo nuevas instancias de comercialización y apoyando el esfuerzo de quienes impulsan sus propios negocios.

