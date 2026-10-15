Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

15 de octubre de 2026

MUNICIPIO RETOMA CITY TOURS GRATUITOS CON NUEVO RECORRIDO HISTÓRICO EN PUNTA ARENAS

La programación contempla 12 salidas entre octubre de 2026 y marzo de 2027, además de la ampliación del horario de atención turística para la temporada estival.

TEMPORADA DE CITY TOUR (10)

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a una nueva temporada de city tours gratuitos, iniciativa que busca acercar el patrimonio, la historia y los atractivos de la capital regional tanto a sus habitantes como a quienes visitan la ciudad. La programación se extenderá hasta marzo de 2027 e incorporará un nuevo recorrido dedicado a personajes históricos que marcaron el desarrollo local.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de reforzar la promoción turística, especialmente durante la temporada alta, y valoró la buena recepción que han tenido estas actividades. "Durante la temporada pasada, 720 personas participaron en nuestros recorridos, entre vecinos de Punta Arenas, visitantes de otras ciudades de Chile y turistas extranjeros. Son tours gratuitos que han sido muy bien valorados y que permiten mostrar nuestra historia y los atractivos que tenemos", señaló.

La programación contempla tres recorridos temáticos: Huellas Antárticas en Punta Arenas, que releva la relación de la ciudad con el continente blanco; Tras las Huellas del Pasado, centrado en la historia y arquitectura de la zona típica; y Personajes Históricos, la nueva propuesta que permitirá conocer anécdotas de figuras que se establecieron en la ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En total, se realizarán 12 salidas durante la temporada.

"Tenemos que hablar de Punta Arenas más allá de la Plaza de Armas, que es muy linda, y mostrar todo lo que pueden hacer los turistas a pocos kilómetros de la ciudad, como visitar Fuerte Bulnes, conocer los delfines en Agua Fresca o recorrer la condorera, siempre con buenos servicios. El turismo es importante para nuestra economía y necesitamos que el sector público y los privados trabajemos juntos para promocionar el destino durante todo el año", agregó el jefe comunal.

Los recorridos se realizarán los viernes, a las 15:00 horas, y tendrán como punto de encuentro el Centro de Información Turística ubicado en el kiosko de la Plaza de Armas. No requieren inscripción previa y sus fechas serán informadas a través de las redes sociales municipales. La programación considera salidas entre octubre y marzo, con fechas distribuidas según cada temática.

Junto con el retorno de los city tours, el Centro de Información Turística ampliará su horario de atención entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Funcionará de lunes a viernes, de 8:15 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y festivos atenderá de 9:00 a 15:00 horas únicamente cuando coincidan con recaladas de cruceros.

Elizabeth Mansilla, directora de Fomento Productivo y Turismo, destacó también el uso del pasaporte turístico municipal, del cual ya se han entregado más de 800 ejemplares en español e inglés. El documento invita a recorrer distintos atractivos de la comuna y reunir timbres en cada visita, promoviendo así el conocimiento del patrimonio local y la exploración de nuevos lugares.

"Dentro del pasaporte hay varios atractivos turísticos que las personas pueden visitar. Cada vez que conocen uno, reciben un timbre, y la idea es completar el recorrido. Además, en la página ciudadantartica.cl disponible en español e inglés, los visitantes pueden encontrar información sobre qué hacer en uno, dos, tres o siete días, dónde alojarse, dónde comer y qué lugares conocer", explicó Mansilla.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, invitó a la comunidad a sumarse a los recorridos y destacó la incorporación de la nueva temática. "Hemos tenido una muy buena respuesta a estos tours y ahora sumamos Personajes Históricos, donde vamos a compartir anécdotas de quienes formaron parte de la historia de Punta Arenas. Queremos que tanto los vecinos como los turistas puedan conocer más sobre nuestra ciudad y su patrimonio", indicó.

La temporada estival se desarrolla luego de un invierno en que el Centro de Información Turística registró 3.080 visitas entre abril y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 20% respecto del mismo período del año anterior. En tanto, durante la temporada primavera-verano 2025-2026, el centro recibió 18.037 visitantes, de los cuales un 57% correspondió a extranjeros y un 43% a visitantes nacionales.

canciller-pablo-quirno-600x317

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

Leer Más

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

canciller-pablo-quirno-600x317
nuestrospodcast
rio las minas 14 octubre (4)

GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-10-15 at 11

SECRETARIO NACIONAL DE LA ANEF ADVIERTE QUE RECORTES PRESUPUESTARIOS AFECTARÁN A INSTITUCIONES PERMANENTES DEL ESTADO EN MAGALLANES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
colegio

EDUCADORAS DEL LICEO DONALD MCINTYRE PRESENTARON INNOVADORA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DL 1

LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REUNIÓ A 200 ESTUDIANTES EN SU TERCERA FECHA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.