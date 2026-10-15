MUNICIPIO RETOMA CITY TOURS GRATUITOS CON NUEVO RECORRIDO HISTÓRICO EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a una nueva temporada de city tours gratuitos, iniciativa que busca acercar el patrimonio, la historia y los atractivos de la capital regional tanto a sus habitantes como a quienes visitan la ciudad. La programación se extenderá hasta marzo de 2027 e incorporará un nuevo recorrido dedicado a personajes históricos que marcaron el desarrollo local.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de reforzar la promoción turística, especialmente durante la temporada alta, y valoró la buena recepción que han tenido estas actividades. "Durante la temporada pasada, 720 personas participaron en nuestros recorridos, entre vecinos de Punta Arenas, visitantes de otras ciudades de Chile y turistas extranjeros. Son tours gratuitos que han sido muy bien valorados y que permiten mostrar nuestra historia y los atractivos que tenemos", señaló.

La programación contempla tres recorridos temáticos: Huellas Antárticas en Punta Arenas, que releva la relación de la ciudad con el continente blanco; Tras las Huellas del Pasado, centrado en la historia y arquitectura de la zona típica; y Personajes Históricos, la nueva propuesta que permitirá conocer anécdotas de figuras que se establecieron en la ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En total, se realizarán 12 salidas durante la temporada.

"Tenemos que hablar de Punta Arenas más allá de la Plaza de Armas, que es muy linda, y mostrar todo lo que pueden hacer los turistas a pocos kilómetros de la ciudad, como visitar Fuerte Bulnes, conocer los delfines en Agua Fresca o recorrer la condorera, siempre con buenos servicios. El turismo es importante para nuestra economía y necesitamos que el sector público y los privados trabajemos juntos para promocionar el destino durante todo el año", agregó el jefe comunal.

Los recorridos se realizarán los viernes, a las 15:00 horas, y tendrán como punto de encuentro el Centro de Información Turística ubicado en el kiosko de la Plaza de Armas. No requieren inscripción previa y sus fechas serán informadas a través de las redes sociales municipales. La programación considera salidas entre octubre y marzo, con fechas distribuidas según cada temática.

Junto con el retorno de los city tours, el Centro de Información Turística ampliará su horario de atención entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Funcionará de lunes a viernes, de 8:15 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y festivos atenderá de 9:00 a 15:00 horas únicamente cuando coincidan con recaladas de cruceros.

Elizabeth Mansilla, directora de Fomento Productivo y Turismo, destacó también el uso del pasaporte turístico municipal, del cual ya se han entregado más de 800 ejemplares en español e inglés. El documento invita a recorrer distintos atractivos de la comuna y reunir timbres en cada visita, promoviendo así el conocimiento del patrimonio local y la exploración de nuevos lugares.

"Dentro del pasaporte hay varios atractivos turísticos que las personas pueden visitar. Cada vez que conocen uno, reciben un timbre, y la idea es completar el recorrido. Además, en la página ciudadantartica.cl disponible en español e inglés, los visitantes pueden encontrar información sobre qué hacer en uno, dos, tres o siete días, dónde alojarse, dónde comer y qué lugares conocer", explicó Mansilla.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, invitó a la comunidad a sumarse a los recorridos y destacó la incorporación de la nueva temática. "Hemos tenido una muy buena respuesta a estos tours y ahora sumamos Personajes Históricos, donde vamos a compartir anécdotas de quienes formaron parte de la historia de Punta Arenas. Queremos que tanto los vecinos como los turistas puedan conocer más sobre nuestra ciudad y su patrimonio", indicó.