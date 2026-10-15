15 de octubre de 2026
MUNICIPIO RETOMA CITY TOURS GRATUITOS CON NUEVO RECORRIDO HISTÓRICO EN PUNTA ARENAS
La programación contempla 12 salidas entre octubre de 2026 y marzo de 2027, además de la ampliación del horario de atención turística para la temporada estival.
La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a una nueva temporada de city tours gratuitos, iniciativa que busca acercar el patrimonio, la historia y los atractivos de la capital regional tanto a sus habitantes como a quienes visitan la ciudad. La programación se extenderá hasta marzo de 2027 e incorporará un nuevo recorrido dedicado a personajes históricos que marcaron el desarrollo local.
El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de reforzar la promoción turística, especialmente durante la temporada alta, y valoró la buena recepción que han tenido estas actividades. "Durante la temporada pasada, 720 personas participaron en nuestros recorridos, entre vecinos de Punta Arenas, visitantes de otras ciudades de Chile y turistas extranjeros. Son tours gratuitos que han sido muy bien valorados y que permiten mostrar nuestra historia y los atractivos que tenemos", señaló.
La programación contempla tres recorridos temáticos: Huellas Antárticas en Punta Arenas, que releva la relación de la ciudad con el continente blanco; Tras las Huellas del Pasado, centrado en la historia y arquitectura de la zona típica; y Personajes Históricos, la nueva propuesta que permitirá conocer anécdotas de figuras que se establecieron en la ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En total, se realizarán 12 salidas durante la temporada.
"Tenemos que hablar de Punta Arenas más allá de la Plaza de Armas, que es muy linda, y mostrar todo lo que pueden hacer los turistas a pocos kilómetros de la ciudad, como visitar Fuerte Bulnes, conocer los delfines en Agua Fresca o recorrer la condorera, siempre con buenos servicios. El turismo es importante para nuestra economía y necesitamos que el sector público y los privados trabajemos juntos para promocionar el destino durante todo el año", agregó el jefe comunal.
Los recorridos se realizarán los viernes, a las 15:00 horas, y tendrán como punto de encuentro el Centro de Información Turística ubicado en el kiosko de la Plaza de Armas. No requieren inscripción previa y sus fechas serán informadas a través de las redes sociales municipales. La programación considera salidas entre octubre y marzo, con fechas distribuidas según cada temática.
Junto con el retorno de los city tours, el Centro de Información Turística ampliará su horario de atención entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Funcionará de lunes a viernes, de 8:15 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y festivos atenderá de 9:00 a 15:00 horas únicamente cuando coincidan con recaladas de cruceros.
Elizabeth Mansilla, directora de Fomento Productivo y Turismo, destacó también el uso del pasaporte turístico municipal, del cual ya se han entregado más de 800 ejemplares en español e inglés. El documento invita a recorrer distintos atractivos de la comuna y reunir timbres en cada visita, promoviendo así el conocimiento del patrimonio local y la exploración de nuevos lugares.
"Dentro del pasaporte hay varios atractivos turísticos que las personas pueden visitar. Cada vez que conocen uno, reciben un timbre, y la idea es completar el recorrido. Además, en la página ciudadantartica.cl disponible en español e inglés, los visitantes pueden encontrar información sobre qué hacer en uno, dos, tres o siete días, dónde alojarse, dónde comer y qué lugares conocer", explicó Mansilla.
Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, invitó a la comunidad a sumarse a los recorridos y destacó la incorporación de la nueva temática. "Hemos tenido una muy buena respuesta a estos tours y ahora sumamos Personajes Históricos, donde vamos a compartir anécdotas de quienes formaron parte de la historia de Punta Arenas. Queremos que tanto los vecinos como los turistas puedan conocer más sobre nuestra ciudad y su patrimonio", indicó.
La temporada estival se desarrolla luego de un invierno en que el Centro de Información Turística registró 3.080 visitas entre abril y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 20% respecto del mismo período del año anterior. En tanto, durante la temporada primavera-verano 2025-2026, el centro recibió 18.037 visitantes, de los cuales un 57% correspondió a extranjeros y un 43% a visitantes nacionales.
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Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.
Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.