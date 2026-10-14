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14 de octubre de 2026

GOBERNADOR FLIES Y CONSEJEROS REGIONALES SE REÚNEN CON MINISTRA DE SALUD PARA ABORDAR INVERSIONES EN MAGALLANES

Las dificultades presupuestarias impiden, por ahora, establecer compromisos para nuevos convenios de programación, aunque el Ministerio manifestó su disposición a continuar las conversaciones.

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​La inversión del Ministerio de Salud en la región durante el gobierno actual es un tema crucial y preocupante tanto para el gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, como para los Consejeros Regionales. Por ello, Flies, junto con los CORES Juan Morano, Roxana Gallardo, Andrés López, Víctor Pérez y Max Salas, visitaron las oficinas del Ministerio de Salud para reunirse con la jefa de la cartera, la Dra. May Chomali Garib.

“La ministra Chomali explicó que, debido a los retrasos en la cartera, no es posible comprometerse con los modelos de convenios de programación para los próximos años. Sin embargo, expresó su total disposición y apoyo a la formación de especialistas con pertinencia territorial y a la incorporación de profesionales que acompañen estas especialidades en Magallanes”, expresó Flies.

Por su parte, el CORE López manifestó su deseo de seguir avanzando en las materias que les competen, especialmente en salud. Destacó que el gobierno regional de Magallanes ha sido uno de los que más recursos ha destinado a la salud y que siempre han trabajado para cumplir con los requerimientos en el área. Por lo tanto, esperan que el Ministerio haga lo mismo en la zona. Aunque reconocieron las dificultades para continuar con el convenio que tiene con el GORE, se comprometieron a encontrar la manera de seguir apoyando en diversos ámbitos.

Además, durante el encuentro se acordó profundizar y planificar la adquisición de equipamiento necesario para que las distintas áreas puedan funcionar y atender a pacientes de manera efectiva y adecuada a sus demandas.

En ese sentido, el consejero Pérez, quien durante el encuentro le informó a la ministra Chamoli sobre los problemas de salud en Puerto Williams, expresó su esperanza de que se concrete la adquisición del tomógrafo computarizado para la provincia Antártica, equipamiento que requiere el hospital Cristina Calderón.

En dos semanas, la ministra de Salud se comprometió a dar retroalimentación al gobernador Flies sobre los proyectos de infraestructura factibles de ejecutar en los próximos años, durante el periodo del actual gobierno, para priorizarlos regionalmente.

“Aunque hoy no se pudieron recibir respuestas concretas sobre temas de infraestructura, como postas de consultorios e infraestructura hospitalaria, esperamos tener en las próximas semanas una primera apreciación efectiva de la inversión que el gobierno central puede realizar en la zona”, agregó el gobernador regional.

Salas, por su parte expresó su gratitud y sorpresa por la disposición de la ministra de reunirse con consejeros regionales de Magallanes, acompañados del gobernador Flies y su equipo, para discutir asuntos específicos y detallados sobre el progreso de la cartera de salud. A pesar de que se dieron a conocer las dificultades existentes en el área para la región, la ministra demostró su interés en continuar las conversaciones para avanzar en los asuntos de salud que nos preocupan.

Dado que la ministra Chomali le informó a las autoridades de Magallanes que, en la situación actual es muy difícil para el sector comprometerse en flujos presupuestarios para los próximos años, es que la jefa de la cartera se comprometió a determinar qué áreas de inversión el ministerio sí puede concretar o tiene priorizadas para los siguientes años.

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