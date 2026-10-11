EMPLEO INFORMAL CRECE 11,7% EN MAGALLANES PESE AL ALZA DE LA OCUPACIÓN

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena registró un aumento de 0,7% en la ocupación durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, llegando a 98.900 personas ocupadas. Sin embargo, el crecimiento estuvo acompañado de un alza de 11,7% en el empleo informal y una disminución de 2,9% en las personas asalariadas formales, de acuerdo con el Termómetro Laboral de octubre del Observatorio Laboral de Magallanes.

El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, señaló que las cifras plantean desafíos relacionados con la calidad del empleo, la seguridad social y la protección de los trabajadores. En tanto, Pablo Barrientos Lara, coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, indicó que los resultados reflejan una recomposición del empleo regional, marcada por el crecimiento de la informalidad y del trabajo por cuenta propia.

Por actividad económica, alojamiento y servicios de comidas registró un aumento de 63,7% en la ocupación durante doce meses, siendo la principal incidencia positiva. En contraste, el comercio al por mayor y al por menor presentó una variación de -21,2% en el mismo periodo.

En materia de desocupación, la tasa regional llegó a 6,9%, ubicándose 2,7 puntos porcentuales por debajo del indicador nacional, que alcanzó el 9,6%. La tasa de participación laboral en Magallanes fue de 68,6% y la tasa de ocupación llegó a 63,8%. Además, el número de mujeres desocupadas aumentó 23,9% en doce meses.

El informe también consignó un alza interanual de 7,8% en las remuneraciones por hora ordinaria, por sobre la variación de 3,5% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En contraste, el Producto Interno Bruto (PIB) regional registró una contracción de 1,9% durante el segundo trimestre de 2026, profundizando la caída de 1,3% observada en el trimestre anterior. El reporte fue elaborado a partir de información de la Encuesta Nacional de Empleo, indicadores de remuneraciones y precios, y datos del Banco Central de Chile.

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